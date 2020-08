Quảng Nam tìm người dự tiệc cưới tại nhà hàng Happy Palace (Điện Bàn)

Nguyên nhân phát thông báo là vì đám cưới diễn ra tại nhà hàng vào thời điểm trên có bệnh nhân mắc COVID-19 BN 507 tham dự.

Cụ thể, sau khi tiến hành điều tra dịch tễ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam phát hiện, bệnh nhân mắc COVID-19 BN507 (trú ở quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) có đến dự tiệc cưới tại nhà hàng Happy Palace tại khu phố mới, phường Vĩnh Điện, Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Điện Bàn đề nghị những người từng đến tiệc cưới và có thể đã tiếp xúc với BN 507 liên hệ với cơ quan y tế địa phương gần nhất để khai báo y tế.

Trước đó, sau khi xác minh lịch trình dịch tễ của BN 526, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) cũng ra thông báo tìm những người từng dự tiệc cưới tại thôn An Hòa (xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) vào ngày 26/7.

Chiều ngày 2/8, UBND TP Hội An vừa cho biết, địa phương đã ban hành quyết định phong tỏa khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP Hội An kể từ 0h ngày 3/8, để phòng, chống dịch COVID-19.

Nguyên nhân phong tỏa khối phố Thịnh Mỹ là do tại đây vừa phát hiện 3 bệnh nhân nhiễm COVID-19, cùng hơn 100 trường hợp thuộc diện F1 của 3 bệnh nhân này.



Quyết định phong tỏa đối với khối phố Thịnh Mỹ được áp dụng trong vòng 14 ngày. Lực lượng chức năng sẽ tổ chức chốt chặn tại 5 điểm, gồm 3 điểm trên đường Lạc Long Quân, 1 điểm tại đường Trương Minh Hùng và 1 điểm tại đường bờ sông Đế Võng.

Lực lượng quân đội phun hóa chất khử trùng toàn phố cổ Hội An

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hội An yêu cầu người dân cần chủ động nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng, thực hiện nghiêm các quy định cách ly xã hội.

Tính đến thời điểm này, TP Hội An ghi nhận 12 trường hợp mắc COVID-19; hơn 350 trường hợp F1 có tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần với các bệnh nhân COVID-19 đã được cách ly tập trung và hơn 500 trường hợp F2 có mức độ tiếp xúc khác nhau với người nhiễm SARS-CoV-2.

Trước khi quyết định phong tỏa khối phố Thịnh Mỹ, từ 22h ngày 29/7, chính quyền TP Hội An tổ chức lập 4 chốt kiểm soát và tổ chức phong tỏa khối phố An Hội, phường Minh An, nơi đang có khoảng 450 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu. Thời gian phong tỏa đối với khối An Hội dự kiến kéo dài đến hết ngày 12/8.

Cùng ngày (2/8), UBND tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khoanh vùng, phong tỏa tạm thời hàng loạt các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 ở thị xã Điện Bàn gồm: Thôn Châu Lâu và một phần thôn Đông Đức, xã Điện Thọ; thôn Nam Hà, xã Điện Trung; tổ 1 và chợ Lai Nghi, khối phố 7B, phường Điện Nam Đông; tổ 4, thôn Giao Ái, xã Điện Hồng.

Đồng thời UBND tỉnh Quảng Nam cũng ra quyết định phong tỏa tạm thời khu dân cư Lưu Minh, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình - khu vực có 96 hộ dân với 384 nhân khẩu này thuộc diện nguy cơ lây nhiễm cao.

Được biết, khu dân cư Lưu Minh là nơi sinh sống của 3 bệnh nhân mắc COVID-19 gồm bệnh nhân 522, 523 (vợ bệnh nhân 522), 561 (con gái của 2 bệnh nhân 522 và 523).