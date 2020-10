Quảng Nam chính thức đưa Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) vào sử dụng

Thực hiện chủ trương xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số quốc gia, hướng đến xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số, UBND tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với VNPT tiến hành xây dựng Trung tâm điều hành thông minh IOC (Intelligent Operations Center).

Sau thời gian triển khai thử nghiệm, sáng ngày 1/10, IOC Quảng Nam đã chính thức đi vào hoạt động, góp phần nâng cao công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hệ thống IOC được xây dựng trên ứng dụng mang tên “Quảng Nam trực tuyến” và được tích hợp sử dụng trên điện thoại di động để người dân tải về cài đặt và sử dụng. Thông qua ứng dụng này, người dân có thể phản ánh các thông tin, ý kiến về cho chính quyền một cách nhanh chóng, tiện lợi, các cơ quan chức năng có trách nhiệm trả lời các ý kiến của người dân trong thời gian sớm nhất.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam tại sự kiện đưa Hệ thống IOC Quảng Nam vào hoạt động. Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - phát biểu tại sự kiện Hệ thống màn hình điều khiển của Trung tâm IOC Quảng Nam

Đối với công tác điều hành, thông qua hệ thống IOC, chính quyền tỉnh có thể giám sát và quản lý từ cấp tổng quan đến chi tiết từng tình huống, đồng thời cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước các thông tin về các hoạt động đang diễn ra trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, công nghệ được áp dụng trong hệ thống sẽ cho phép thực hiện phân tích dữ liệu lớn để đưa ra các cảnh báo, hỗ trợ công tác ra quyết định, xây dựng phương án tổ chức, điều hành của các cấp chính quyền.



Ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam – cho biết, việc đưa Trung tâm IOC Quảng Nam vào hoạt động đã đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh, chuyển đổi số của Quảng Nam. Trong thời gian qua, việc triển khai xây dựng Chính quyền điện tử của Quảng Nam đã đạt được những kết quả bước đầu, đặc biệt là chuyển biến trong nhận thức về Chính quyền điện tử và quá trình triển khai hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số, bảo đảm gắn kết giữa cải cách hành chính với ứng dụng CNTT, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

"Đã có 100% các cơ quan đã triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp QOffice, kết nối liên thông dữ liệu 4 cấp; 100% các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và hơn 50% các xã, phường, thị trấn triển khai sử dụng phần mềm một cửa điện tử; Cổng dịch vụ công tỉnh cung cấp 792 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Với những cố gắng và kết quả đạt được, chỉ số mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT (ICT Index) của tỉnh Quảng Nam được cải thiện rõ rệt, năm 2019, tỉnh Quảng Nam xếp hạng thứ 18/63 tỉnh, thành phố (tăng 23 bậc so với năm 2018)" - ông Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

Hệ thống IOC Quảng Nam được xây dựng theo 2 giai đoạn với 10 hợp phần. Giai đoạn 1 triển khai tích hợp 8 hợp phần; giai đoạn 2 triển khai 2 hợp phần và nâng cấp bổ sung phạm vi dữ liệu kết nối của các hợp phần trong giai đoạn 1.



Các hợp phần đang triển khai trong giai đoạn 1 bao gồm: Hợp phần giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội; Hợp phần giám sát hiệu quả hoạt động của chính quyền; Hợp phần giám sát, điều hành lĩnh vực Y tế; Hợp phần giám sát điều hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; Hợp phần phản ánh hiện trường, phản ánh kiến nghị người dân; Hợp phần giám sát an toàn thông tin trên môi trường mạng; Hợp phần giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông; Hợp phần giám sát hoạt động của các tàu cá. Giai đoạn 2 sẽ thực hiện 2 hợp phần gồm: Giám sát điều hành lĩnh vực du lịch và tài nguyên môi trường.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, cùng với các hợp phần đã được triển khai, địa phương tiếp tục phối hợp với VNPT Quảng Nam xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Quảng Nam nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, chuẩn hóa và đơn giản hóa các chế độ báo cáo, số hóa các biểu mẫu báo cáo, giảm thời gian thực hiện báo cáo qua các tính năng tự động tổng hợp dữ liệu theo các cấp thực hiện, tổng hợp dữ liệu theo thời gian, cho phép tự động tính toán dữ liệu theo các công thức được xây dựng trên biểu mẫu báo cáo. Ngoài ra, IOC Quảng Nam được tích hợp nhiệm vụ tiếp nhận phản ánh hiện trường, phản ánh kiến nghị của người dân.

Được biết, hiện tại ứng dụng "Quảng Nam trực tuyến" đang triển khai thí điểm tại TP. Tam Kỳ và TP. Hội An trên lĩnh vực: trật tự đô thị, môi trường và vệ sinh, an toàn thực phẩm. Trong thời gian tới sẽ triển khai trên toàn tỉnh và phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, pháp luật,… đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử và định hướng chuyển đổi số.