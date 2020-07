Qualcomm ra mắt công nghệ giúp sạc đầy pin chỉ trong 15 phút

Mới đây, Qualcomm đã công bố công nghệ sạc nhanh thế hệ mới Quick Charge 5. Đây được coi là một bước tiến lớn so với Quick Charge 4. Theo Qualcomm giới thiệu, Quick Charge 5 có công suất tới hơn 100W - nền tảng sạc nhanh dành cho smartphone đầu tiên trên thế giới có công suất hơn 100W.

Theo các thử nghiệm của Qualcomm,với Quick Charge 5, pin 4.500 mAh có thể được sạc từ 0% đến 50% chỉ trong 5 phút và thời gian để sạc đầy viên pin này cũng chỉ mất khoảng 15 phút. Đây là khả năng sạc điện thoại nhanh nhất hiện nay.

Ảnh: Qualcomm Quick Charge 5 là công nghệ sạc nhanh đầu tiên trên thế giới đạt công suất trên 100W. (Ảnh: GSMArena)

Quick Charge 5 cũng áp dụng Qualcomm Battery Saver và công nghệ nhận dạng Bộ điều hợp thông minh Qualcomm (Identification of Adapter Capabilities) mới để hỗ trợ hiệu năng có một không hai và giúp kéo dài chu kỳ tuổi thọ pin trên thiết bị của người dùng.



Với sự cải tiến đột phá từ các sản phẩm thế hệ trước, Quick Charge 5 mang tới hiệu quả hơn 70% so với Quick Charge 4 và cung cấp năng lượng gấp 10 lần so với Quick Charge 1. Giải pháp này còn hỗ trợ pin 2S và cung cấp nguồn ra lên đến 20 Volts.

Quick Charge 5 đã thiết lập một tiêu chuẩn mới cho hiệu suất sạc bằng cách cung cấp khả năng sạc nhanh hơn gấp bốn lần so với thế hệ trước. Nhanh nhưng vẫn an toàn tuyệt đối, đó là điều mà Qualcomm hướng tới.

Qualcomm tuyên bố hệ thống của họ an toàn hơn cả Power Delivery. Quick Charge 5 được tích hợp 12 loại bảo vệ dành cho điện áp, dòng điện và nhiệt độ riêng biệt, bao gồm bảo vệ điện áp đầu vào USB ở 25V và các điều khiển công suất ngoài trên 30V.

Quick Charge 5 là công nghệ sạc nhanh đầu tiên trên thế giới đạt công suất trên 100W. (Ảnh: GSMArena)

Ngoài ra, độ nóng khi vận hành của giải pháp này cũng mát hơn 10 độ C so với Quick Charge 4. Quick Charge 5 là công nghệ cho phép công nghệ sạc Dual/Triple Charge, điện áp đầu vào thích ứng, INOV4, Qualcomm Battery Saver và công nghệ Nhận dạng bộ điều hợp thông minh mới của Qualcomm, hoạt động cùng nhau để tối đa hóa hiệu quả truyền năng lượng, tăng tính an toàn và giúp kéo dài thời gian sử dụng pin trên thiết bị của người dùng.



Quick Charge 5 hiện đang được các khách hàng thử nghiệm và dự kiến sẽ xuất hiện trong các sản phẩm thiết bị thương mại vào quý 3 năm 2020. Quick Charge 5 được tích hợp trên Snapdragon 865, 865 Plus và các nền tảng di động Snapdragon cao cấp trong tương lai. Đại diện Xiaomi cho biết sẽ sớm ứng dụng Quick Charge 5 trên các smartphone của hãng này.

Theo