Rúng động vụ hình bản đồ Trung Quốc trên phù hiệu lính điều khiển UAV Mỹ

Thời báo Hoàn cầu, cơ quan truyền thông Trung Quốc hôm thứ Ba (29/9) phân tích rằng lần trước một tình huống tương tự xảy ra là việc sử dụng bản đồ Việt Nam trong Chiến tranh Việt Nam và cho rằng Mỹ có thể sẽ tạo ra một sự kiện “Tháng Mười bất ngờ” trước thềm cuộc bầu cử tổng thống bằng cách tấn công đánh phá các đảo và rạn san hô mà Trung Quốc chiếm giữ và tôn tạo trái phép ở Biển Đông. Thời báo Hoàn cầu cảnh báo, nếu quân đội Mỹ dám tấn công, quân đội Trung Quốc (PLA) sẽ không ngần ngại bắn hạ, thậm chí tấn công “các boong tàu và căn cứ nơi máy bay cất cánh”.

Phù hiệu trên vai áo lính Mỹ khiến người Trung Quốc nhảy dựng (Ảnh: Đa Chiều).

Máy bay MQ-9 Reaper của Mỹ (Ảnh: Đa Chiều).

UAV MQ-9 Reaper mang tên lửa "Lửa Địa ngục" uy lực sát thương rất mạnh (Ảnh: Đa Chiều).

Vụ tấn công nổi tiếng bằng MQ-9 Reaper của Mỹ: giết hại tướng Iran Qassem Soleimani (Ảnh: AP).



Tạp chí Air Force Magazine (Không quân) của Mỹ số mới nhất đăng bài viết “Nhắm đến Trung Quốc, máy bay không người lái MQ-9 Reaper huấn luyện chiến tranh trên biển”, tường thuật về cuộc tập trận của 3 máy bay không người lái MQ-9 Reaper cùng với Hạm đội 3 ở Đông Thái Bình Dương từ ngày 3 đến 29/9. Bài báo cho biết, các máy bay không người lái vũ trang MQ-9 đã tiến hành cuộc tập trận mang tên “Agile Reaper” tấn công các mục tiêu trên biển, đây là lần đầu tiên quân đội Mỹ hoạt động huấn luyện chiến thuật UAV ở Thái Bình Dương. Các bức ảnh được công bố trong bài báo cho thấy phù hiệu trên quân phục của các nhân viên Không quân có liên quan được in hình chiếc UAV MQ-9 chồng lên hình bản đồ của Trung Quốc màu đỏ và hình Thần chết với bộ xương cầm lưỡi hái. Theo bài báo, để cho thấy trọng tâm chiến lược của lực lượng này đã chuyển khỏi Trung Đông, phù hiệu của quân phục không quân có liên quan được in hình cách điệu bản đồ Trung Quốc màu đỏ. Một số người cho rằng, động thái này của đơn vị UAV rõ ràng là coi Trung Quốc là kẻ thù giả tưởng tượng khi họ huấn luyện hàng ngày.

Máy bay MQ-9 Reaper của Mỹ (Ảnh: Đa Chiều).

UAV MQ-9 Reaper mang tên lửa "Lửa Địa ngục" uy lực sát thương rất mạnh (Ảnh: Đa Chiều).

Vụ tấn công nổi tiếng bằng MQ-9 Reaper của Mỹ: giết hại tướng Iran Qassem Soleimani (Ảnh: AP).



Thời báo Hoàn cầu Trung Quốc trong bài bình luận hôm thứ Ba (29/9) với tựa đề “Mỹ dám cả gan tấn công các đảo và đá ngầm của chúng ta, sẽ bị phản công quyết liệt” viết rằng, lần trước Không quân Mỹ in bản đồ của một quốc gia lên phù hiệu ở vai áo là trong Chiến tranh Việt Nam. Bài báo cho rằng việc Mỹ để lộ các bức ảnh có liên quan không phải là sai sót ngẫu nhiên. Rõ ràng, họ muốn qua việc này để gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ. Kết hợp thông tin trên với thông tin về các cuộc tấn công “kinh hoàng” của máy bay không người lái của quân đội Mỹ vào 3 đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa (mà Trung Quốc tự đặt là Nam Sa), có thể nói thẳng ra rằng một kế hoạch chiến tranh rất ngông cuồng của Mỹ đã hiện ra trước mắt cả thế giới.

