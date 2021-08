Ngày 7/8, cả nước ghi nhận gần hơn 7.300 ca nhiễm mới, 4.300 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Tin Covid-19 hôm nay 7/8 mới nhất



Tối nay, Việt Nam có 3.540 ca mắc COVID-19 mới, riêng TP. HCM có 2.094 ca

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 6h đến 18h30 ngày 7/8 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.540 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 3.539 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (2.094), Đồng Nai (243), Long An (207), Bà Rịa - Vũng Tàu (188), Khánh Hòa (167), Cần Thơ (141), Tây Ninh (134), Bình Thuận (61), Đồng Tháp (49), Bến Tre (49), Phú Yên (47), An Giang (31), Ninh Thuận (22), Gia Lai (17), Quảng Bình (15), Hà Nội (10), Quảng Nam (10), Hậu Giang (9), Hải Dương (8 ), Quảng Ngãi (7), Hà Tĩnh (6), Cà Mau (5), Thái Bình (4), Lào Cai (4), Bạc Liêu (3), Bình Phước (2), Thanh Hóa (2), Ninh Bình (2), Hà Giang (1), Hưng Yên (1) trong đó có 348 ca trong cộng đồng.

Trong ngày 7/8, cả nước có ghi nhận 7.334 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 7.333 ca ghi nhận trong nước (giảm 987 ca so với hôm qua) tại TP. Hồ Chí Minh (3.930), Bình Dương (882), Đồng Nai (709), Long An (367), Bà Rịa - Vũng Tàu (288), Khánh Hòa (167), Tiền Giang (165), Cần Thơ (141), Tây Ninh (134), Phú Yên (78), Vĩnh Long (62), Bình Thuận (61), Đồng Tháp (60), Bến Tre (49), An Giang (31), Ninh Thuận (22), Sơn La (20), Kiên Giang (17), Bình Định (17), Gia Lai (17), Quảng Bình (15), Lâm Đồng (12), Hải Dương (11), Hà Nội (10), Quảng Nam (10), Hậu Giang (9), Đắk Nông (7), Quảng Ngãi (7), Bạc Liêu (6), Hà Tĩnh (6), Cà Mau (5), Thanh Hóa (4), Thái Bình (4), Lào Cai (4), Bình Phước (2), Ninh Bình (2), Hà Giang (1), Hưng Yên (1) trong đó có 1.281 ca trong cộng đồng.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tính đến chiều ngày 7/8, Việt Nam có 200.715 ca nhiễm trong đó có 2.339 ca nhập cảnh và 198.376 ca mắc trong nước.

Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 196.806 ca, trong đó có 63.863 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 2/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới: Quảng Ninh, Bắc Kạn.

Có 12 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang.

- 4.305 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 7/8. - Tổng số ca được điều trị khỏi: 66.637 ca. - Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 512 ca. - Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 19 ca. - Số ca tử vong sẽ được công bố vào bản tin sáng ngày mai (8/8) Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 6.861.784 mẫu cho 19.403.096 lượt người. Tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 8.528.267 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 7.664.944 liều, tiêm mũi 2 là 863.323 liều.

Trưa nay, Hà Nội tiếp tục phát hiện thêm 36 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có tới 28 ca lây nhiễm cộng đồng

Trưa nay 7/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết: Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 36 ca mắc mới trong đó có 28 ca tại cộng đồng, 8 ca tại khu cách ly, nâng số mắc trong ngày lên 54 trường hợp.

Số bệnh nhân mới ghi nhận thuộc các chùm ca bệnh: sàng lọc ho sốt (1), ho sốt thứ phát (28), Tân Mai, Hoàng Mai (3), liên quan đến Bắc Giang tại Công ty SEI (2), Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng (1).

2 bệnh nhân thuộc chùm sàng lọc ho sốt

1. L.T.N, nữ, sinh năm 1946 tại 23/25/93 đường Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai. Ngày 2/8 bệnh nhân có triệu chứng đi ngoài kèm sốt cao, đến ngày 6/8, được chuyển vào khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Hà Đông trong tình trạng suy hô hấp, được làm xét nghiệm sàng lọc kết quả nghi ngờ. Ngày 7/8, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

2. N.Q.B, nam, sinh năm 1993 tại 23/25/93 đường Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai. Ngày 3/8, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho đờm, ngày 6/8, đưa người nhà đến Bệnh viện đa khoa Hà Đông, được làm xét nghiệm sàng lọc kết quả nghi ngờ. Ngày 7/8, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

28 bệnh nhân thuộc chùm ho sốt thứ phát

1. T.L.Q, nữ, sinh năm 2007, Cổ Điển A, Tứ Hiệp, Thanh Trì, là F1 (vợ) của T.Đ.V đã được cách ly tập trung, xét nghiệm lần 1 (âm tính). Ngày 6/8, bệnh nhân được xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

2. N.T.H.T, nữ, sinh năm 1999, ngõ 95, tổ 35, thị trấn Đông Anh, Đông Anh, là người trong khu vực ổ dịch, ngày 4/8 có triệu chứng vào Bệnh viện đa khoa Đông Anh điều trị được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

3. T.T.T.H, nữ, sinh năm 2002, 158 Trương Định, Trương Định, Hoàng Mai, là F1 (mua hàng) của N.T.M tại chợ Đền Lừ ngày 24/7, ngày 1/8 được cách ly tập trung và xét nghiệm lần 1 (âm tính). Ngày 6/8 có triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

4. N.D.K, nam, sinh năm 1960, Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì, là F1 của N.T.T.H, được cách ly tập trung từ ngày 30/7, xét nghiệm lần 1 (âm tính). Ngày 6/8 có biểu hiện sốt, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

5. D.V.C, nam, sinh năm 1986, ngõ 651 Thanh Lương, Minh Khai, Hai Bà Trưng, là F1 nhân viên Công ty thực phẩm Thanh Nga, tiếp xúc với các ca bệnh dương tính tại công ty, được cách ly tập trung ngày 2/8 và xét nghiệm lần 1 (âm tính). Ngày 5/8 có biểu hiện sốt, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, ngày 7/8 có kết quả dương tính.

6. N.T.T, nữ, sinh năm 1962, 59 Ngô Sỹ Liên, Văn Miếu, Đống Đa , là F1 của N.T.C (mua thuốc tại hiệu thuốc Ngô Sỹ Liên ngày 19/7), đã được cách ly tập trung từ ngày 23/7, xét nghiệm âm tính. Ngày 6/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

7. N.B.N, nữ, sinh năm 2015

8. N.D.S, nam, sinh năm 1969

Cả hai bệnh nhân đều ở Trung Oai, Tiên Dương, Đông Anh, là F1 của N.Q.T. Ngày 6/8 được lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 7/8.

9. N.T.T, nữ, sinh năm 1958

10. H.Q.V, nam, sinh năm 1995

11. N.T.V, nữ, sinh năm 2003

12. Đ.T.L, nữ, sinh năm 1963

13. N.V.V, nam, sinh năm 1972

14. T.T.T, nữ, sinh năm 1977

Cả 7 bệnh nhân có địa chỉ tại tổ 35, Đông Anh, Đông Anh là những người sống trong khu vực phong tỏa tại tổ 35 thị trấn Đông Anh. Ngày 6/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

15. H.T.T, nữ, sinh năm 1941

16. Đ.T.B, nữ, sinh năm 1960

17. T.H.Đ, nam, sinh năm 2017

18. Đ.B.Y, nữ, sinh năm 1992

19. Đ.V.H, nam, sinh năm 1987

20. T.V.T, nam, sinh năm 1991

21. N.T.Đ, nữ, sinh năm 1992

22. Đ.V.H, nam, sinh năm 1965

Cả 8 bệnh nhân ở Thôn Vệ, Nam Hồng, Đông Anh, F1 của P.T.T, ngày 6/8 được lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả dương tính ngày 7/8.

23. N.T.M, nữ, sinh năm 1963, Gia Phúc, Nguyễn Trãi, Thường Tín, là F1 của N.T.H, nằm cùng phòng điều trị với F0 tại khoa nội, Bệnh viện đa khoa Thường Tín từ ngày 3-4/8. Ngày 6/8, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

24. Đ.V.C, nam, sinh năm 1966, tại G5 CĐSP Phố Vồi, thị trấn Thường Tín, Thường Tín, là F1 (chồng) của V.T.H. Ngày 6/8 được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

25. N.N.T, nữ, sinh năm 2017

26. T.T.N, nữ, sinh năm 1986

Có cùng địa chỉ 176A Trần Phú, thị trấn Thường Tín, Thường Tín, là F1 của H.T.T.L (thuộc khu vực phong tỏa tiểu khu Trần Phú). Ngày 6/8 được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

27. H.P.A, nữ, sinh năm 2008 , tại 176A Trần Phú, thị trấn Thường Tín, Thường Tín, là F1 (con) của N.T.K (thuộc khu vực phong tỏa tiểu khu Trần Phú). Ngày 6/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

28. N.V.S, nam, sinh năm 1990, An Lạc, Trung Giã, Sóc Sơn. Khoảng 21h ngày 6/8, bệnh nhân từ nhà trọ ở Đông Anh sang Hiệp Hòa-Bắc Giang để lấy đồ nhưng bị giữ lại tại chốt kiểm dịch và làm test nhanh (dương tính). Ngày 7/8, có biểu hiện đau đầu, mệt mỏi, được lấy mẫu PCR kết quả dương tính.

3 bệnh nhân thuộc chùm Tân Mai, Hoàng Mai

1. P.T.H, nữ, sinh năm 1984

2. N.B.N, nữ, sinh năm 2012

3. N.K.L, nữ, sinh năm 2010

Cả 3 bệnh nhân có địa chỉ tại Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, là F1 (vợ và các con) N.C.N, ngày 6/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương.

2 bệnh nhân thuộc chùm Bắc Giang tại công ty SEI

1. N.T.T.C, nữ, 1995, ngõ 56, đường Cổ Nhuế, tổ dân phố Đống 3, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, là nhân viên Công ty SEI được cách ly tập trung từ 16/7-31/7, xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 31/7, bệnh nhân có đi cùng xe với P.Đ.T từ khu cách ly FPT về nhà để tự theo dõi sức khỏe. Ngày 5/8, bệnh nhân bị sốt 38 độ C, đau rát họng, ngày 6/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

2. P.T.H, nữ, 1985, ngõ 101, tổ dân phố Yên Nội 2, Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, là công nhân Công ty SEI, đi cùng xe với bệnh nhân P.Đ.T về từ khu cách ly FPT ngày 31/7. Ngày 6/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 bệnh nhân thuộc chùm Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng là P. M.C, nữ, sinh năm 2012, tổ 25, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, là F1 (con) của P.V.T. Ngày 23/7, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 (âm tính) và chuyển cách ly tập trung; xét nghiệm lần 2 âm tính. Ngày 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 3, kết quả dương tính.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội đã có 1699 trường hợp dương tính, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1027 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 672 ca.

Sở Y tế Hà Nội: Sáng 7/8, TP. Hà Nội hát hiện thêm 18 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 7 ca lây nhiễm cộng đồng

Sở Y tế Hà Nội cho biết: Sáng nay, 7/8, thành phố đã ghi nhận thêm 18 trường hợp mắc mới, trong đó có 7 ca tại cộng đồng và 11 ca tại khu cách ly.

Phân bố bệnh nhân theo quận, huyện: Hà Đông (4), Đông Anh (3), Đống Đa (3), Thanh Trì (2), Thường Tín (2), Hai Bà Trưng (2), Long Biên (1), Hoàng Mai (1).

Phân bố bệnh nhân theo chùm ca bệnh: ho sốt thứ phát (14); sàng lọc ho sốt (1); liên quan nhà thuốc Đức Tâm tại 95 Láng Hạ (2); liên quan đến Bắc Giang (1).

1 bệnh nhân thuộc chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng là T.T.H.L, nữ, sinh năm 1966, Hàng Bột, Đống Đa, là người nhà của người bệnh đang điều trị tại khoa nội tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Đống Đa. Ngày 6/8, xuất hiện ngứa họng, được làm test nhanh (dương tính) và lấy mẫu xét nghiệm PCR (dương tính).

1 bệnh nhân thuộc chùm ca mắc liên quan Bắc Giang là Đ.V.T, nam, sinh năm 1982, Võng La, Đông Anh, là F1 đã được cách ly tập trung, ngày 5/8, được lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả dương tính.

14 bệnh nhân thuộc chùm ho sốt thứ phát tại cộng đồng

1. N.H.H, nam, sinh năm 2007

2. N.T.L, nữ, sinh năm 1987

Cả 02 bệnh nhân đều ở Uy Nỗ, Đông Anh, là F1 của N.H.H, được cách ly từ ngày 1/8, xét nghiệm lần 1 (âm tính). Ngày 5/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

3. Q.V.T, nam, sinh năm 1989

4. B.V.C, nam, sinh năm 1984

5. B.V.D, nam, sinh năm 1975

6. B.V.H, nam, sinh năm 1998

Cả 04 bệnh nhân đều là công nhân xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa Hà Đông, sống tại lán trong công trình. Đêm ngày 5/8, sau khi ghi nhận 04 công nhân làm việc tại công trình dương tính, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

7. Đ.M.Q, nam, sinh năm 1981

8. Đ.Q.M, nam, sinh năm 2007

Cả 2 bệnh nhân đều ở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, là F1 của Đ.Q.A, chuyển cách ly tập trung từ ngày 3/8, xét nghiệm lần 1 (âm tính). Ngày 6/8 có sốt, đau người, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

9. Đ.N.S, nam, sinh năm 1987, Tân Mai, Hoàng Mai là F1 (chồng) của H.T.D – Công ty thực phẩm Thanh Nga. Bệnh nhân được chuyển cách ly và lấy mẫu ngày 1/8, kết quả âm tính. Ngày 6/8 xuất hiện sốt, mệt mỏi, đau người, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

10. L.H.Y, nữ, sinh năm 2015, Phúc Đồng, Long Biên, là F1 (con) của L.K.T – Công ty thực phẩm Thanh Nga. Bệnh nhân được chuyển cách ly và lấy mẫu ngày 1/8, kết quả âm tính. Ngày 6/8 xuất hiện sốt, mệt mỏi, đau người, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

11. M.M.Q.P, nam, sinh năm 2020, Liên Ninh, Thanh Trì, là F1 của M.V.L được cách ly tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang từ ngày 1/8, xét nghiệm lần 1 (âm tính). Ngày 4/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

12. N.T.L.M, nữ, sinh năm 1982, Tứ Hiệp, Thanh Trì, là F1 (vợ) của T.Đ.V được cách ly tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang từ ngày 2/8, xét nghiệm lần 1 (âm tính). Ngày 5/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

13. N.T.L, nữ, sinh năm 1962, Văn Phú, Thường Tín, là F1 của N.T.K, ngày 6/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

14.H.N.M, nam, sinh năm 1944 thị trấn Thường Tín, Thường Tín, sống ở trong khu phong tỏa liên quan số 178 Trần Phú, được làm test nhanh có kết quả dương tính, lấy mẫu xét nghiệm PCR dương tính ngày 6/8.

2 bệnh nhân thuộc chùm nhà thuốc Đức Tâm, 95 Láng Hạ

1. N.T.H, nữ, sinh năm 1962, Văn Miếu, Đống Đa, là F1 của B.T.N (mua thuốc nhà F0 ngày 20/7), được cách ly tập trung và lấy mẫu ngày 23/7. Ngày 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

2. N.M.T, nam, sinh năm 1988, Thịnh Quang, Đống Đa là người mua thuốc tại nhà thuốc 5G, 95 Láng Hạ ngày 18/7. Ngày 22/7, bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung, xét nghiệm kết quả âm tính. Ngày 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội có 1663 trường hợp mắc mới, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 999 trường hợp, số mắc là đối tượng đã được cách ly 664 trường hợp.

Bộ Y tế: Sáng 7/8, cả nước có 3.794 ca mắc COVID-19 mới, thêm 451.256 liều vắc xin được tiêm

Theo Bộ Y tế, tính từ 18h30 ngày 6/8 đến 6h ngày 7/8 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.794 ca nhiễm mới ghi nhận trong nước. Tổng số liều vaccine đã được tiêm đến nay là 8.528.267 liều.

Cụ thể tại TP. Hồ Chí Minh (1.836), Bình Dương (882), Đồng Nai (466), Tiền Giang (165), Long An (160), Bà Rịa - Vũng Tàu (100), Vĩnh Long (62), Phú Yên (31), Sơn La (20), Kiên Giang (17), Bình Định (17), Lâm Đồng (12), Đồng Tháp (11), Đắk Nông (7), Hải Dương (3), Bạc Liêu (3), Thanh Hóa (2) trong đó có 933 ca trong cộng đồng.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tính đến sáng ngày 07/8, Việt Nam có 197.175 ca nhiễm trong đó có 2.338 ca nhập cảnh và 194.837 ca mắc trong nước.

Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 193.267 ca, trong đó có 59.558 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 2/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới: Quảng Ninh, Bắc Kạn.

Có 12 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang.

Bộ Y tế ban hành Công điện số 1155/CĐ-BYT ngày 06/8/2021 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; đến ngày 10/8/2021, nếu đơn vị nào triển khai tiêm chủng chậm, Bộ Y tế sẽ công bố công khai kết quả tiêm chủng của đơn vị trên phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương; báo cáo Thủ tướng Chính phủ; điều phối vắc xin cho các đơn vị khác và sẽ tạm dừng việc phân bổ vắc xin cho đơn vị trong các đợt tiếp theo.

Bộ Y tế ban hành Công văn số 6363/BYT-DP ngày 06/8/2021 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan về việc khẩn trương tiếp nhận vắc xin phòng COVID-19 theo quyết định phân bổ vắc xin từ đợt 8-13 của Bộ Y tế trước ngày 8/8/2021. Nếu sau ngày 8/8/2021, đơn vị không đến nhận vắc xin thì Bộ Y tế sẽ điều chuyển vắc xin cho đơn vị khác và xem xét việc phân bổ trong các đợt tiếp theo.

Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3742/QĐ-BYT ngày 06/8/2021 về việc phê duyệt tiếp nhận và phân bổ 1.000 hệ thống oxy dòng cao do VPBank tài trợ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

TP. Hồ Chí Minh đề xuất thành lập 5 trạm cấp cứu vệ tinh dã chiến 115 phục vụ công tác cấp cứu bệnh nhân. Các trạm cấp cứu này hoạt động trên cơ sở trưng dụng, chuyển đổi công năng một số xe vận chuyển hành khách của các đơn vị vận tải trên địa bàn.

Thành phố đề nghị các bệnh viện trong và ngoài công lập; các bệnh viện điều trị COVID-19 và Trung tâm Y tế các quận, huyện sẵn sàng tiếp nhận người bệnh đến khám, cấp cứu, không để xảy ra tình trạng chậm trễ hoặc từ chối tiếp nhận người bệnh.

TP. Hà Nội: Xây dựng phương án mua sắm kịp thời vật tư, trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm... để sẵn sàng đáp ứng với cấp độ 5.000 giường, 10.000 giường, 20.000 giường điều trị người bệnh COVID-19.

TP. Đà Nẵng tổ chức thí điểm cách ly tại nhà đối với F1 trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang. Điểm khác của Đà Nẵng so với hướng dẫn của Bộ Y tế khi áp dụng thí điểm cách ly tại nhà là các F1 đã được cách ly tập trung 7 ngày và lấy mẫu xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Triển khai thí điểm vòng đeo tay thông minh và phần mềm quản lý cách ly để hỗ trợ kiểm soát, quản lý chặt chẽ F1 tại nhà, đồng thời yêu cầu tất cả các chợ quét thẻ, mã QR Code đi chợ để quản lý thông tin người ra/vào chợ.