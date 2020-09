Ông Nguyễn Đức Chung bị tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND TP. Hà Nội sau quyết định khởi tố

Việc này là phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Điều 101 của Luật nêu rõ: "Trường hợp đại biểu HĐND bị khởi tố bị can thì Thường trực HĐND quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND. Trong trường hợp bị kết tội bằng bản án, quyết định của tòa án thì đương nhiên mất quyền đại biểu HĐND kể từ ngày bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật".

Như VietTimes đã thông tin, ngày 28/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Theo thông tin từ Bộ Công an, ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định.



Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi sai phạm của các bị can trong vụ án.

Trước đó, ngày 11/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Chung. Quyết định nêu rõ tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội - để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật.

Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 90 ngày, kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ công tác.

Cùng ngày, ông Chung cũng bị Bộ Chính trị đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan trong một số vụ án.