Quay trở lại tuổi thơ với máy chơi game độc lạ của Xiaomi

Công ty phần cứng và phần mềm chuyên về game nổi tiếng Nhật Bản SNK Corporation đồng thời là chủ sở hữu nền tảng video game Geo mới đây đã cho ra mắt sản phẩm máy chơi game mini đầu tiên trên nền tảng Xiaomi Youpin.



Chiếc máy chơi game mini độc đáo này có tên NEOGEO Mini Game. Hiện máy đang được bán với mức giá khoảng 100 USD. Khi mua máy sẽ được tặng kèm tay cầm với giá 25 USD.

Người dùng có thể chơi 2 người với tay cầm đi kèm (Ảnh: Gizmochina) NEOGEO Mini có thể kết nối với TV thông qua cổng HDMI (Ảnh: Gizmochina)



NEOGEO Mini là dòng máy chơi game đem đến cho người chơi sự hoài cổ, gợi lại cho người chơi nhớ về những chiếc máy chơi game được sản xuất vào khoảng nhưng năm 1990. Cần di chuyển cũng như phím bấm được thiết kế theo phong cách cổ điển. Thiết kế tổng thế của máy trông giống như một phiên bản thu nhỏ của máy chơi game Neo Geo MVS từng phố biến trên khắp thế giới.



Máy có kích thước 108x135x162mm, nặng 390g, trang bị màn hình LCD 3.5 inch với tỷ lệ 4:3. Máy cũng được trang bị loa stereo. Người chơi có thể chơi 1 người ngay trên phím tích hợp sẵn ở máy hoặc có thể chơi 2 người với tay cầm đi kèm.

Nhiều người thắc mắc với màn hình 3,5 inch thì sao có thể chơi game được. Bạn không cần phải quá lo về vấn đề đó vì máy có thể kết nối với TV thông qua cổng HDMI, qua đó bạn hoàn toàn có thể chơi game trên một màn hình lớn. NEOGEO Mini cũng đi kèm với một giắc cắm tai nghe 3.5 và cổng nguồn USB-C.NEOGEO Mini cài được cài đặt sẵn 40 tựa game SNL đình đám một thời bao gồm The King of Fighters, Legend of Hungry Wolf, Metal Slug, v.v..