Ngày 8/6, cả nước ghi nhận 8.324 ca nhiễm mới, TP.HCM có hơn 4.000 ca

Tin Covid-19 hôm nay 6/8 mới nhất

Đang cập nhật thêm...

---

Tối nay, Việt Nam có 4.315 ca mắc COVID-19 mới, TP. HCM có tới 1.497 ca

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 6h đến 18h30 ngày 6/8 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.315 ca nhiễm mới, trong đó có 4 ca nhập cảnh và 4.311 ca ghi nhận trong nước.

Tổng cộng trong ngày 6/8, cả nước ghi nhận 8.324 ca nhiễm mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 8.320 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 1.486 ca trong cộng đồng.

8.320 ca trong nước gồm: TP. Hồ Chí Minh (4.060), Bình Dương (1.169), Long An (859), Đồng Nai (554), Khánh Hòa (269), Tiền Giang (253), Đồng Tháp (141), Đà Nẵng (138), Hà Nội (116), Tây Ninh (102), Cần Thơ (94), Bình Thuận (66), Vĩnh Long (63), Trà Vinh (62), Bến Tre (52), An Giang (47), Phú Yên (43), Ninh Thuận (25), Gia Lai (24), Nghệ An (21), Bình Định (19), Kiên Giang (17), Đắk Lắk (17), Hà Tĩnh (13), Hậu Giang (12), Lào Cai (11), Quảng Nam (11), Thanh Hóa (9), Thái Bình (8 ), Ninh Bình (8 ), Hải Dương (5), Bình Phước (5), Quảng Ngãi (5), Đắk Nông (4), Lâm Đồng (4), Quảng Bình (3), Bạc Liêu (2), Quảng Trị (2), Lạng Sơn (2), Vĩnh Phúc (2), Thừa Thiên Huế (2), Hà Giang (1).

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tính đến chiều ngày 06/8, Việt Nam có 193.381 ca nhiễm trong đó có 2.338 ca nhập cảnh và 191.043 ca mắc trong nước.

Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 189.473 ca, trong đó có 59.558 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 2/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Quảng Ninh, Bắc Kạn.

Có 11 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Yên Bái, Thái Bình.

- 4.292 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 06/8. - Tổng số ca được điều trị khỏi: 62.332 ca. - Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 518 ca. - Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 18 ca. - Chiều 6/8 Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận thêm 296 ca tử vong (2721-3016) tại 17 tỉnh, thành phố. - Trong 24 giờ qua đã thực hiện 140.376 xét nghiệm cho 393.599 lượt người. - Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 6.861.784 mẫu cho 19.403.096 lượt người. Tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 8.061.116 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 7.241.093 liều, tiêm mũi 2 là 820.023 liều.

---

Hà Nội "nóng" với 40 ca dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó có 25 ca lây nhiễm cộng đồng

Trưa nay, 6/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết: Trên địa bàn TP. Hà Nội đã phát hiện thêm 40 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 25 ca tại cộng đồng và 15 ca tại khu cách ly.

Số mắc phân bố ở 12 quận, huyện là Thường Tín (10), Đống Đa (8), Đông Anh (7), Hà Đông (4), Tây Hồ (2), Hoàng Mai (2), Ba Đình (2), Mê Linh (1), Thanh Trì (1), Cầu Giấy (1), Hoài Đức (1) và Hoàn Kiếm (1). Có 6 chùm ca bệnh ghi nhận có số mắc trong trưa nay.

10 bệnh nhân thuộc chùm sàng lọc ho sốt tại cộng đồng

1. T.V.D, nam, sinh năm 1958, Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình

2. N.Q.T, nữ, sinh năm 1970, Trung Oai, Tiên Dương, Đông Anh

3. N.D.K, nam, sinh năm 1960, Trung Oai, Tiên Dương, Đông Anh

4. B.T.N, nữ, sinh năm 1991, công nhân xây dựng tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Quang Trung, Hà Đông

5. B.C.N, nam, sinh năm 1987, công nhân xây dựng tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Quang Trung, Hà Đông

6. B.V.N, nam, sinh năm 1990, công nhân xây dựng tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Quang Trung, Hà Đông

