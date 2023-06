'Steve Jobs' của giới đầu tư: Nhà tiên tri xu hướng kinh tế thế giới

Trong một hội nghị đầu tư gần đây do Bloomberg tổ chức, nhà đầu tư huyền thoại Ray Dalio đã cảnh báo về một "tình huống rủi ro" đang hiện hữu với nền kinh tế Mỹ. Đáng chú ý, Ray Dalio cũng từng đưa ra cảnh báo vào năm 2007 về nguy cơ 'bong bóng' của thị trường bất động sản ở Mỹ và dự đoán kết quả tồi tệ.

Vào năm 2008, qua quỹ phòng hộ Bridgewater mà ông sáng lập, tiên đoán của ông về cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã trở thành hiện thực, khi hệ thống tài chính toàn cầu chìm trong một cuộc suy thoái nghiêm trọng.

Vậy Ray Dalio là ai?

Ray Dalio là nhà sáng lập Bridgewater Associates, một trong những quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới với số vốn ước tính lên tới 130 tỷ USD tính đến tháng 6 năm 2022. Ông được xếp vào danh sách những người có ảnh hưởng lớn nhất thế giới trong nhiều năm. Sự nghiệp lẫy lừng của ông được biết đến với câu nói: "Hãy đắm mình vào thị trường, hãy sai lầm một vài lần...".

Bên cạnh thành công đáng kể trong lĩnh vực tài chính, Ray Dalio cũng đã trải qua những thất bại, sai lầm và khó khăn trong sự nghiệp của mình. Ông đã phải đối mặt với tình trạng túng quẫn, buộc phải sa thải toàn bộ nhân viên và vay mượn 4.000 USD từ cha để đáp ứng các chi phí sinh hoạt gia đình.

Ông là ví dụ điển hình cho một tỷ phú tự thân trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán đi lên từ bàn tay trắng.

Raymond Thomas Dalio sinh ra vào năm 1949 tại khu phố Jackson Heights của Queens, New York. Ông lớn lên trong một khu vực trung lưu ở Long Island. Ngay từ khi mới 12 tuổi, Dalio đã bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán bằng số tiền tiết kiệm được từ công việc nhặt bóng golf, và ông đã đầu tư vào cổ phiếu của Northeast Airlines.

Ông đã miêu tả khoản đầu tư đầu tiên của mình như sau: "Đó là một công ty duy nhất mà tôi từng nghe được bán với giá dưới 5 USD/cổ phiếu. Tất nhiên, đó là một lý do ngu ngốc, nhưng may mắn thay, công ty đó đang trên bờ vực phá sản và được mua lại, khiến giá trị cổ phiếu tăng lên ba lần." Sự may mắn ban đầu đó đã đặt Ray lên con đường trở thành một trong những nhà đầu tư thành công nhất trong thời của ông.

Dalio tiếp tục tích lũy khoản thu nhập nhỏ từ việc nhặt bóng golf và các công việc làm thêm khác như giao báo và cắt cỏ để đầu tư vào thị trường chứng khoán trong những năm đầu. Ông đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn tại Đại học Stanford rằng, "những năm 1960, thị trường chứng khoán là thứ “nóng” chưa từng thấy”.

Vào thời gian học trung học, Dalio tỏ ra không mấy quan tâm đến việc học. Điểm trung bình của ông ở trường chỉ đạt mức C, đủ để Dalio được nhận vào Đại học Long Island. Tuy nhiên, tại đây, ông có cơ hội tập trung vào lĩnh vực tài chính - một môn học thực sự gây hứng thú cho ông, và Dalio đã học rất xuất sắc.

Sau khi tốt nghiệp đứng đầu lớp vào năm 1971, Dalio tiếp tục theo đuổi đam mê nghiên cứu về tài chính chứng khoán tại Trường Kinh doanh Harvard, nơi ông nhận bằng MBA vào năm 1973.

Ngay sau khi rời Harvard, chàng trai trẻ Dalio đã nhận được việc làm đầu tiên ở Phố Wall tại một công ty có tên là Shearson Hayden Stone. Ở đây, ông làm bạn với các hợp đồng về hàng hóa nông nghiệp, hướng dẫn cho những người chăn nuôi gia súc về cách phòng ngừa rủi ro cho công việc kinh doanh của họ. Vào đêm giao thừa năm 1974, sau một cuộc cãi vã do rượu, Dalio đã đấm người quản lý của mình. Kết quả, ông đã chấm dứt hợp đồng với Shearson. Tuy nhiên, Dalio đã thuyết phục một số khách hàng nông nghiệp thuê ông làm cố vấn và từ căn hộ hai phòng ngủ của mình ở New York, ông thành lập công ty Bridgewater Associates.

Ray tại bàn làm việc của mình vào đầu những năm 1980 (Ảnh: bridgewater.com)

Trong những ngày đầu của Bridgewater, Ray đã đóng vai trò tư vấn và quản lý tích cực các khoản đầu tư của các nhà đầu tư tổ chức, đặc biệt là trên thị trường hàng hóa và thị trường kỳ hạn.

