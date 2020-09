Samsung chuyển nhà máy sản xuất tivi duy nhất tại Trung Quốc sang Việt Nam

Đầu tháng này, Samsung đã tuyên bố sẽ đóng cửa nhà máy sản xuất tivi duy nhất tại Trung Quốc, được đặt ở Thiên Tân vào cuối tháng 11/2020. Quyết định này cũng nằm trong xu hướng chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc của nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới nhằm thoát khỏi sự phụ thuộc vào “công xưởng của thế giới”.

Mới đây, theo thông tin từ Nikkei, Samsung sẽ chuyển dây chuyền sản xuất tivi trên sang Việt Nam, Mexico, Hungary, Ai Cập và một số quốc gia khác. Samsung cho biết động thái này sẽ giúp hoạt động sản xuất trên toàn cầu của hãng đạt hiệu quả hơn.

Ảnh: The Economic Times

Có nhiều lý do dẫn đến “cuộc tháo chạy” của Samsung - nhà sản xuất tivi hàng đầu thế giới - khỏi Trung Quốc. Công ty Hàn Quốc được cho là đang mất dần thị phần tại Trung Quốc do vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt đến từ các thương hiệu nội địa. Nguyên nhân sâu xa là phong trào tẩy chay hàng Hàn Quốc sau khi Seoul cho phép triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ vào năm 2016 trước sự phản đối của Bắc Kinh. Ngoài ra, chi phí lao động tăng cao tại Trung Quốc cũng là một trong những lý do dẫn đến sự đóng cửa này.



Nhà máy sản xuất tivi của Samsung tại Thiên Tân đã bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1993 và hiện đang sử dụng khoảng 300 công nhân sau nhiều đợt cắt giảm lớn. Sau khi đóng cửa, hãng sẽ bố trí để những công nhân này đến làm việc tại các cơ sở khác hoặc giúp họ tìm việc làm mới.

Theo Nikkei Asian Review