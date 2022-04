Năm du lịch Quốc gia 2022: Quảng Nam đón gần 92.000 lượt du khách trong tháng 3

Trong quý I/2022, ngành du lịch Quảng Nam ghi nhận các hoạt động thương mại, dịch vụ dần phục hồi, số lượt khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh do chính sách mở cửa du lịch và các hãng hàng không nối lại nhiều đường bay quốc tế, tốc độ tăng trưởng khu vực thương mại, dịch vụ tăng 3,3% so với cùng kỳ.

Trong tháng 3/2022, du lịch Quảng Nam đón nhận gần 92.000 lượt du khách lưu trú, tăng 32,4% so với tháng trước, tăng 21,4% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt 1.400 lượt, tăng 1,6%; khách nội địa đạt 90.000 lượt, tăng 33,1%.

Tính chung trong quý I/2022, tổng lượt khách lưu trú ở Quảng Nam đạt 207.000 lượt khách, tăng 21,4% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt 4.000 lượt khách, tăng 23,5%; khách nội địa đạt 203.000 lượt khách, tăng 21,3%.

Tổng lượt khách tham quan do các đơn vị lữ hành phục vụ ước đạt 4.300 lượt, tăng 16,5% so với cùng kỳ.

Du lịch tăng trưởng kéo theo doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ đạt gần 887 tỉ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ; trong đó doanh thu vận tải hành khách gần 73 tỉ đồng, giảm 33%; doanh thu vận tải hàng hóa hơn 676 tỉ đồng, giảm 19%; doanh thu hoạt động kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 137,3 tỉ đồng, giảm 18,3% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống trên 2 nghìn tỉ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ.