Ngày 7/8, Quảng Nam sẽ đưa người dân từ TP HCM về quê bằng máy bay

Dự kiến chặng bay TP HCM – Đà Nẵng đưa 236 người đầu tiên về quê bằng máy bay theo chương trình về quê có thu phí sẽ khởi hành lúc 13h15 và hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng vào khoảng 14h35 cùng ngày.

Sau khi xuống sân bay số bà con Quảng Nam về quê đợt này sẽ đón và được bố trí vào các khu cách ly tập trung có thu phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam gồm: Citadenis Pearl Hội An, Mường Thanh Hội An, ÊMM Hội An (thành phố Hội An), Minh Tuệ (huyện Núi Thành), Mỹ Sơn Heritage (huyện Duy Xuyên).

Dự kiến, trong tuần này sẽ có thêm 2 chuyến bay từ TP HCM về Đà Nẵng, đưa khoảng 460 người Quảng Nam về quê, cách ly có thu phí theo quy định.

Trước đó, cũng có 3 chuyến bay đưa người dân Quảng Nam từ TP HCM về quê từ nguồn xã hội hóa của tỉnh Quảng Nam. Tại 3 chuyến bay lần này, đã có 455 người đã được đón về quê hoàn toàn miễn phí bằng máy bay.

Được biết, tính đến nay, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức đón được hơn 2.500 người xa quê gặp khó khăn ở TP HCM về Quảng Nam và đang tiếp tục đưa người dân về quê.

Theo thống kê của ngành y tế Quảng Nam, trong ngày 5/8, trên địa bàn ghi nhận 10 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 2 ca tại huyện Phước Sơn, 2 ca tại TP Hội An, 1 ca tại thị xã Điện Bàn, 1 ca tại huyện Duy Xuyên, 3 ca về từ TP HCM và 1 ca nhập cảnh

Tính từ ngày 18/7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 180 ca mắc COVID-19, trong đó có 2 ca bệnh cộng đồng, 88 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 61 ca xâm nhập từ các tỉnh và 29 ca nhập cảnh.