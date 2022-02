Quảng Nam: Dân gửi đơn đến Bộ Công an “tố” dự án Khu phố chợ Chiên Đàn gây ngập lụt

Cho rằng Công ty CP Địa ốc Newland Quảng Nam lấp đất nông nghiệp để làm dự án Khu phố chợ Chiên Đàn (xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh) gây ngập lụt, ảnh hưởng đến đời sống người dân, ông Ngô Văn Thắng (trú tại thôn Đàn Trung, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) cùng một số hộ dân xã Tam Đàn đã có đơn gửi đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và huyện Phú Ninh trong quá trình quản lý, chỉ đạo để xảy ra hậu quả trên.

Xét thấy vụ việc thuộc thẩm quyền của địa phương, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển đơn của công dân đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam.

Sau khi nhận được đơn chuyển của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Nam đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam để làm rõ. “Xét thấy vụ việc trên thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Quảng Nam. Vậy, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh chuyển đơn trên đến UBND tỉnh Quảng Nam để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; đề nghị thông báo kết quả cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và người gửi đơn biết, theo dõi” _ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho hay.

Trước sự việc, ngày 23/2, ông Nguyễn Hồng Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở TN&MT, Sở KH&ĐT; Sở NN&PT-NT, UBND huyện Phú Ninh, Công ty CP địa ốc Newland Quảng Nam và các sở, ngành có liên quan khẩn trương rà soát các kiến nghị của các hộ dân, kiểm tra hiện trường và làm việc với cộng đồng dân cư các thôn Đàn Long, Đàn Trung, Thạnh Hòa, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh để giải quyết các nhu cầu chính đáng của người dân theo đúng quy định.

Chợ Chiên Đàn (xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) bị ngập trong cơn mưa năm 2021

Ông Quang cũng yêu cầu các cơ quan liên quan thường xuyên thông tin cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và báo cáo kết quả về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Trước đó, để thực hiện thi công Khu phố chợ Chiên Đàn, từ đầu năm 2021, Công ty CP Địa ốc Newland Quảng Nam đã tiến hành đổ đất lấp cánh đồng ngay miệng 2 cầu Ông Trang 1 và Ông Trang 2 để xây dựng dự án. Việc được người dân cho là nguyên nhân gây ngập lụt đối với khu dân cư khi xảy ra mưa lớn trong năm 2021.

Được biết, dự án Khu phố chợ Chiên Đàn có diện tích là 9,8ha, thuộc địa phận xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Khu vực này là vùng chứa lũ mùa mưa cho lưu vực cả huyện Phú Ninh. Liên tiếp trong những năm qua, khi chủ đầu tư dự án Khu phố chợ Chiên Đàn thực hiện san lấp mặt bằng thi công dự án, tình trạng ngập lụt toàn bộ nhà cửa, diện tích đất đai, vườn tượt của nhân dân tại khu vực đã xảy ra mỗi khi có mưa lớn kéo dài.

Việc ngập lụt làm hư hại lúa, hoa màu, thiệt hại vật nuôi, hư hỏng vật dụng, tài sản khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng, buộc người dân phải gửi đơn phản ánh đến các cấp để được xem xét, giải quyết.

Trước đó, Thanh tra Sở Xây dựng Quảng Nam đã phát văn bản chấn chỉnh việc kinh doanh bất động sản và huy động vốn tại dự án Khu phố chợ Chiên Đàn (xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh), do Công ty CP Địa ốc Newland Quảng Nam làm chủ đầu tư khi dự án chưa đủ điều kiện.

Hành vi rao bán, huy động vốn ngay tại cổng dự án này được Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam khẳng định không đúng quy định, diễn biến phức tạp và ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Cũng theo Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Quảng Nam, theo hồ sơ pháp lý, dự án Khu phố chợ Chiên Đàn chưa đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định pháp luật.

Trước tình hình trên, Thanh tra Sở Xây dựng đề nghị UBND huyện Phú Ninh, chỉ đạo các phòng, ban liên quan và UBND xã Tam Đàn thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng cho mọi tổ chức, cá nhân chỉ giao dịch mua bán nhà, chuyển quyền sử dụng đất với các lô đất của các dự án nhà ở, khu đô thị, khu dân cư khi đủ điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định pháp luật.

