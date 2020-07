Quảng Nam khẩn cấp thiết lập chốt chặn cấp tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan khẩn cấp thành lập 4 điểm chốt chặn cấp tỉnh trên tuyến đường bộ dẫn vào tỉnh gồm: chốt tuyến đường ven biển ĐT 603B, tiếp giáp với đường Trường Sa tại khu vực giáp ranh với Đà Nẵng; chốt tuyến ĐT 607 gần Trường Đại học quốc tế Thái Bình Dương (IPU), tiếp giáp với đường Trần Đại Nghĩa của Đà Nẵng; chốt tuyến Quốc lộ 1A gần bến xe Bắc Quảng Nam; chốt Quốc lộ 14B gần Trạm cân.

Các đơn vị có trách nhiệm lựa chọn, bố trí vị trí thích hợp, đảm bảo điều kiện sinh hoạt cần thiết cho cán bộ, chiến sỹ tại các điểm chốt chặ; Giao Sở Y tế cung cấp khẩu trang, nước sát khuẩn... và vật tư y tế cần thiết cho các điểm chốt.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam còn yêu cầu UBND các huyện thiết lập và quản lý các chốt chặn giao thông trên địa bàn huyện quản lỳ. Cụ thể, giao huyện Thăng Bình thành lập chốt chặn đoạn xuống Quốc lộ 14E; giao UBND huyện Phú Ninh thành lập chốt chặn đoạn xuống Quốc lộ 40B; giao UBND huyện Núi Thành thành lập chốt chặn đoạn xuống xã Tam Hiệp và đoạn Quốc lộ 1A, khu vực Dốc Sỏi; giao UBND thị xã Điện Bàn thành lập chốt chặn tại tuyến ĐT605, ĐT609.

Các chốt chặn cấp tỉnh sẽ do Công an tỉnh quản lý, chốt chặn tại các địa phương do UBND cấp huyện thành lập và giao Công an cấp huyện quản lý; giao UBND các huyện, thị xã, TP phối hợp với Sở GTVT lựa chọn địa điểm thành lập chốt chặn tại địa phương mình cho phù hợp.

Các điểm chốt chặn của tỉnh và của các địa phương có nhiệm vụ kiểm soát người từ Đà Nẵng vào Quảng Nam (riêng chốt chặn tại Dốc Sỏi kiểm soát thêm người từ Quảng Ngãi vào Quảng Nam) phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, kích hoạt phần mềm truy tìm dấu vết dịch tễ Bluezone, phần mềm khai báo y tế NCOVI. Người từ Đà Nẵng vào Quảng Nam phải được cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú, giám sát y tế và phải lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.