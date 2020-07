Phát hiện thêm 5 trường hợp nghi mắc COVID-19, Hội An phong tỏa hơn 2.000 dân

Lãnh đạo UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) vừa xác nhận, ngành y tế địa phương đã ghi nhận 5 trường hợp bước đầu có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó, 3 trường hợp là cư dân sinh sống tại khối phố An Hội (phường Minh An) từng tiếp xúc với bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Trước diễn biến của dịch bệnh, từ 22h ngày 29/7, UBND TP Hội An đã thiếp lập 4 chốt kiểm soát và tổ chức phong tỏa khối phố An Hội (TP Hội An), nơi đang có khoảng 450 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu đang sinh sống.

Ngoài ra, TP Hội An dựng 4 chốt kiểm soát trên các tuyến đường Lạc Long Quân, Điện Biện Phủ, ĐT 607 và ĐT 608, để kiểm soát người đi ra vào TP Hội An. Đặc biệt, lực lượng chốt chặn được yêu cầu người từ Đà Nẵng quay trở lại, không di chuyển tiếp vào Hội An.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quy định cách ly xã hội toàn TP Hội An theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 31/7 đến 0h ngày 14/8 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.