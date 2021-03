Nóng: Sở Y tế TP.HCM tiếp tục cảnh báo mạnh về chùm ca bệnh ngộ độc pate chay nguy kịch

Sở Y tế TP.HCM vừa thông tin thêm về chùm ca bệnh nguy kịch nghi do ngộ độc thực phẩm patê chay.

Được biết, chùm ca bệnh mới được phát hiện ở tỉnh Bình Dương, đã lên tới 6 bệnh nhân, trong đó một phụ nữ 53 tuổi và một bé gái 16 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch và được hồi sức tích cực tại BV Nhân Dân 115 và BV Nhi Đồng 2 (TP.HCM).

Sở Y tế TP.HCM đặc biệt cảnh báo về trường hợp trước đó, cũng trong nhóm bệnh nhân này, một phụ nữ (là em gái của bệnh nhân đang điều trị tại BV Nhân Dân 115 và là mẹ của bệnh nhân đang điều trị tại BV Nhi Đồng 2) có cùng bệnh cảnh, đã tử vong tại BV Chợ Rẫy. Tất cả các bệnh nhân này đều có cùng bệnh cảnh (nhược cơ, suy tuần hoàn, suy hô hấp,…) và trước đó đều cùng ăn patê chay.

Theo thông tin từ chồng và con trai của bệnh nhân nữ đang hồi sức tại BV Nhân Dân 115, một tuần trước đây, vào trưa thứ bảy ngày 20/3/2021, gia đình có nấu bún riêu chay tại miếu (cách nhà khoảng 2 km, nhà ở số 245/1B An Thạnh, thị trấn An Thạnh, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho nhiều người cùng ăn, trong nguyên liệu thấy có 01 hộp patê chay đã bị phồng lên.

Thuốc giải độc tố của vi khuẩn Clostridium Botulinum ở BV Bạch Mai (Ảnh: Chi Lê)

Hiện tại, BV Nhân Dân 115 và BV Nhi Đồng 2 đang tiếp tục nỗ lực hồi sức tích cực cho các bệnh nhân này. Được biết, các bác sĩ từ BV Bạch Mai đã đến hội chẩn và mang thuốc giải độc tố của vi khuẩn Clostridium Botulinum, tác nhân chính có trong patê chay gây ra ngộ độc đến BV Nhi Đồng 2 và BV Nhân Dân 115 để điều trị cho các bệnh nhân.

Trước sự việc nghiêm trọng đã xảy ra, Ban An toàn Vệ sinh Thực phẩm TP.HCM thông tin đang khẩn trương xác minh, thu thập thông tin và xử lý theo quy định.

Trong khi chờ xác định chính xác thông tin, Sở Y tế yêu cầu người dân tạm ngưng việc sử dụng tất cả các sản phẩm có liên quan đến patê chay và chờ thông tin và thông báo mới nhất từ Ban An toàn Vệ sinh Thực phẩm TP.HCM. Những ai đã cùng ăn patê chay với các bệnh nhân nói trên cần đến bệnh viện gần nhất để được theo dõi và điều trị.