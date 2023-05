Sắp kiểm tra việc chấp hành quy định về bảo vệ trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội trên TikTok

Theo kế hoạch việc kiểm tra toàn diện hoạt động của TikTok tại Việt Nam đã được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt, đoàn kiểm tra do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ, Cục An toàn thông tin, Cục Báo chí, Cục Viễn thông và đại diện các bộ ngành: Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Tài chính; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh.

Việc kiểm tra thực hiện tại Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam và Văn phòng đại diện của TikTok Việt Nam, dự kiến được tiến hành từ ngày 15/5 đến hết tháng 5/2023.

Theo kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông, đoàn sẽ kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm 8 nội dung chính:

Thứ nhất, việc chấp hành các quy định về hoạt động cung cấp dịch vụ mạng xã hội cho người sử dụng trong nước.

Trong đó, đoàn sẽ kiểm tra Quy trình kiểm duyệt thông tin xác thực người dùng, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam, xử lý khiếu nại của người dùng; thuật toán phân phối, đề xuất nội dung cho người dùng; việc thu thập, quản lý, lưu trữ, sử dụng dữ liệu của người dùng, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.

Thứ hai, việc chấp hành các quy định về quảng cáo.

Thứ ba là việc quản lý người nổi tiếng, người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật – biểu diễn trên TikTok (Idol TikTok).

Thứ tư là việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội trên không gian mạng.

Thứ năm, đoàn kiểm tra sẽ đánh giá tác động của TikTok đối với thanh thiếu niên.

Thứ sáu, việc tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

Thứ bảy, việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Thứ tám, đánh giá tác động, ảnh hưởng của mạng xã hội TikTok đến xu hướng và vai trò của truyền thông chính thống.

Về những tồn tại của TikTok khi hoạt động tại Việt Nam, trong cuộc họp báo thường kỳ tháng 5 của Bộ TT&TT diễn ra ngày 5/5 vừa qua, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - cho biết, những sai phạm của TikTok để lại hệ lụy nghiêm trọng như tạo môi trường thuận lợi cho tin giả phát tán, gây thiệt hại về kinh tế và bất ổn cho xã hội. Cùng với đó là việc khuyến khích giới trẻ bắt chước, học theo những trào lưu xấu, phản cảm, làm lệch lạc nhận thức, lối sống của giới trẻ, làm băng hoại giá trị văn hóa của dân tộc, khuyến khích, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, nội dung vi phạm bản quyền tràn lan.

Không chỉ thực hiện kiểm tra toàn diện, ông Lê Quang Tự Do cho biết, trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp về pháp lý, kinh tế, kỹ thuật, ngoại giao, truyền thông để yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới như TikTok phải tuân thủ pháp luật Việt Nam.

6 vi phạm trên nền tảng TikTok:

1. Không có biện pháp kiểm soát hiệu quả những nội dung vi phạm liên quan đến chính trị, chống phá Đảng, Nhà nước; tin giả; nội dung nhảm nhí, độc hại, thậm chí là gây nguy hiểm với trẻ em.

2. TikTok sử dụng thuật toán phân phối nội dung tự động để tạo xu hướng (trend) nhằm phát tán những nội dung giật tít, câu view, bất chấp đó là nội dung độc hại, phản cảm, gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng và giới trẻ.

3. TikTok không có biện pháp kiểm soát hiệu quả để ngăn chặn hoạt động kinh doanh, buôn bán, quảng cáo hàng giả, hàng nhái, các loại thuốc kích dục, các thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc,….

4. TikTok không quản lý hoạt động của các Idol TikTok nên để nhiều Idol TikTok có xu hướng sản xuất những nội dung nhảm nhí, thiếu văn hóa để nhắm vào sự hiếu kỳ của người xem, thậm chí còn tạo trend để thu lời từ những nội dung này.

Cụ thể là việc cho phép thách đấu trực tuyến, Idol TikTok có thể được người xem tặng quà, càng sốc, hở, phản cảm càng được tặng nhiều quà và có khả năng quy đổi ra tiền. Điều đáng nói là TikTok sẽ nhận được 70% từ số tiền thu được.

5. TikTok không có biện pháp kiểm soát hiệu quả các nội dung vi phạm bản quyền.

6. TikTok không có biện pháp quản lý để người dùng tự ý sử dụng hình ảnh riêng tư, cá nhân của người khác để tung tin giả, hoặc bôi nhọ, xúc phạm người khác.

Theo công bố của Bộ Thông tin và Truyền thông

Theo VT