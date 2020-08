SpaceX đưa thành công 2 phi hành gia NASA trở về Trái Đất

Hai tháng trước, tàu vũ trụ tự hành Crew Dragon của SpaceX đã đưa thành công 2 phi hành gia NASA lên trạm không gian ISS. Thành công này được mọi người xem là một bước tiến lớn của SpaceX nói chung và con người nói riêng trong công cuộc chinh phụ vũ trụ rộng lớn.

Tuy nhiên CEO của SpaceX là ông Elon Musk lại chưa cho rằng đó là sự thành công. Đối với tỷ phú người Nam Phi việc đưa phi hành gia lên trạm không gian mới chỉ là bước đầu, việc quan trọng nhất trong sứ mệnh này là đưa các phi hành gia quay trở về Trái Đất an toàn.



Và đến sáng ngày hôm nay, tàu Crew Dragon đã hoàn thành sứ mệnh khi đưa 2 phi hành gia NASA trở về trái đất an toàn. Con tàu vũ trụ này đã "hạ cánh" tại khu vực vịnh Mexico ngoài khơi Florida và được các con tàu thu hồi chờ sẵn để đón về.

Quá trình hạ cánh

Hình ảnh Crew Dragon hạ cánh trên biển (Ảnh: Business Insider) Tương lai tươi sáng trong công cuộc chinh phục vũ trụ (Ảnh: Business Insider)

Khác với chiều đi có phần đơn giản khi có sự hỗ trợ hoàn toàn từ hệ thống tự hành của tàu Crew Dragon, chiều về lại đòi hỏi sự tập trung cao độ của các phi hành gia. Trong khoảng thời gian kéo dài 19 tiếng trở về trái đất, các phi hành gia phải thao tác chính xác nhiều công đoạn để đảm bảo quá trình hạ cánh diễn ra an toàn.



Sau khi rời khỏi trạm vũ trụ ISS, tàu vũ trụ chở 2 phi hành gia sẽ phải khởi động động cơ để có thể vào đúng quỹ đạo hạ cánh. Việc làm này sẽ được NASA thực hiện từ xa. Khoảng vài tiếng sau đó các phi hành gia sẽ phải vứt bỏ đuôi tàu vũ trụ vừa để giảm bớt trọng lượng vừa để lộ ra tấm khiên chắn nhiệt. Đây là bước rất quan trọng để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của quá trình hạ cánh.



Vài phút sau đó nữa, các phi hành gia sẽ phải khởi động động cơ đẩy để hãm tốc độ hạ cánh. Điều này là vô cùng quan trọng bởi tốc độ hạ cánh nhanh gấp 25 lần tốc độ âm thành, vì vậy nếu không có tấm chắn nhiệt và tốc độ hãm từ động cơ thì các phi hành gia sẽ không thể sống sót quay về.



Đây là giai đoạn làm ông Elon Musk lo lắng nhất trong hành trình trở về của các phi hành gia bởi thiết kế không đối xứng của viên nang Endeavour (do chứa thêm hệ thống thoát hiểm khẩn cấp), điều này khiến cho viên nang có thể bị lắc lư trong quá trình hạ cánh. Điều này có thể khiến cho các phi hành gia mất kiểm soát.



Vượt qua được những giai đoạn trên thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Khi cách mức nước biển 5,5 km. Viên nang chở các phi hành gia sẽ tự động bung dù để giảm bớt tốc độ hạ cánh. Viên nang sẽ tiếp nước với tốc độ khoảng 24 km/h.



SpaceX đã kết thúc thành công chuyến bay đưa người vào vũ trụ của mình. SpaceX trở thành hãng vũ trụ tư nhân đầu tiên đưa người vào vũ trụ thành công và đưa họ trở về an toàn. Thành công này sẽ hứa hẹn xuất hiện nhiều hơn các chuyến bay vào vũ trụ của SpaceX trong tương lai.

Với việc dễ dàng tiếp cận với trạm vũ trụ ISS, các phi hành gia của NASA sẽ thực hiện được nhiều hơn các thí nghiệm về dược phẩm, vật liệu, thiên văn học,... Không những vậy nó còn giúp cho nước Mỹ nói chung lấy lại chỗ đứng trên cuộc đua chinh phục vũ trụ.Đối với riêng SpaceX, chuyến đi thành công này giúp công ty thu lại nguồn lợi khổng lồ về tài chính khi "bắt" được một khách hàng lớn như NASA. Chưa dừng lại ở đó, việc có nhiều các chuyến đi thành công trong tương lai sẽ giúp cho SpaceX chinh phục những mục tiêu xa hơn như kinh doanh du lịch không gian. Chuyến bay thành công này đặt nền móng vững chắc cho giấc mơ điên rồ của Elon Musk khi tỷ phú này muốn chinh phục Sao Hỏa và đưa 1 triệu người lên đó định cư.