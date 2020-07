Nhiều website quảng cáo sản phẩm Định tâm an giấc, viên nén Liên Tâm An lừa dối người tiêu dùng

Theo Cục An toàn thực phẩm, thời gian qua trên các trang website: https://www.dinhtamangiac.xyz/?utm_source=google&utm _medium=search&utm_campaign=chien_dich_thong_minh&utm_term=thong_minh3&gclid=CjwKCAjw_qb3BRAVEiwAvwq6VmZPhKHxuCuFV0GKNVojMJ0gC_LqEnzUh6Ip23Bik8GADD3PFowqOhoCnPUQAvD_BwE https://benhkhongu.com/bai-viet/toi-la-cu-cua-mat-ngu-kho-ngu-vay-ma-chi-dung-1-ngay-da-ngu-lai-duoc-ngay/ có nội dung quảng cáo các sản phẩm Định tâm an giấc và Liên Tâm An đang quảng cáo không đúng sự thật, làm người tiêu dùng hiểu nhầm sản phẩm có công dụng như thuốc chữa bệnh.

Sản phẩm Định tâm an giấc do Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Nam Việt (liền kề U09-49, khu D, khu đô thị mới Dương Nội, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội ) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm. Còn sản phẩm viên nén Liên Tâm An do Công ty TNHH IPHA Công Nghệ (thôn Quyết Tiến, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm.

Hiện, Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý vi phạm trên. Trong quá trình xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không mua, không dùng các sản phẩm quảng cáo trên các web trên để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.