Việc này có thể liên quan đến những đồn đoán rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch sử dụng sự kiện “Bất ngờ tháng 10” tạo ra một cuộc khủng hoảng quân sự để thúc đẩy cuộc bầu cử của mình. Tuy nhiên, bài bình luận của Thời báo Hoàn cầu cho rằng việc sử dụng máy bay không người lái để tấn công các mục tiêu của Trung Quốc là sử dụng chiến tranh thực sự như một màn kịch và là tội ác chiến tranh phá hủy hòa bình. Hoa Kỳ không nên muốn Trung Quốc hợp tác và kiềm chế xung đột ở quy mô mà họ cần và chuyển nó thành số phiếu mà họ cần. Trung Quốc sẽ đánh mạnh những kẻ xâm lược và dạy cho phía bên kia một bài học sẽ được ghi nhớ mãi mãi.

UAV MQ-9 Reaper mang tên lửa "Lửa Địa ngục" uy lực sát thương rất mạnh (Ảnh: Đa Chiều).

Vụ tấn công nổi tiếng bằng MQ-9 Reaper của Mỹ: giết hại tướng Iran Qassem Soleimani (Ảnh: AP).



Bài báo chỉ ra rằng Hoa Kỳ phải được cảnh cáo nghiêm khắc: “Nếu máy bay không người lái MQ-9 được sử dụng để tấn công quần đảo Nam Sa (tức Trường Sa) hoặc các mục tiêu khác của Trung Quốc, đó là một hành động chiến tranh. PLA chắc chắn sẽ giáng trả và quân đội Hoa Kỳ sẽ phải trả giá đắt”.

Bài báo nhấn mạnh rằng PLA sẽ bắn hạ không thương tiếc các máy bay chiến đấu của Mỹ xâm phạm, bất kể chúng có người điều khiển hay không. Nếu các đảo và đá ngầm của Trung Quốc có thiệt hại thực tế, Trung Quốc sẽ tấn công các sân bay và căn cứ nơi máy bay cất cánh và sẽ theo đến cùng.

Trước đó, vào chiều ngày 28/9, Hồ Tích Tiến, Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu cũng đã viết trên trang Twitter cá nhân: “Dựa trên thông tin tôi biết được, chính quyền Trump có thể liều lĩnh tấn công các đảo của Trung Quốc ở Biển Đông bằng máy bay không người lái MQ-9 Reaper để hỗ trợ chiến dịch tái tranh cử của ông ta. Nếu nó xảy ra, PLA chắc chắn sẽ chống trả quyết liệt và để những kẻ bắt đầu chiến tranh phải trả giá đắt”.

Vụ tấn công nổi tiếng bằng MQ-9 Reaper của Mỹ: giết hại tướng Iran Qassem Soleimani (Ảnh: AP).



Ngoài ra, theo trang tin Hồng Kông Đông Phương ngày 30/9, Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Internet Quốc gia của Trung Quốc gần đây đã phát hành một báo cáo phân tích về dữ liệu giám sát an ninh mạng của Trung Quốc, cho thấy Mỹ là quốc gia khởi nguồn lớn nhất của các cuộc tấn công mạng chống lại Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, báo cáo phản ánh những thách thức nổi bật mà Trung Quốc phải đối mặt trong lĩnh vực an ninh mạng. Trung Quốc kêu gọi tất cả các quốc gia cần hành động có trách nhiệm trong không gian mạng và sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để tăng cường an ninh mạng, đặc biệt là bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng không bị đe dọa và phá hoại.