7. B.T.N, nữ, sinh năm 1979, công nhân xây dựng tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Quang Trung, Hà Đông

8. Nadeem Malik, nam, sinh năm 1988, Park 3 Time City, Mai Động, Hoàng Mai

9. N.T.H, nữ, sinh năm 1960, Phúc Trại, Văn Bình, Thường Tín

10. V.T.H, nữ, sinh năm 1969, địa chỉ 174 Trần Phú, Thường Tín

2 bệnh nhân thuộc chùm Tân Mai, Hoàng Mai

1. Đ.Đ.V, nam, sinh năm 1983, xóm Giếng, An Thượng, Hoài Đức, là F1 của N.C.T

2. N.T.L.H, nữ, sinh năm 1977, Tam Hiệp, Thanh Trì, F1 của V.L.Đ

5 bệnh nhân thuộc chùm nhà thuốc Đức Tâm, 95 Láng Hạ

1. L.H.L, nam, sinh năm 1981, Lương Sử A, Văn Chương, Đống Đa, F1 của B.T.N

2. T.T.B.H, nữ, sinh năm 1997, Ngô Sỹ Liên, Văn Miếu, Đống Đa, F1 của N.T.C

3. P.T.T.Q, nữ, sinh năm 1978, ngõ Phổ Giáp, Văn Miếu, Đống Đa, F1 của N.T.C

4. V.T.T.N, nữ, sinh năm 1988, Ngô Sỹ Liên, Văn Miếu, Đống Đa, F1 của B.T.N

5. L.T.H, nữ, sinh năm 1958, Nguyễn Như Đổ, Văn Miếu, Đống Đa, F1 của B.T.N

1 bệnh nhân thuộc chùm Bệnh viện Phổi Hà Nội là N.T.N, nữ, sinh năm 1976, Xuân La, Tây Hồ.

3 bệnh nhân thuộc chùm liên quan đến Bắc Giang

1. T.T.Q, nữ, sinh năm 1984, thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh

2. Đ.V.H, nam, sinh năm 1999, thôn 2, Thạch Đà, Mê Linh, F1 của P.Đ.T

3. L.T.T, nữ, sinh năm 1990, An Dương Vương, Phú Thượng, Xuân La, Tây Hồ, F1 của P.Đ.T

19 bệnh nhân thuộc chùm ho sốt thứ phát

1. V.T.C.T, nữ, sinh năm 1988, Cửa Bắc, Trúc Bạch, Ba Đình

2. L.T.P.A, nữ, sinh năm 1998, Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy

3. P.T.T, nữ, sinh năm 1965, thôn Vệ, Nam Hồng, Đông Anh

4. N.V.H, nam, sinh năm 1956, xóm Nhì, Vân Trì, Vân Nội, Đông Anh

5. L.B.V, nam, sinh năm 1970, tổ 35, thị trấn Đông Anh, Đông Anh

6. N.A.T, nam, sinh năm 1998, tổ 35, thị trấn Đông Anh, Đông Anh

7. T.T.H, nữ, sinh năm 1988, ngõ Văn Hương, Hàng Bột, Đống Đa

8. Đ.M.L, nam, sinh năm 1997, Trung Tả, Thổ Quan, Đống Đa

9. N.P.N, nam, sinh năm 1993, Tôn Đức Thắng, Thổ Quan, Đống Đa

10. Đ.T.D, nữ, sinh năm 1955, Thanh Hà, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm

