Sẽ công khai phê bình trên báo chí những nơi chậm giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng nêu rõ, nhân dân đang gặp khó khăn về thu nhập do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tăng trưởng GDP đạt thấp trong 6 tháng đầu năm, do các dòng vốn đầu tư, kể cả đầu tư xã hội và đầu tư Nhà nước, đều chậm, thấp so với nhiệm vụ kế hoạch.

Do đó, trách nhiệm của Chính phủ, các địa phương trong cả nước rất lớn, phải tập trung giải ngân đầu tư công gần 28 tỷ USD, tương đương 633.000 tỷ đồng. Tìm ra nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn tới chậm giải ngân vốn đầu tư công, kể cả vốn ODA.

Thủ tướng cho rằng, bệnh quan liêu, xa dân là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân, nhất là trong giải phóng mặt bằng. Công tác chuẩn bị dự án, chuẩn bị đầu tư còn yếu kém, còn nhiều bất cập.

Thủ tướng đề nghị trong cả nước và từng địa phương phát động phong trào thi đua yêu nước về giải ngân vốn đầu tư công, đầu tư tư nhân, đầu tư FDI; học tập, trao đổi kinh nghiệm, quyết tâm khắc phục những tồn tại, khuyết điểm để làm tốt hơn việc giải ngân vốn đầu tư công và đầu tư xã hội.

Chủ tịch các tỉnh, thành phố, các bộ trưởng phải có một chương trình hành động cụ thể trong việc giải ngân vốn đầu tư công và đầu tư xã hội ở ngành và địa phương mình. Chương trình cần ngắn gọn với hành động mạnh mẽ và gửi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ 2 tuần một lần về giải ngân.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu phải công khai, minh bạch, biểu dương hoặc phê bình công khai trên báo chí, truyền hình. Những bộ phận, cá nhân thiếu trách nhiệm sẽ kiên quyết xử lý và công bố thông tin lên đại chúng.

Thủ tướng đề nghị gắn kết quả giải ngân với thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ và đi liền với đó là xử lý nghiêm người đứng đầu không hoàn thành nhiệm vụ, kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan không có chuyển biến.

Ngoài ra, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành ở trung ương phải tạo mọi điều kiện cho địa phương, tiếp tục phân cấp, giao quyền công khai, minh bạch, không để tình trạng “hồ sơ ngâm quá 1 tuần”.

Thủ tướng cũng lưu ý vấn đề chống tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng cơ bản. Từ đầu tháng 8 tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chuyển vốn từ các bộ, ngành, địa phương không giải ngân được để tập trung cho các công trình, dự án có khả năng giải ngân./.