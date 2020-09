Ngoài Bạch Mai, CTCP Công nghệ y tế BMS còn trúng thầu ở bệnh viện nào?

Vừa qua (31/8), liên quan tới vụ án kê khống giá thiết bị y tế tại Bệnh viện Bạch Mai và một số đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Phạm Đức Tuấn (SN 1979) - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc CTCP Công nghệ y tế BMS (BMS) và bà Ngô Thị Thu Huyền (SN 1983) - Phó Giám đốc BMS.

Ngoài ra, nhà chức trách cũng khởi tố Trần Lê Hoàng – thẩm định viên Công ty cổ phần Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội (VFS).

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, ngày 27/2/2017, BMS đã ký hợp đồng số: 02/HĐLK/BVBM-BMS liên danh, liên kết lắp đặt hệ thống Robot Rosa trợ giúp trong phẫu thuật sọ não tại Bệnh viện Bạch Mai. Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng này đang được BMS thế chấp tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Trước đó, tháng 8/2017, BMS cũng sử dụng một số tài sản là thiết bị y tế có tổng giá trị 25,52 tỷ đồng thế chấp tại Vietcombank - Chi nhánh Hoàn Kiếm để vay vốn.

Tuy nhiên, vị thế của BMS trong lĩnh vực y tế phần nào được phác họa rõ nét hơn thông qua các gói thầu đã trúng chỉ riêng trong nửa đầu năm 2020.

Những gói thầu "khủng" của BMS

Tại Hà Nội, BMS đã trúng “Gói thầu số 1: Mua sắm bổ sung vật tư tiêu hao y tế năm 2020” của Bệnh viện đa khoa Đông Anh với giá trúng thầu 3,23 tỷ đồng (giá gói thầu 3,24 tỷ đồng); “Gói thầu cung cấp bổ sung vật tư cho phẫu thuật của các chuyên khoa năm 2020” thuộc dự án Mua sắm bổ sung vật tư cho phẫu thuật của các chuyên khoa năm 2020 của Bệnh viện Trung ương Quân Đội 108 với giá trúng thầu 1,8 tỷ đồng (giá gói thầu 9,9 tỷ đồng).

Đáng chú ý, liên danh BMS - CTCP Đầu tư Tuấn Ngọc Minh đã trúng gói thầu Vật tư thay thế thuộc dự án "Phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư y tế năm 2020" của Bệnh viện Thể thao Việt Nam với giá trúng thầu lên tới 68,4 tỷ đồng (giá gói thầu 68,44 tỷ đồng).

Tại Hải Phòng, BMS đã liên tiếp trúng nhiều gói thầu có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19, thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn trong nước. Đáng chú ý, BMS đều trúng các gói thầu này với giá trúng bằng giá gói thầu.

Cụ thể, công ty này đã trúng 4 gói thầu thuộc dự án “Mua sắm trang thiết bị, phương tiện phòng hộ cá nhân, phương tiện vận chuyển, vật tư tiêu hao, hóa chất diệt khuẩn phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng” của Sở Y tế Hải Phòng.

Bao gồm: (i)“Gói thầu số 5: Mua sắm máy truyền dịch, máy hút dịch, bình hút dẫn lưu và bộ khí dung kết nối máy thở” với giá trúng bằng giá gói thầu là 8,1 tỷ đồng; (ii) “Gói thầu số 6: Mua sắm hệ thống nội soi phế quản” (giá trúng thầu 3,9 tỷ đồng); (iii) “Gói thầu số 13: Mua sắm xe ô tô chuyên dùng phun dịch” (giá trúng thầu 3,2 tỷ đồng); (iv) “Gói thầu số 1: Mua sắm máy thở” (giá trúng thầu 15,85 tỷ đồng).

Tại Thái Bình, BMS trúng thầu “Gói vật tư y tế số 6: Vật tư y tế liên quan đến chấn thương, chỉnh hình” thuộc dự án “Mua sắm hóa chất, vật tư y tế cho các cơ sở y tế tỉnh Thái Bình năm 2019-2020” với giá 33 tỷ đồng (giá gói thầu là 65,88 tỷ đồng).

Tại Nghệ An, Liên danh Công ty TNHH Việt Quang – Công ty TNHH AT và T – CTCP Asiatech Việt Nam – BMS trúng “Gói thầu số 01: Mua sắm trang thiết bị y tế” thuộc đề án “Phát triển y tế miền tây tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020 và Đề án Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 đến 2020” với giá trúng 45,035 tỷ đồng (giá gói thầu là 45,125 tỷ đồng).

Ngoài ra, BMS cũng trúng nhiều gói thầu tại các bệnh viện địa phương khác như TP. Hồ Chí Minh, Nam Định, Yên Bái, với giá trúng thầu bằng và gần bằng giá gói thầu.

Cụ thể, BMS trúng “Gói thầu 25B: Cung cấp và lắp đặt Thiết bị phẫu thuật nội soi” thuộc dự án “Đầu tư xây dựng Cơ sở 2 của Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh” với giá 31,97 tỷ đồng (giá gói thầu 33,57 tỷ đồng); “Gói thầu số 3: Vật tư thay thế, nội soi khớp gối và ngoại thần kinh” thuộc dự án “Mua bổ sung vật tư y tế, Invitro, khí y tế năm 2020” của Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định với giá trúng bằng giá gói thầu là 1,168 tỷ đồng; Gói thầu “Mua sắm trực tiếp vật tư y tế kỹ thuật cao” cho bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái năm 2020 với giá trúng bằng giá gói thầu là 978,225 triệu đồng.

BMS của ai?

Theo tìm hiểu của VietTimes, BMS được thành lập vào tháng 1/2005 với ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.

Hiện công ty đã đổi tên thành CTCP Năng lượng và Giá trị Cuộc sống, trụ sở chính tại lô NV – B56 khu Trung Hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Ngoài BMS, ông Phạm Đức Tuấn hiện còn là Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật cho Công ty TNHH Energy And Life Value (E&LV) và CTCP Khoa học Công nghệ mới BMS (BMS New).

Về E&LV, công ty này được thành lập vào tháng 3/2020 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, đăng ký hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất vật tư và trang thiết bị y tế.

Còn BMS New mới được thành lập vào giữa tháng 7/2020, trụ sở chính tại ngõ 196 Thái Thịnh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Công ty này có vốn điều lệ 80 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập là bà Cao Thị Chuyên (nắm giữ 36,9% VĐL), ông Phạm Đức Tuấn (nắm giữ 62,5% VĐL) và ông Phạm Hồng Nghĩa (nắm giữ 0,6% VĐL). Được biết, ông Nghĩa là Giám đốc tại CTCP Y tế Thành Ân./.