11. T.K.H, nữ, sinh năm 1998, ngõ 147 Tân Mai, Tân Mai, Hoàng Mai

12. L.N.B, nữ, sinh năm 2002, xóm Bến, Nguyễn Trãi, Thường Tín, F1 P.T.H

13. H.T.H, nam, sinh năm 2006, Trần Phú, Thường Tín

14. N.M.H, nữ, sinh năm 1986, Trần Phú, Thường Tín

15. H.T.H, nam, sinh năm 2006, địa chỉ 174 Trần Phú, Thường Tín

16. H.N.Q, nam, sinh năm 1976, địa chỉ 174 Trần Phú, Thường Tín

17. N.T.M, nữ, sinh năm 1955, địa chỉ 174 Trần Phú, Thường Tín

18. N.T.K, nữ, sinh năm 1985, địa chỉ 174 Trần Phú, Thường Tín

19. N.T.H.G, nữ, sinh năm 1986, ngõ Cầu Dừa, Văn Bình, Thường Tín

Như vậy, tính từ 29/4 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 1599 trường hợp dương tính, trong đó có 953 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng và 646 trường hợp tại khu cách ly. Hiện tại, có 1330 trường hợp mắc thuộc các ổ dịch đang hoạt động, trong đó có 298 trường hợp ở 3 ổ dịch đã xác định được nguồn lây, còn lại 1032 trường hợp ở 9 ổ dịch chưa xác định được nguồn lây nhiễm.

---

Sáng nay, Hà Nội có thêm 21 ca dương tính mới với SARS-CoV-2

Sáng nay, 6/8, Hà Nội ghi nhận thêm 21 trường hợp dương tính mới tại 10 quận, huyện Thanh Trì (5), Hoàng Mai (3), Đông Anh (3), Ba Vì (2), Đống Đa (2), Hoàn Kiếm (2), Thanh Xuân (1), Hai Bà Trưng (1), Mê Linh (1), Sóc Sơn (1).

Số mắc mới được phát hiện tại cộng đồng là 4 trường hợp, khu cách ly là 17 trường hợp thuộc 4 chùm ca bệnh gồm: ho sốt thứ phát (16), sàng lọc ho sốt (3), liên quan đến Bắc Giang tại Công ty SEI (1), nhà thuốc Đức Tâm 95 Láng Hạ (1).

1 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh liên quan đến Bắc Giang tại Công ty SEI là N.T.T.H, nữ, sinh năm 1998, Chu Phan, Mê Linh, nhân viên của công ty đã hết thời gian cách ly đang được theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngày 5/8, xuất hiện triệu chứng sốt, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 bệnh nhân thuộc chùm nhà thuốc Đức Tâm 95 Láng Hạ là N.M.T, nam, sinh năm 1991 là F1 (người mua thuốc) đã được cách ly tập trung với 2 lần xét nghiệm đều âm tính. Ngày 4/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

3 bệnh nhân thuộc chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng

1. T.V.T, nam, sinh năm 1992, Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Đa là nhân viên bưu điện làm nhiệm vụ vận chuyển hàng từ TP. Hồ Chí Minh trên chuyến tàu SE8 đến ga Hà Nội vào tối ngày 4/8. Khi tới ga Hà Nội xuất hiện sốt được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

2. N.T.T, nữ, sinh năm 1997, Lĩnh Nam, Hoàng Mai là quản lý siêu thị tại địa chỉ 79A Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, ngày 4/8 có triệu chứng sốt, đau họng, ngày 5/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

3. L.H.T, nữ, sinh năm 1994, Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai là nhân viên bán hàng tại địa chỉ 79A Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, ngày 04/8 có triệu chứng sốt nên chủ động đi khám, ngày 5/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

16 trường hợp thuộc chùm ho sốt thứ phát

1. N.T.O, nữ, sinh năm 1979, Cam Thượng, Ba Vì

2. L.C.L, nam, sinh năm 2004, Cam Thượng, Ba Vì

Cả hai bệnh nhân là F1 của L.T.N, được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung từ ngày 27/7, ngày 4/8 xuất hiện triệu chứng sốt được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

3. T.T.L, nữ, sinh năm 1969 Uy Nỗ, Đông Anh

4. N.V.T, nam, sinh năm 1967, Uy Nỗ, Đông Anh

5. V.Đ.S, nam, sinh năm 1972, Tiên Dược, Sóc Sơn

Cả ba bệnh nhân là F1 của T.T.T.Đ (làm cùng phân xưởng) được chuyển cách ly tập trung từ ngày 28/7, ngày 5/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

6. N.V.H, nam, sinh năm 1974, thị trấn Đông Anh, Đôn Anh là F1 của N.T.X, ngày 5/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

7. N.C.P, nam, sinh năm 2017, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, là F1 của V.T.T được cách ly tập trung từ ngày 1/8, ngày 5/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

8. H.M.T, nam, sinh năm 1984, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, là F1 của N.V.P, được cách ly tập trung từ ngày 28/7. Ngày 4/8 xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

9. P.V.P, nam, sinh năm 1995, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, là F1 của P.V.A, được cách ly tập trung từ ngày 28/7 với 2 lần xét nghiệm (âm tính). Ngày 4/8 xuất hiện triệu chứng sốt, lấy mẫu xét nghiệm ngày 5/8, kết quả dương tính.

