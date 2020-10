Nam Định: Siết kiểm tra an toàn thực phẩm trước thềm Đại hội

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Y tế về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 23 - 25/9, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã phối hợp với Công an tỉnh Nam Định (PA03), Văn phòng tỉnh ủy và các đơn vị liên quan thống nhất kế hoạch, phương án triển khai đảm bảo an toàn thực phẩm tuyệt đối cho các đại biểu trong thời gian diễn ra đại hội.

Từ ngày 18/9, đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm tỉnh Nam Định đã tiến hành kiểm tra một số nhà hàng, khách sạn có đại biểu lưu trú trong thời gian diễn ra đại hội.

Đoàn kiểm tra đã giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm, thực hiện công tác kiểm thực 3 bước và thực hành vệ sinh. Ngoài ra, đoàn còn kiểm tra, giám sát các đơn vị cung cấp thực phẩm cho khách sạn nhà hàng.

Đoàn kiểm tra Giám sát an toàn thực phẩm tại khách sạn Sơn Nam (Ảnh: Cục An toàn thực phẩm)

Từ ngày 23-25/9, đoàn kiểm tra đã bố trí 3 tổ giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm tại các khách sạn Nam Cường, Vị Hoàng, Sơn Nam, đồng thời, thành lập 2 tổ thường trực sẵn sàng điều tra xử lý khắc phục hậu quả khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra.

Kết quả kiểm tra cho thấy, các nhà hàng, khách sạn có tới 3.176 suất ăn phục vụ cho 350 đại biểu tham dự Đại hội được đảm bảo an toàn thực phẩm tuyệt đối góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh.