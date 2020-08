Quan chức Mỹ thăm Đài Loan, Mỹ đưa tàu sân bay vào biển Hoa Đông, Trung Quốc tập trận chiếm đảo

Theo trang tin Hoa ngữ Đa Chiều ngày 9/8, Trung tâm tư vấn “SCS Probing Initiative” (Chương trình Nhận thức Tình hình Chiến lược Biển Đông) cùng ngày 9/8 đã thông báo trên Twitter rằng, vào lúc các quan chức cấp cao của Mỹ chuẩn bị tới thăm Đài Loan; ngày 8/8, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ đã xuất hiện ở biển Hoa Đông để thực hiện các hoạt động.

SCS Probing Initiative đã tiết lộ trong một tweet khác rằng cùng ngày, một máy bay tuần tra chống ngầm P-8A của Hải quân Hoa Kỳ đã xuất hiện ở vùng biển phía nam Đài Loan, bay về hướng tây bắc về phía bờ biển Trung Quốc đại lục và có lúc vào cách bờ biển Trung Quốc chỉ 67,19 hải lý (khoảng 124,4 km) trước khi quay ngược trở lại.

Ảnh vệ tinh chụp tàu USS Ronald Reagan ngày 8/8 (Ảnh: SCS Probing Initiative).

Vị trí tàu USS Ronald Reagan trong biển Hoa Đông hôm 8/8 (Ảnh: Đa Chiều).

Sơ đồ hoạt động của máy bay tuần tra P-8A của Mỹ vào gần bờ biển Trung Quốc (Ảnh: Đa Chiều).

Quân đội Trung Quốc diễn tập đổ bộ chiếm đảo được cho là nhằm vào Đài Loan (Ảnh: CCTV).

Lính Trung Quốc diễn tập chiến đấu trên đường phố sau khi đổ bộ đường biển (Ảnh: CCTV).



Tàu sân bay USS Ronald Reagan thời gian gần đây thường xuyên xuất hiện ở biển Hoa Đông và Biển Đông. SCS Probing Initiative ngày 30/7 đưa ra thông báo rằng ngày 28/7, vệ tinh đã phát hiện ra tàu sân bay USS Ronald Reagan đang ở phía tây bắc quần đảo Amami và đi về phía nam trên Biển Hoa Đông. Tàu sân bay USS Ronald Reagan đã tham gia hai cuộc tập trận cặp đôi hai tàu sân bay cùng với tàu USS Nimitz ở Biển Đông vào các ngày 4/7 và ngày 17/7 và ngay lập tức tổ chức cuộc tập trận quân sự ba bên với Nhật Bản và Australia ở biển Philippines sau khi rời Biển Đông. Vào ngày 1/8, USS Ronald Reagan tạm dừng hoạt động, về neo đậu tại cảng Yokosuka ở Nhật Bản, nhưng nó đã rời cảng vào ngày 2/8 để thực hiện nhiệm vụ của mình. Tình hình hoạt động liên tục di chuyển như thế được coi là điều hiếm thấy.

Vị trí tàu USS Ronald Reagan trong biển Hoa Đông hôm 8/8 (Ảnh: Đa Chiều).

Sơ đồ hoạt động của máy bay tuần tra P-8A của Mỹ vào gần bờ biển Trung Quốc (Ảnh: Đa Chiều).

Quân đội Trung Quốc diễn tập đổ bộ chiếm đảo được cho là nhằm vào Đài Loan (Ảnh: CCTV).

Lính Trung Quốc diễn tập chiến đấu trên đường phố sau khi đổ bộ đường biển (Ảnh: CCTV).



Trước cách tiếp cận và hành vi do thám của tàu chiến và máy bay Mỹ, ông Ngô Khiêm, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, với tư cách là quốc gia nằm ngoài khu vực, Mỹ với chiêu bài "tự do hàng hải", đã cử tàu và máy bay quân sự đến biển Hoa Đông và Biển Đông để khiêu khích, tiến hành các hoạt động trinh sát dày đặc ở khoảng cách gần với Trung Quốc; tiến hành các cuộc diễn tập quân sự mang tính đối đầu đã gây nguy hại nghiêm trọng đến chủ quyền và lợi ích an ninh của các nước trong khu vực, đồng thời phá hoại nghiêm trọng hòa bình và ổn định của khu vực.

Trong khi đó, theo Đa Chiều ngày 8/8, gần đây, quân đội Trung Quốc đã có một số hành động bất thường được cho là nhằm vào Đài Loan. Trang tin này cùng ngày đăng tin và hình ảnh đơn vị cấp lữ đoàn của Tập đoàn quân 74 lục quân Trung Quốc đại lục vừa diễn tập đổ bộ lên đảo vào ban đêm ở vùng biển phía tây đảo Hải Nam. Sau khi mô phỏng tấn công đánh chiếm đầu cầu, đơn vị này đã đổ bộ lên đảo tham gia chiến đấu trên đường phố trong đô thị. Đoạn video do truyền thông quân đội Trung Quốc phát hành nói "PLA tự tin có khả năng bảo vệ chủ quyền và lợi ích an ninh quốc gia”.