10. V.K.L, nữ, sinh năm 2001, Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, là F1 của N.T.L được cách ly tập trung từ 28/7, ngày 4/8 xuất hiện ho, sốt được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

11. N.Đ.A, nam, sinh năm 2014

12. N.V.Đ, nam, sinh năm 1985

13. N.A.N, nữ, sinh năm 2020

14. P.T.T.L, nữ, sinh năm 1988

Cả bốn bệnh nhân đều ở Thọ Am, Liên Ninh nằm trong khu vực phong tỏa có nhiều bệnh nhân dương tính trước đó. Ngày 3/8 xuất hiện triệu chứng của bệnh, ngày 4/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

15. Đ.T.A, nữ, sinh năm 2012, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, là V.K.H. Ngày 3/8, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 5/8, xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

16. N.T.N, nữ, sinh năm 1996, Ngọc Hồi, Thanh Trì, là F1 (vợ) của N.K.T, ngày 4/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội có 1559 trường hợp dương tính mới, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 928, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 631.

---

Sáng 6/8, cả nước có 4.009 ca mắc COVID-19 mới, riêng TP.HCM có 2.563 ca

Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 5/8 đến 6h ngày 6/8 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.009 ca nhiễm mới trong nước tại 24 tỉnh thành, trong đó có 823 ca trong cộng đồng.

Cụ thể tại TP. Hồ Chí Minh (2.563), Bình Dương (322), Long An (286), Tiền Giang (253), Đồng Nai (207), Đà Nẵng (77), Vĩnh Long (63), Đồng Tháp (53), An Giang (47), Trà Vinh (34), Phú Yên (27), Bình Định (19), Kiên Giang (17), Gia Lai (14), Hà Tĩnh (5), Đắk Nông (4), Thanh Hóa (4), Lâm Đồng (4), Bạc Liêu (2), Lào Cai (2), Quảng Trị (2), Lạng Sơn (2), Hải Dương (1), Hà Nội (1).

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tính đến sáng ngày 06/8, Việt Nam có 189.066 ca nhiễm trong đó có 2.334 ca nhập cảnh và 186.732 ca mắc trong nước.

Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 185.162 ca, trong đó có 55.266 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 2/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới: Quảng Ninh, Bắc Kạn.

Có 11 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Yên Bái, Thái Bình.

Bộ Y tế tiếp nhận gói viện trợ y tế phòng chống dịch COVID-19 trị giá 500.000 USD từ ông Wibar Abdullah I.Albaseer, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Ả Rập Xê Út tại Việt Nam.

Đoàn Công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 làm trưởng đoàn đã đến làm việc với lãnh đạo các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

TP. Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn trực tuyến về quy trình quản lý người nhiễm SARS-CoV-2 cách ly tại nhà.

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện phương án và quy định thí điểm triển khai cách ly F1 tại nhà bắt đầu áp dụng từ 0h ngày 10/8. Theo quy định thí điểm, Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ áp dụng thực hiện cách ly F1 tại nhà đối với 7 nhóm đối tượng gồm: Trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi là người tiếp xúc gần với các trường hợp F0, nhưng không có người chăm sóc, phải ở cùng cha hoặc mẹ; Cha hoặc mẹ là F1 nhưng là người giám hộ duy nhất chăm sóc con là trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi; Người tiếp xúc gần là phụ nữ có thai, người già từ 70 tuổi trở lên (hoặc từ 65 tuổi trở lên có bệnh nền), người khuyết tật, trẻ em, người bị bệnh hoặc người có sức khoẻ yếu phải có người chăm sóc.