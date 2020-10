So sánh OnePlus 8 Pro vs iPhone 11 Pro: Có xứng đáng với mức giá trên 20 triệu đồng?

1. OnePlus 8 Pro



OnePlus 8 Pro (Ảnh: GSM Arena) OnePlus 8 Pro sở hữu thiết kế bắt mắt (GSM Arena) OnePlus 8 Pro sở hữu màn hình có độ phân giải cao (Ảnh: GSM Arena) OnePlus 8 Pro sở hữu khả năng chơi game khủng (Ảnh: Pocket Gamer) Cụm camera của OnePlus 8 Pro đã được cải thiện rất nhiều so với phiên bản trước (Ảnh: GSM Arena) OnePlus 8 Pro (trái) và OnePlus 8 (phải) không có quá nhiều điểm khác biệt về thiết kế (Ảnh: Digital Trends) iPhone 11 Pro (Ảnh: Tech Radar) Cụm 3 camera sau là điểm nhấn trên chiếc iPhone 11 Pro (Ảnh: Digital Trends) Ảnh chụp trong điều kiện đủ sáng trên iPhone 11 Pro (Ảnh: Tech Radar) Ảnh chụp chế độ ban đêm trên iPhone 11 Pro (Ảnh: Tech Radar) iPhone 11 Pro có hiệu năng tuyệt vời (Ảnh: The Guardian)

Tổng quan

OnePlus 8 Pro sử dụng màn hình AMOLED 6.78 inch với độ phân giải Quad HD+ (2K+). Máy chạy hệ điều hành Android 10. OnePlus 8 Pro được trang bị cụm 4 camera với 2 camera 48 MP, 1 camera 8 MP và 1 camera 5 MP. Camera trước của máy có độ phân giải 16 MP.



OnePlus 8 Pro được trang bị chip Snapdragon 865 8 nhân, RAM 12 GB và 256 GB bộ nhớ trong. Máy có thể sự dụng 2 Nano SIM hỗ trợ 5G. OnePlus 8 Pro có dung lượng pin 4510, có đi kèm sạc nhanh.



Điểm cộng



OnePlus 8 Pro sở hữu thiết kế mặt lưng nói riêng và tổng thể nói chung đều rất đẹp. Theo GSM Arena, khung viền của OnePlus 8 Pro được làm bằng kim loại mang đến sự sang trong và chắc chắn cho máy. Viền màn hình cong đem đến sự tinh tế cho OnePlus 8 Pro.

Theo đánh giá của GSM Arena, chất lượng hoàn thiện của OnePlus 8 là rất tốt. Các chi tiết nhỏ như khe đựng SIM, phím bấm tăng giảm âm lượng được hoàn thiện một cách chỉn chu, liền lạc.

OnePlus 8 Pro sở hữu màn hình có độ phân giải Quad HD+ đi cùng với tần số làm mới lên đến 120Hz. Android Authority nhận định màn hình của OnePlus 8 Pro cho trải nghiệm mượt mà, chất lượng hiển thị tốt, độ tương phản cao, màu đen sâu, sẽ rất tuyệt vời nếu xem phim, chơi game giải trí trên OnePlus 8 Pro.

Theo trang Android Authority nhận định, với giao diện OxygenOS đi cùng chip Snapdragon 865 giúp cho OnePlus 8 Pro có một hiệu năng đáng nể. Trải nghiệm gaming trên OnePlus 8 Pro thì khỏi phải chê, máy có thể tự tin cân hầu như tất cả các tựa game mobile trên thị trường.

Sau khi trải nghiệm, trang Android Authority cho hay OnePlus 8 Pro không hề xuất hiện hiện tượng quá nhiệt khi chơi game hay khi thực hiện các tác vụ nặng

Theo GSM Arena, cụm camera trên OnePlus 8 Pro đã được cải thiện rất nhiều so với những chiếc điện thoại trước đây của hàng. Hình ảnh chụp lại giờ đã không còn bị bệt như trước, chit tiết, độ tương phản của ảnh tốt hơn rất nhiều so với phiên bản OnePlus 8 thường.

Ngoài những điểm cộng trên OnePlus 8 còn một số điểm cộng khác như máy có khả năng sạc ngược cho các thiết bị khác, có chuẩn kháng nước IP 68, máy được trang bị sạc nhanh không dây lên tới 30W.



Điểm trừ



Theo Android Authority, mặc dù vẫn được đánh giá là có một thiết kế đẹp tuy nhiên phiên bản OnePlus 8 Pro không có quá nhiều điểm khác biệt về mặt thiết kế đối với phiên bản OnePlus 8 thường. Khả năng tránh chạm nhầm trên OnePlus 8 Pro cũng rất kém. Khi người dùng sử dụng, chỉ cần vô tình chạm nhẹ vào phần cạnh viền màn hình là máy sẽ tự nhận cảm ứng ngay. Điều này gây ra sự khó chịu cho người dùng.

Hiện OnePlus 8 Pro đang được bán trên thị trường với giá khoảng 22 triệu đồng.



