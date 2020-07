Rà soát toàn bộ những người đi Đà Nẵng về Hà Nội từ ngày 8/7

Theo Chủ tịch Hà Nội, Hà Nội là địa phương có nguy cơ lây nhiễm cao do có nhiều người đi du lịch, công tác,… tại TP. Đà Nẵng. Vì vậy, thành phố sẽ rà soát toàn bộ những trường hợp đã đi Đà Nẵng và trở về Hà Nội từ ngày 8/7.

Đối với những người có đến khu vực có nguy cơ cao (Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, Trung tâm Tiệc cưới và Hội nghị For You Place; các quận Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Hải Châu và các nơi cư trú bệnh nhân) thì tự giác cách ly tại nơi lưu trú, khai báo y tế, chủ động kiểm tra thân nhiệt, thông tin đến cơ sở y tế trên địa bàn để được lấy mẫu xét nghiệm, tự cách ly tại nhà trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm.

Những người có đến Đà Nẵng nhưng không đến các khu vực có nguy cơ cao theo lộ trình đã được Bộ Y tế công bố thì thực hiện khai báo y tế, theo dõi sức khỏe, kiểm tra thân nhiệt, đảm bảo vệ sinh cá nhân.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tất cả các trường hợp có biểu hiện ho, khó thở, sốt trên địa bàn thành phố phải liên hệ ngày với các cơ sở y tế để được xét nghiệm. Trong quá trình chờ xét nghiệm phải tự giác cách ly tại nhà. Nếu các trường hợp đang điều trị tại bệnh viện thì bệnh viện phải lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức khám, chữa bệnh theo đúng quy trình được Bộ Y tế quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Sắp tới, công an thành phố sẽ quản lý chặt chẽ công tác nhập cảnh, ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị có liên quan phát hiện, kịp thời xử lý nghiêm cá nhân, đơn vị, tổ chức nhập cảnh trái phép đang làm việc và cư trú trên địa bàn.

Ông Chung cũng yêu cầu Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị duy trì đội phản ứng nhanh thường xuyên trực 24/24 để tiếp nhận các thông tin của người dân khi có yêu cầu; xét nghiệm virus SARS-CoV-2 ít nhất 2 lần đối với các trường hợp từ nước ngoài nhập cảnh vào Hà Nội. Nếu cần thiết có thể xét nghiệm lại sau 1 tháng.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hà Nội tiến hành xét nghiệm, test nhanh những trường hợp có đến khu vực có nguy cơ cao ở Đà Nẵng.