Ngân hàng Số, ngân hàng Xanh HDBank tiếp tục nhận giải thưởng quốc tế

Giải thưởng Triển vọng Kinh doanh Toàn cầu năm 2020 (Global Business Outlook Awards 2020) bình chọn các tổ chức, doanh nghiệp có kết quả hoạt động xuất sắc trong năm. Đây là sự ghi nhận có giá trị lớn đối với các đơn vị cho sự đổi mới, sáng tạo và lợi thế kinh doanh của mình. Năm nay, HDBank là một trong những cái tên được vinh danh cùng với các ngân hàng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như Standard Chartered, CIMB Bank, Bank of the Philippines, CTBC Bank…



Theo đó, HDBank ghi điểm cao và đạt danh hiệu “Ngân hàng xanh dẫn đầu xu hướng” (Best Innovation in Green Banking) và “Ứng dụng Ngân hàng số đột phá nhất” (Most Innovative Mobile Banking App).

Với định hướng Ngân hàng xanh - góp phần bảo vệ môi trường và Ngân hàng số - Happy Digital Bank, HDBank đã và đang dẫn đầu xu hướng hiện đại hóa các hoạt động kinh doanh với tầm nhìn phát triển bền vững lâu dài. Đi đầu tài trợ cho các dự án năng lượng sạch, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, HDBank hiện là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam được Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tôn vinh với giải thưởng “Green Deal Award”, vì những thành tích nổi bật trong tài trợ thương mại Xanh khu vực.

Đầu tư cho tiến trình chuyển đổi số mạnh mẽ, HDBank triển khai nhiều dịch vụ ứng dụng công nghệ hiện đại giúp khách hàng có thêm nhiều tiện ích khi dùng App HDBank, cũng như triển khai số hóa các quy trình nội bộ và giao dịch để hướng tới một ngân hàng số, không giấy tờ.

App HDBank là Ứng dụng ngân hàng được thiết kế trên giao diện điện thoại thông minh, phục vụ mọi nhu cầu về tài chính và thanh toán của khách hàng với đầy đủ chức năng của mô hình ngân hàng số hiện đại. HDBank chú trọng đầu tư xây dựng Ứng dụng HDBank dựa trên hệ thống bảo mật hiện đại, tân tiến nhất hiện nay. App HDBank mang đến trải nghiệm Ngân hàng số thân thiện, có nhiều tiện ích thông minh, đáp ứng mọi nhu cầu giao dịch tài chính của khách hàng với tốc độ xử lý giao dịch nhanh chóng, an toàn và bảo mật.

Từ đầu tháng 8/2020, khi tải App HDBank, khách hàng có thể đăng ký mở tài khoản iMoney và thực hiện định danh trực tuyến (eKYC) thành công chỉ với vài thao tác đơn giản. Với việc triển khai eKYC nói riêng và áp dụng các công nghệ hiện đại vào Ngân hàng số nói chung, HDBank đã và đang tiên phong hỗ trợ khách hàng mở tài khoản trực tuyến, thực hiện các giao dịch tài chính một cách nhanh chóng, tiện lợi, an toàn, mọi lúc mọi nơi mà không cần trực tiếp đến ngân hàng.

Những nỗ lực của HDBank đã được cộng đồng ghi nhận với nhiều giải thưởng uy tín và danh giá. Mới đây, tổ chức Asian Banking & Finance đã lần thứ hai liên tiếp vinh danh HDBank với giải thưởng “Ngân hàng Bán lẻ nội địa tốt nhất"; Tổ chức nhân sự Châu Á (HR Asia) đánh giá HDBank là ngân hàng duy nhất Việt Nam lọt top “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” 3 năm liền. Cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s mới đây khẳng định duy trì mức xếp hạng tín nhiệm B1 của HDBank với nhận định Ngân hàng có bước tiến vững chắc trong nâng cao chất lượng tài sản, năng lực vốn và đạt hiệu quả sinh lời cao, bền vững.