2. iPhone 11 Pro



Tổng quan

iPhone 11 Pro sử dụng màn hình OLED 5.8 inch với độ phận giải Super Retina XDR. Máy chạy trên hệ điều hành iOS 13. IPhone 11 Pro Max được trang bị cụm 3 camera 12 MP phía sau. Camera trước của máy có độ phân giải 12 MP.



iPhone 11 Pro sử dụng chip Apple A13 mới nhất đi cùng vời 4GB RAM. Máy có dung lượng pin 3046 mAh, có sạc nhanh 18W đi kèm với máy.



Điểm cộng



Nhắc đến iPhone 11 Pro, chắc hẳn chúng ta sẽ phải phải nhắc đến bộ 3 camera phía sau của máy. Ba camera sau bao gồm camera chính, camera góc siêu rộng và camera tele.

Theo đánh giá của Tech Radar, trong điều kiện đủ sáng, ảnh chụp trên chiếc iPhone 11 Pro không có điểm gì để chê. Ảnh cho ra với độ chi tiết cao, dải nhạy sáng rộng cộng với khả năng cân bằng trắng tốt giúp cho màu sắc của bức ảnh trông rất chân thực.



Tom's Guide cho rằng, một điểm nâng cấp cực lớn trên chiếc iPhone 11 Pro đó chính là khả năng chụp ảnh ban đêm - điều mà Apple luôn yếu thế trên những phiên bản iPhone trước đó. Khác với những chiếc điện thoại Android, chế độ chụp đêm trên chiếc iPhone 11 Pro sẽ sử dụng cảm biến để tự động bật. Điều đó có nghĩa là người dùng sẽ không thể tự bật chế độ ban đêm bằng tay mà máy sẽ tự nhận biết môi trường nào thiếu sáng để bật chế độ này.

Ảnh chụp chế độ ban đêm trên iPhone 11 Pro (Ảnh: Tech Radar) iPhone 11 Pro có hiệu năng tuyệt vời (Ảnh: The Guardian)

Người dùng có thể chỉnh thời gian phơi sáng khi iPhone 11 Pro chuyển sáng chế độ chụp ban đêm. Về chất lượng ảnh chụp bản đêm của iPhone 11 Pro thì không có gì phải chê, ngay cả trong những môi trường ít sáng nhất iPhone 11 Pro vẫn có thể lấy nét để chụp.

Khả năng quay video của iPhone 11 Pro vẫn rất mượt mà, khả năng quay trong điều kiện thiếu sáng cũng rất tốt, có tính năng zoom audio - theo Tech Radar.



Chip Apple A13 cho iPhone 11 Pro một hiệu năng tuyệt vời. Theo đánh giá của Tom's Guide, trải nghiệm gaming trên iPhone 11 Pro là khá tốt, với màn hình lớn đi cùng với tốc độ load game nhanh máy có thể chinh phục được hầu như tất cả mọi tựa game mobile hiện nay.



iPhone 11 Pro có hiệu năng tuyệt vời (Ảnh: The Guardian)

Công nghệ âm thanh tên iPhone 11 Pro rất hay, có hiệu ứng âm thanh vòm giúp nâng cấp trải nghiệm nghe nhạc, xem phim, chơi game trên máy.

iPhone 11 Pro Max được trang bị chế độ dark mode giúp máy tiết kiệm pin hơn. Tốc độ mở khóa khuôn mặt Face ID trên máy cũng đã được nâng cấp với tốc độ mở khóa nhanh hơn.



Điểm trừ



Màn hình của iPhone 11 Pro vẫn rất đẹp, tuy nhiên không có quá nhiều sự nâng cấp so với phiên bản tiền nhiệm iPhone XS Max. Thêm vào đó độ hoàn thiện trên chiếc iPhone 11 Pro có phần kém hơn đôi chút so với dòng XS Max trước đó. Theo The Verge, sau khi sử dụng ốp lưng một đi cùng với máy một vài ngày thì đã xuất hiện bụi bám trên viền màn hình



Thêm một điểm trừ nữa của iPhone 11 Pro Max đến từ dung lượng RAM eo hẹp.Theo Tech Radar, mặc dù là chiếc điện thoại cao cấp nhất của Apple thời điểm hiện tại nhưng iPhone 11 Pro chỉ được trang bị có 4 GB RAM, thua xa so với những đối thủ chạy hệ điều hành Android.



iPhone 11 Pro vẫn chưa được trang bị cảm biến vân tay trong màn hình, đây là chi tiết mà đến cả một số chiếc điện thoại tầm trung cũng được trang bị. Tính năng mở khóa vân tay là vô cùng cân thiết bởi khi đi ngoài đường người dung sẽ không thể mở khóa bằng khuôn mặt vì đeo khẩu trang.

Hiện iPhone 11 Pro bản 64 GB bộ nhớ trong đang được bán với mức giá khoảng 28 triệu đồng.

Dịch tổng hợp từ Tech Radar, GSM Arena, Tom's Guide, Android Authority, The Verge