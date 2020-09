Thêm 2 bệnh nhân nguy kịch vì chất độc “khét tiếng” botulinum, khẩn cấp thu hồi sản phẩm Minh Chay

Chiều hôm nay, ngày 31/8, BV Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp nhận thêm 1 bệnh nhân (BN) nhập viện trong tình trạng nguy kịch, được xác định là đã bị ngộ độc botulinum sau khi ăn sản phẩm pate Minh Chay.

Cùng ngày, BV Nhân dân 115 (TP.HCM) cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận điều trị 1 BN 41 tuổi, ngụ tại tỉnh Bình Dương, được xác định là ngộ độc botulinum sau khi đã ăn sản phẩm pate Minh Chay. Đây là BN thứ 9 trên địa bàn TP.HCM bị ngộ độc do thực phẩm không an toàn.



Thông tin từ Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đã có hơn 1.200 người trên địa bàn thành phố mua và sử dụng 13 sản phẩm của thương hiệu Minh Chay (Công ty TNHH hai thành viên Lối sống mới, địa chỉ tại tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội) đang lưu hành trên thị trường.

Cụ thể các sản phẩm gồm: pate Minh Chay, pate nấm hầu thủ, ruốc nấm Heri vị hảo hạng, muối vừng bát bảo đặc biệt, ruốc nấm Heri hương thảo mộc, giò lụa lúa mì, muối lạc truyền thống, chả quế lúa mì, muối vừng bát bảo, giò nấm lúa mì, ruốc nấm truyền thống, ruốc nấm sả ớt, ruốc nấm cháy tỏi.

Chiều nay ngày 31/8, bà Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM - đã ký công văn đề nghị UBND 24 quận, huyện triển khai kiểm tra, giám sát trên thị trường, chủ động thu hồi các sản phẩm này và thông báo số lượng cụ thể.

Số nhà 53, ổ 2, thị trấn Đông Anh là địa chỉ của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới (Ảnh: Minh Thúy)



Bên cạnh đó, các quận, huyện phải tổ chức thông tin cảnh báo khẩn cấp cho người tiêu dùng trên địa bàn tạm thời không mua, sử dụng các sản phẩm của Công ty TNHH hai thành viên Lối sống mới và thông báo cho cơ quan chức năng y tế tại địa phương nếu còn sản phẩm.

Đối với sản phẩm pate Minh Chay, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM yêu cầu người dân ngừng ngay việc sử dụng sản phẩm, niêm phong lại phần sản phẩm còn dư và bảo quản ở khu vực riêng; theo dõi, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và xử lý kịp thời.

Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM cũng yêu cầu các quận, huyện phối hợp với các đoàn thanh tra, kiểm tra của thành phố tiến hành kiểm tra, giám sát, xử lý và ngăn chặn kịp thời các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Chi cục An toàn thực phẩm, Ban An toàn thực phẩm các tỉnh, thành yêu cầu giám sát, thu hồi sản phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới - đơn vị sản xuất pate Minh Chay - vì tại nhiều vùng miền trên toàn quốc đã có nhiều người bị ngộ độc botulinum sau khi ăn sản phẩm này, nhập viện trong tình trạng nguy kịch, khó thở, khó nuốt, phải thở máy, dẫn tới liệt.