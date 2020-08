Người dùng mạng xã hội bình luận gì về việc VNG kiện TikTok?

Được biết, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã thụ lý vụ công ty VNG kiện TikTok vì đã sử dụng bất hợp pháp nhiều đoạn nhạc thuộc sở hữu của Zing.

Cụ thể, VNG cáo buộc có hơn 11 triệu video trên TikTok có chứa các đoạn nhạc được cắt từ Zing. Ngoài ra, 150 bản ghi Zing bị TikTok sử dụng trái phép để đưa vào các video lan truyền trên phạm vi toàn thế giới. VNG yêu cầu TikTok ngừng vi phạm và bồi thường số tiền hơn 221,5 tỷ đồng.

VNG vốn là một công ty công ty công nghệ nổi tiếng của Việt Nam, được coi là start-up kỳ lân (được định giá trên 1 tỷ USD) duy nhất của Việt Nam vào thời điểm này. Thành lập vào năm 2004, VNG hoạt động với 4 mảng chính là Trò chơi trực tuyến, Nền tảng kết nối, Thanh toán điện tử và Dịch vụ điện toán đám mây. TikTok không xa lạ gì với người dùng thế giới. Hiện có 80 triệu người sử dụng ứng dụng này. Tuy nhiên, thời gian gần đây TikTok đang bị cấm hoạt động tại thị trường Mỹ và Ấn Độ. Tại Việt Nam, tính đến tháng 8/2020, ứng dụng này có 10 triệu người sử dụng.

Ngay sau khi thông tin về việc VNG kiện TikTok được đăng tải trên báo chí quốc tế và Việt Nam, người dùng mạng xã hội đã có nhiều bình luận về sự kiện này.

Đa phần là các bình luận tán thành với việc VNG kiện TikTok vì thiệt hại về bản quyền là rất lớn. Xét về số lượng người dùng, việc vi phạm này sẽ càng lớn hơn.

Một người dùng bình luận: “Vụ này mà thắng thì ngon”. Một người dùng khác lại nói: “Đúng là năm hạn của TikTok trên toàn cầu” – ám chỉ việc TikTok đang bị Mỹ và Ấn Độ cấm hoạt động, cũng như bị một số quốc gia khác xem xét tẩy chay. Người dùng có nick L.P nói: “Được, kiện TikTok lấy tiền về đi”.

Tuy nhiên, cũng có khá nhiều người “tố” ngược lại Zing Mp3 cũng từng sử dụng nhạc mà không có bản quyền. Trước đây, đúng là có thời điểm Zing Mp3 đưa nhạc lên site của mình mà chưa có thỏa thuận với các nhạc sĩ, ca sĩ.

Người dùng có nick L.H.T viết: “Thật buồn là kẻ ăn cắp nhạc lại muốn kiện kẻ ăn cắp nhạc khác”. Còn người dùng M.H viết: “Để tôi kể cho các bạn nghe chuyện này. Một hai năm trước tôi vẫn dùng Zing Mp3 để nghe nhạc. Giáng sinh năm đấy thì chị Ariana Grande có đăng bài Thank you next và tôi lập tức vào Zing để tải liền nhạc của chị về… Vài hôm sau bài đấy bị gỡ ngay vì rốt cuộc Zing mp3 cũng đăng nhạc của nghệ sĩ mà không xin phép”.

Đã có những ý kiến đánh giá khách quan hơn khi nói rằng hiện tại Zing (VNG) đã tôn trọng bản quyền, trả tiền cho các nhạc sĩ để đưa nhạc lên site. Người dùng mạng xã hội cũng đồng tình rằng “việc nào ra việc đấy”, VNG kiện TikTok vào thời điểm này là vì có đủ cơ sở pháp lý.

Người dùng T.T viết: “Có đủ điều kiện pháp lý và quyền sở hữu thì đi kiện thôi…”. Còn người dùng L.H.D thì “thanh minh” rằng: “VNG cũng từng bỏ cả đống tiền đền bản quyền cho trang Zing”.

Người dùng P.H.N kết luận: “Chuyện vi phạm bản quyền của Zing là từ rất lâu rồi. Giờ có ký kết hợp đồng với các hãng nhạc quốc tế hẳn hoi. Chuyện nào ra chuyện đấy chứ”.

Được biết, hôm nay (25/8) là hạn chót để TikTok đưa ra phản hồi cho tòa án về đơn kiện của VNG. Hiện tại thì TikTok vẫn chưa đưa ra bất cứ phát ngôn nào về vụ việc này.