Ông cũng chia sẻ suy nghĩ đầu tư của mình qua bài bình luận nghiên cứu hàng ngày có tên "Bridgewater Daily Observations", được gửi cho khách hàng qua Telex.

Theo thời gian, chất lượng của nghiên cứu này đã thu hút quỹ tổ chức đầu tiên của Bridgewater trực tiếp quản lý: một tài khoản trị giá 5 triệu USD từ Ngân hàng Thế giới vào năm 1985.

Theo thời gian, chất lượng của Daily Observations ngày càng được cải thiện và thu hút sự quan tâm của các tổ chức đầu tư, dẫn đến Bridgewater được quản lý trực tiếp quỹ đầu tư đầu tiên vào năm 1985 - quản lý một tài khoản trị giá 5 triệu USD từ Ngân hàng Thế giới, điều này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của công ty.

Đến nay, Daily Observations vẫn là một trong những phân tích thị trường được các nhà đầu tư và nhà hoạch định chính sách trên toàn cầu tìm kiếm nhiều nhất.

Dưới sự lãnh đạo của Ray, Bridgewater đã trở thành quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới, mang lại lợi nhuận cho khách hàng vượt trội so với bất kỳ quỹ phòng hộ nào khác. Những thành công này đến từ sự sáng tạo trong cách tiếp cận đầu tư và văn hóa độc đáo của Bridgewater. Phương pháp đầu tư hấp dẫn của công ty đã khiến tạp chí Investment Director so sánh Ray với Steve Jobs trong một bài báo có tựa đề: "Ray Dalio: Steve Jobs của thế giới đầu tư?".

Ông được tạp chí TIME vinh danh là một trong “ 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới” năm 2012 vì tác động mà tư duy của ông đã ảnh hưởng lên các chính sách kinh tế vĩ mô toàn cầu. Năm 2016, Tạp chí Fortune xếp Bridgewater ở vị trí thứ 5 của danh sách “công ty tư nhân quan trọng nhất ở Mỹ”.

Triết lý đầu tư của Ray Dalio

Giống như George Soros, Dalio là một nhà đầu tư vĩ mô toàn cầu, tìm kiếm lợi nhuận từ việc dự đoán các xu hướng kinh tế.

Ray Dalio cho rằng, "Mọi thứ trong nền kinh tế hoạt động như một cỗ máy và có mối liên hệ với nhau", khi nói về phương pháp tiếp cận thị trường.

Trong khi nhiều người cho rằng thành công của Bridgewater đến từ lối suy nghĩ độc đáo của Ray, ông lại cho rằng thành công không phải bởi ông có gì đặc biệt hơn người khác, mà là do ông luôn tuân thủ một nguyên tắc tiếp cận trong kinh doanh mà bất kỳ ai cũng có thể áp dụng.

Phương pháp tiếp cận này giúp ông hiểu rõ cách hoạt động thực tế và phát triển nguyên tắc để đối phó hiệu quả. Một trong những nguyên tắc quan trọng đó là: Để thành công, bạn cần làm việc tốt với người khác. Yếu tố quyết định sự thành công của một nhóm người là văn hóa mà họ xây dựng.

Công ty của Ray Dalio hoạt động dựa trên khái niệm "chế độ nhân tài ý tưởng". Điều này có nghĩa là những ý tưởng xuất sắc nhất sẽ được thừa nhận và thực hiện, không phân biệt vị trí trong hệ thống cấp bậc của nhân viên. Mặc dù mọi người đều được khuyến khích tham gia vào cuộc trò chuyện, chế độ nhân tài ý tưởng đặc biệt coi trọng ý kiến của những người có chuyên môn sâu về chủ đề hiện tại.

Một khía cạnh quan trọng khác trong triết lý của Dalio và văn hóa của Bridgewater là khái niệm "sự minh bạch triệt để". Điều này liên quan đến việc ghi lại và chia sẻ tất cả các cuộc họp và phỏng vấn trong công ty, hạn chế chính trị hoá trong môi trường làm việc, loại bỏ các bất đồng bí mật và các chương trình nghị sự mâu thuẫn. Theo quan điểm của Dalio, sự minh bạch triệt để này tạo ra một môi trường trung thực tuyệt đối, kết hợp với sự cởi mở, đã trở thành những yếu tố quan trọng trong thành công của đội ngũ Bridgewater.

Năm 1991, Bridgewater Associates ra mắt quỹ phòng hộ Pure Alpha, sau này đã trở thành quỹ hàng đầu trong hệ sinh thái của Bridgewater. Năm 2010, quỹ Pure Alpha đã ghi nhận mức tăng trưởng 45% tương đương 15 tỉ USD nhiều hơn cả lợi nhuận gộp của Google, Amazon, Yahoo khi đó.

Đối với các nhà đầu tư, với tư cách là một nhà đầu tư đại tài, một huyền thoại của phố Wall, Ray Dalio cho rằng, việc quan trọng đối với mọi nhà đầu tư đó là xây dựng một danh mục bất chấp thị trường. Phân bổ tài sản, “đi tiền” hợp lý và chọn ra các cơ hội đầu tư tốt nhất, theo Dalio, kết quả đầu tư sẽ không bị ảnh hưởng tiêu cực kể cả khi thị trường đi xuống./.

