The Asian Banking and Finance vinh danh SHB 4 giải thưởng quốc tế danh giá

The Asian Banking and Finance là tạp chí uy tín hàng đầu Châu Á ra đời năm 2008. Hệ thống giải thưởng ngân hàng bán buôn và ngân hàng bán lẻ định kỳ hàng năm do ABF vinh danh là những giải thưởng danh giá, là sự ghi nhận mà giới chuyên môn cũng như của cộng đồng dành cho các ngân hàng có hoạt động nổi bật theo khu vực và quốc gia. Ban Giám khảo của chương trình gồm nhiều chuyên gia tài chính - ngân hàng uy tín (đại diện của tất cả Big4 về kiểm toán và tư vấn tài chính tại Singapore) đã đánh giá cao SHB dựa trên nhiều tiêu chí khắt khe như các chỉ số, thông tin về chính sách, năng lực, quy mô kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ và bán buôn, các chỉ số thông tin về sáng kiến, sản phẩm mới...



Vượt qua rất nhiều đối thủ tầm cỡ, trong lễ trao giải của tạp chí ABF năm nay, SHB đã “thắng lớn” với 4 giải thưởng: “Ngân hàng Tài trợ Thương mại tốt nhất 2020”, “Ngân hàng có sáng kiến hỗ trợ khách hàng tốt nhất 2020” (cho hạng mục giải thương ngân hàng bán buôn) và giải thưởng “Ngân hàng có sáng kiến hợp tác chiến lược tốt nhất 2020”, “Sản phẩm bancassurance sáng tạo nhất 2020” (cho hạng mục giải thưởng ngân hàng bản lẻ).

The Asian Banking and Finance Awards 2020 đánh dấu mốc lần thứ 4 SHB được vinh danh là “Ngân hàng Tài trợ Thương mại tốt nhất”, khẳng định vững chắc vị thế Top các ngân hàng cổ phần tư nhân lớn nhất về doanh số thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại. Đặc biệt, năm 2019 SHB ghi dấu ấn tăng trưởng nhảy vọt tới 20% giá trị thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại so với năm trước, từ mức 3,61 tỷ USD lên đến 4,3 tỷ USD. Với mạng lưới hơn 500 ngân hàng đại lý trên toàn cầu, và 530 điểm giao dịch tại Việt Nam, Lào, Campuchia, SHB có lợi thế lớn trong việc cung cấp dịch vụ thanh toán cho khách hàng ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Danh tiếng của SHB đã được nâng cao trên toàn cầu thông qua quan hệ đối tác tốt với các đối tác tầm cỡ như Well Fargo NA, Bank of New York Mellon, Uni Credit, CommerzBank, Sumitomo Banking Corporation, MUFG, Mizuho Corporate Bank, ICBC, IIB, IBEC… Nhờ những thế mạnh trên, SHB đã thực hiện thành công rất nhiều giao dịch tài trợ thương mại có giá trị lớn tới hơn 10 triệu USD, hỗ trợ khách hàng với chi phí thấp và thời gian cấp vốn dài (180 ngày). Những số liệu nổi bật này đã xuất sắc thuyết phục Ban Giám khảo vinh danh SHB với giải thưởng “Ngân hàng Tài trợ Thương mại tốt nhất 2020”.



Trong khuôn khổ hạng mục “Ngân hàng có sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp tốt nhất 2020”, Ban Giám khảo đánh giá rất cao gói tín dụng quy mô 25.000 tỷ đồng với nhiều ưu đãi về lãi suất cho vay, phí dịch vụ ngân hàng, đặc biệt giảm lãi suất cho vay tối thiểu 2%/năm so với lãi suất thông thường, nhằm đồng hành hỗ trợ khách hàng trong bối cảnh kinh tế bị ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19. Ngoài các gói ưu đãi lãi suất, SHB vẫn tiếp tục triển khai các phương án cơ cấu nợ, giãn nợ và giữ nguyên nhóm nợ cũng như các phương án miễn giảm lãi, phí; điều chỉnh giảm tối thiểu 50% phí giao dịch thanh toán qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, miễn giảm các phí chuyển tiền liên ngân hàng và hàng loạt các phí giao dịch khác. Với mục tiêu duy trì hoạt động kinh doanh phục vụ liên tục nhu cầu thiết yếu của người dân trong mùa dịch, SHB vẫn bảo đảm hoạt động giao dịch thông suốt 24/7 đáp ứng các nhu cầu của tất cả khách hàng trong và ngoài nước, đi đôi với tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng chống Covid-19. Ngân hàng điện tử 24/7 và ATM của SHB luôn sẵn sàng phục vụ để tối ưu hóa hiệu quả tài chính, đồng thời giúp khách giao dịch nhanh chóng và tiện ích.

