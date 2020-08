Qualcomm nỗ lực tìm cách bán chip cho Huawei

Điều không thể tránh khỏi cuối cùng cũng đã xảy ra với Huawei. Công ty Trung Quốc cho biết, với tình cảnh hiện tại HiSilicon không thể tự sản xuất chip Kirin được nữa. Đó là lý do tại sao chiếc Mate 40 sắp được Huawei ra mắt sẽ là chiếc điện thoại cuối cùng sử dụng chip được cung cấp bởi Kirin SoC. Theo tạp chí The Wall Street dự đoán, Qualcomm hiện đang cố gắng thuyết phục chính phủ Mỹ để họ có thể bán chip cho công ty Trung Quốc.Theo quy định mới, các nhà sản xuất nước ngoài sử dụng công nghệ có xuất xứ từ Mỹ để sản xuất chip cần phải có giấy phép trước khi bán chúng cho Huawei.Hiện, tại Huawei không có cách nào khác là phải mua chip từ các nhà sản xuất khác như Qualcomm hay MediaTek. Theo lập luận của Qualcomm, việc cấm xuất khẩu linh kiện cho Huawei là một phát súng tự bắn vào chân những công ty của Mỹ bởi họ đã để tuột mất cơ hội trị giá hàng tỷ USD còn Huawei thì vẫn có thể nhập linh kiện từ các công ty nước ngoài khác.Qualcomm cảnh báo rằng điều này sẽ giúp làm tăng thị phần chip 5G tại Trung Quốc và nhiều quốc gia khác. Hồi đầu năm nay, HiSilicon đã vượt mặt Qualcomm để trở thành nhà cung ứng chip số 1 tại Trung Quốc.Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên thị phần smartphone của Huawei tại Trung Quốc vẫn không ngừng tăng trưởng. Điều này tác động mạnh tới các khách hàng của Qualcomm tại Trung Quốc là Xiaomi và OPPO. Theo như tiết lộ, thị trường Trung Quốc mang lại giá trị 8 tỷ USD/năm và đây là lý do mà Qualcomm muốn bán chip xử lý cho Huawei.Qualcomm khẳng định nếu Chính phủ Mỹ không cấp phép cho Qualcomm bán chip cho Huawei thì người thiệt là Qualcomm chứ không phải Huawei bởi công ty Trung Quốc có thể mua chip từ các nhà sản xuất của nước khác.Một số nhà sản xuất chip khác bảo gồm Intel, Micron Technology và Xilinx đã được cấp phép hợp tác với Huawei. Nếu yêu cầu của Qualcomm được chấp thuận, rất có thể chiếc P50 và Mate 50 ra mắt vào năm sau sẽ sử dụng chip Snapdragon.Theo