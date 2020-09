Tăng trưởng kinh tế ngóng chờ chính sách tài khóa

Lãi suất tiền gửi giảm nhẹ

Theo bản tin thị trường tiền tệ, trái phiếu tuần 14/9 – 18/9/2020 của CTCP Chứng khoán SSI (SSI), tuần qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) không thực hiện giao dịch trên thị trường mở và cũng tạm ngừng các giao dịch mua ngoại tệ, thanh khoản các ngân hàng thương mại (NHTM) vẫn rất dồi dào, lãi suất trên liên ngân hàng giảm nhẹ, chốt tuần ở mức 0,16%/năm (giảm 0,03%) với kỳ hạn qua đêm và 0,21%/năm (giảm 0,02%) với kỳ hạn 1 tuần.

Như dự báo của SSI, lãi suất tiền gửi tiếp tục giảm thêm ở nhiều ngân hàng trong đó 4 NHTM nhà nước giảm từ 0,1-0,3%/năm; các NHTM cổ phần khác giảm từ 0,1-0,6%/năm ở tất cả các kỳ hạn. Tính từ đầu năm đến nay, lãi suất tiền gửi đã giảm tổng cộng từ 1-2,5%/năm ở hầu hết các NHTM.

Tuyên bố duy trì chính sách lãi suất bằng 0 ít nhất tới năm 2023 của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) làm dấy lên các kỳ vọng NHNN Việt Nam sẽ tiếp tục giảm lãi suất điều hành. Tuy nhiên, lãi suất tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng hiện phổ biến ở mức 2,85%-3,85%/năm, đã thấp hơn khá nhiều mức trần 4.25%/năm của NHNN.

Các lãi suất điều hành quan trọng như lãi suất OMO, tín phiếu cũng đều cao hơn rất nhiều lãi suất giao dịch trên liên ngân hàng. Bởi vậy, dư địa của chính sách tiền tệ là tương đối hạn chế, các kỳ vọng hỗ trợ tăng trưởng sẽ đặt nhiều hơn vào chính sách tài khóa.

Đồng USD giảm giá, VND tiếp tục ổn định

Trong bức tranh ảm đạm do cơn bão Covid-19, Trung Quốc đang là điểm sáng phục hồi kinh tế. Các dữ liệu kinh tế tháng 8 cho thấy PMI sản xuất của nước này liên tục tăng trong 4 tháng gần đây, doanh thu bán lẻ + 0.5% so với cùng kỳ 2019 sau 7 tháng giảm trước đó. Nhờ vậy, CNY tăng giá 0.95% so với USD trong tuần vừa qua, bất chấp mẫu thuẫn Mỹ - Trung gia tăng xoay quanh vụ Tik Tok.

Một đồng tiền khác cũng lên giá khá mạnh so với USD trong tuần qua đó là JPY (+1.5%) sau khi nước Nhật có thủ tướng mới. Chỉ số DXY giảm từ 93.3 về 92.9, hầu hết các đồng tiền có 1 tuần tăng giá so với USD.

Tỷ giá USD/VND niêm yết của các NHTM tiếp tục đi ngang ở mức 23.060/23.270 và giảm nhẹ -10 đồng/USD trên thị trường tự do, về mức 23.170/23.200. Tỷ giá trung tâm được điều chỉnh giảm 18 đồng/USD, về mức 23.193 đồng/USD.

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải Quan, cán cân thương mại tháng 8/2020 thặng dư tới 5 tỷ USD, giúp cho xuất siêu lũy kế 8 tháng cao kỷ lục, đạt 13,5 tỷ USD – gấp 2,5 lần so với cùng kỳ 2019. Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cũng cho thấy cán cân tổng thể thặng dư tăng 5,1 tỷ USD trong nửa đầu năm 2020. Theo SSI, nguồn cung ngoại tệ trong nước hiện đang rất thuận lợi, tỷ giá USDVND sẽ vẫn ổn định ở mức hiện tại./.