Ở hạng mục “Ngân hàng có sáng kiến hợp tác chiến lược tốt nhất 2020”, SHB gây ấn tượng với việc hợp tác cùng Amazon Global Selling, bằng cách cung cấp kiến thức, nhân lực, mạng lưới kinh doanh và các giải pháp kỹ thuật số, các bên sẽ phối hợp với Chính phủ để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ mở rộng kinh doanh, từ đó thúc đẩy tăng trưởng của nền xuất khẩu Việt Nam. Cụ thể, Amazon cùng T&T Group và SHB sẽ thành lập chuỗi trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu thông qua thương mại điện tử tại các chi nhánh của ngân hàng SHB, mà bước đầu là hai trung tâm đã được mở tại chi nhánh Thăng Long (Hà Nội) và chi nhánh Sài Gòn (Tp.HCM). Những trung tâm này là các điểm hỗ trợ giúp các doanh nghiệp tiếp cận chương trình hỗ trợ từ Amazon Global Selling cũng như các đối tác của Amazon trong lĩnh vực vận chuyển Logistics, thủ tục xuất nhập khẩu, quản lý tài khoản bán hàng, quảng bá sản phẩm, phát triển thương hiệu và đặc biệt thanh toán, tài chính. SHB cũng sẽ đưa vào triển khai các gói sản phẩm, dịch vụ tiện ích dành riêng cho các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp quan tâm tới việc bán hàng qua hệ thống Amazon.

Ngoài ra, với Gói tiết kiệm An Phúc mang lại rất nhiều lợi ích cho khách hàng, SHB đã vượt qua nhiều đối thủ khác, chiến thắng ở hạng mục “Sản phẩm Bancassurance sáng tạo nhất 2020”. Tiết kiệm An Phúc vừa giúp khách hàng bảo vệ tài sản và sinh lời hấp dẫn theo lãi suất cạnh tranh, vừa bảo vệ sức khỏe của khách hàng bằng quyền lợi Bảo hiểm tai nạn toàn diện, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe…Đặc biệt các khách hàng có thể chuyển nhượng những ưu đãi này cho gia đình, người thân, bạn bè một cách linh hoạt.

Ông Nguyễn Văn Lê – Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB cho biết: “Việc được vinh danh trong 4 hạng mục giải thưởng danh giá từ Tạp chí ABF về cả hai mảng ngân hàng bán lẻ và ngân hàng bán buôn đã một lần nữa khẳng định sự thành công của SHB trong hoạt động kinh doanh với triết lý lấy khách hàng làm trọng tâm, luôn sẵn sàng đồng hành, đổi mới trong việc đưa ra các sáng kiến nhằm đem đến lợi ích tối đa cho khách hàng.”

Trước đó, nhiều năm liên tiếp SHB đã được ABF vinh danh ở nhiều hạng mục giải thưởng danh giá: Ngân hàng tài trợ dự án tốt nhất, Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam, Ngân hàng SME tốt nhất Ngân hàng có sản phẩm cho vay mua nhà tốt nhất, Ngân hàng có sản phẩm cho vay mua ô tô tốt nhất và Ngân hàng có sáng kiến thẻ tín dụng tốt nhất Việt Nam... Đặc biệt với giải thưởng “Ngân hàng Tài trợ Thương mại tốt nhất”, SHB cũng vừa được vinh danh lần thứ 3 liên tiếp bởi Tạp chí Alpha Southeast Asia. Việc liên tiếp được vinh danh ở những giải thưởng này đã cho thấy uy tín và vị thế vững chắc của SHB đối với cộng đồng, khách hàng và giới chuyên môn.