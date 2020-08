Ông Trump tiếp tục xem xét cấm các ứng dụng Trung Quốc khác ngoài TikTok

Chia sẻ với các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một vào hôm 17/8, Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đặc biệt tập trung vào các công ty Trung Quốc có hành vi thu thập dữ liệu cá nhân và có thể gây ra nguy cơ an ninh quốc gia.

“Tổng thống Trump đang tập trung xem xét cấm các ứng dụng của Trung Quốc có thể thu thập thông tin cá nhân và tiềm ẩn nguy cơ đối với an ninh quốc gia” – ông Meadows nói.

TikTok vẫn luôn bị Washington cáo buộc là mối đe dọa an ninh quốc gia. (Ảnh: The Peninsula Qatar)

Trước đó, vào hôm 15/8, ông Trump đã đe dọa có thể gây áp lực đối với nhiều công ty Trung Quốc hơn, bao gồm cả “gã khổng lồ” công nghệ Alibaba.



Nâng tầm mối quan hệ thương mại Mỹ - Trung trở thành chủ đề trọng tâm trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Trump đã chỉ trích gay gắt các công ty Trung Quốc với lý do lo ngại an ninh quốc gia. Lý do có thể bắt nguồn từ một luật được Trung Quốc ban hành vào năm 2017 quy định các công ty nước này có trách nhiệm hỗ trợ và hợp tác với chính phủ trong hoạt động tình báo quốc gia của nước này.

Chính phủ Tổng thống Donald Trump cũng đã yêu cầu ByteDance – công ty sở hữu Trung Quốc sở hữu TikTok - bán lại các hoạt động kinh doanh của ứng dụng này tại Mỹ trong vòng 90 ngày.

Theo Reuters