Sơ đồ hoạt động của máy bay tuần tra P-8A của Mỹ vào gần bờ biển Trung Quốc (Ảnh: Đa Chiều).

Quân đội Trung Quốc diễn tập đổ bộ chiếm đảo được cho là nhằm vào Đài Loan (Ảnh: CCTV).

Lính Trung Quốc diễn tập chiến đấu trên đường phố sau khi đổ bộ đường biển (Ảnh: CCTV).



Cuộc tập trận này có thể là một phần của cuộc diễn tập quân sự ở khu vực bắc Biển Đông từ ngày 25/7 đến ngày 2/8 do lục quân Trung Quốc tiến hành. Khi đó, Lục quân Trung Quốc nói các máy bay ném bom H-6G và H-6J của Không quân Hải quân đã tham gia cuộc diễn trận cường độ cao. Sau khi sử dụng máy bay ném bom uy hiếp và hoàn thành việc sử dụng hỏa lực để tiêu diệt lực lượng còn sót của đối phương, mới tiến hành các hoạt động đổ bộ đường biển.

Điều bất thường ở cuộc diễn tập này là, hiếm khi quân đội đại lục diễn tập đổ bộ đánh chiếm đảo vào ban đêm, nhưng có nhiều trường hợp đổ bộ tấn công vào lúc sáng sớm, vì đây là lúc địch khó tập trung nhất; thứ hai là sau khi đánh chiếm đầu cầu, đơn vị trực tiếp thực hiện ngay nhiệm vụ chiến đấu đường phố trong đô thị.

Quân đội Trung Quốc diễn tập đổ bộ chiếm đảo được cho là nhằm vào Đài Loan (Ảnh: CCTV).

Lính Trung Quốc diễn tập chiến đấu trên đường phố sau khi đổ bộ đường biển (Ảnh: CCTV).



Các hoạt động của tàu sân bay và máy bay do thám Mỹ xung quanh Trung Quốc cũng như hoạt động tập trận đánh chiếm đảo được cho là nhằm vào Đài Loan được diễn ra trong bối cảnh Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ công cộng Hoa Kỳ Alex Azar đến thăm Đài Loan từ ngày 9 đến 11/8. Ông Azar là Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ đầu tiên đến thăm Đài Loan, là thành viên nội các Hoa Kỳ đầu tiên thăm Đài Loan trong 6 năm qua và là quan chức cấp cao nhất trong nội các Hoa Kỳ thăm Đài Loan kể từ khi hai nước lập quan hệ ngoại giao năm 1979.

Phái đoàn do ông Azar dẫn đầu dự kiến sẽ đến sân bay Tùng Sơn Đài Bắc lúc 16h00 giờ địa phương ngày 9/8. Ông Azar sẽ ở thăm Đài Loan trong ba ngày. Hành trình bao gồm đến thăm nhà máy sản xuất khẩu trang y tế và Trung tâm Chỉ huy Phòng chống Dịch bệnh Trung ương. Ông cũng sẽ gặp nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn vào ngày 10/8.

Theo Đa Chiều, trước khi lên đường, ông Azar đã trả lời giới truyền thông, nói chuyến đi thăm của ông sẽ giúp tăng cường quan hệ giữa Hoa Kỳ với Đài Loan và sự hợp tác về y tế công cộng giữa hai bên.

Lính Trung Quốc diễn tập chiến đấu trên đường phố sau khi đổ bộ đường biển (Ảnh: CCTV).



Ông Azar cũng ca ngợi những biểu hiện của Đài Loan trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, nói “rất đáng học tập”. Tuy nhiên, ông cũng nói (tình hình ở) Mỹ khác với Đài Loan vih Đài Loan đã trải qua dịch SARS. Ông không đề cập gì đến vấn đề liên quan đến Trung Quốc đại lục.

Trước đây Mỹ đã nhiều lần cử các quan chức tới thăm Đài Loan, nhưng chuyến thăm của ông Azar là của quan chức cấp cao nhất kể từ năm 1979.Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh Trung ương của Đài Loan nói, phái đoàn của ông Azar sau khi tới Đài Bắc không cần phải cách ly, nhưng sẽ tiến hành xét nghiệm virus corona mới; trong suốt quá trình đi thăm các nơi sẽ mang khẩu trang. Đoàn sẽ sử dụng xe riêng và thang máy riêng và không có cuộc tiếp xúc nào với dân chúng.