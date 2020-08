Mỹ trừng phạt, cấm cửa 24 công ty, 12 cá nhân Trung Quốc tham gia xây dựng đảo nhân tạo ở Biển Đông

Danh sách 24 công ty bị đưa vào Entity List:

Công ty TNHH Tập đoàn nạo vét truyền thông Trung Quốc (China Communications Dredging (Group) Co., Ltd.)

Cục Đường thủy Thiên Tân, Công ty Xây dựng Giao thông Trung Quốc (CCCC Tianjin Waterway Bureau Co., Ltd.)

Cục Đường thủy Thượng Hải, Công ty Xây dựng Giao thông Trung Quốc (CCCC Shanghai Waterway Bureau Co., Ltd.)

Cục Đường thủy Quảng Châu, Công ty Xây dựng Giao thông Trung Quốc (CCCC Guangzhou Waterway Bureau Co., Ltd.)

Cục Công trình hàng hải số Hai, Công ty Xây dựng Giao thông Trung Quốc (China Communications Second Navigation Engineering Bureau)

Công ty TNHH Viễn thông Hoàn Giai Bắc Kinh (Beijing Huanjia Telecom Co., Ltd.)

Công ty Thông tin dữ liệu Quốc Quang, Thường Châu (Changzhou Guoguang Data Communications Co., Ltd.)

Viện Nghiên cứu 7, Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc, (CETC-7) (China Electronics Technology Group Corporation, 7th Research Institute (CETC-7)

Công ty TNHH Công nghệ Hồng Vũ, Quảng Châu, (một viện trực thuộc của CETC-7) (Guangzhou Hongyu Technology Co., Ltd.)

Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông Đồng Quan Quảng Châu (một viện trực thuộc của CETC-7) Guangzhou Tongguang Communication Technology Co., Ltd.

Tổng công ty Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc, Viện nghiên cứu thứ 30 (CETC-30) (China Electronics Technology Group Corporation, 30th Research Institute (CETC-30)

Tập đoàn đóng tàu Trung Quốc, Viện nghiên cứu thứ 722 China Shipbuilding Group, 722nd Research Institute)

Công ty TNHH phát triển công nghệ Sùng Tín Bada (Chongxin Bada Technology Development Co., Ltd.)

Công ty TNHH Thiết bị Truyền thông Quảng Hữu, Quảng Châu (Guangzhou Guangyou Communications Equipment Co., Ltd.)

Công ty TNHH Tập đoàn truyền thông Haige Quảng Châu (Guangzhou Haige Communication Group Co., Ltd.)

Công ty TNHH Phát triển Trường Hải Quế Lâm (Guilin Changhai Development Co., Ltd.)

Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông Quảng Hưng Hồ Bắc (Hubei Guangxing Communications Technology Co., Ltd.)

Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Trường Lĩnh Thiểm Tây (Shaanxi Changling Electronic Technology Co., Ltd.)

Công ty TNHH Kỹ thuật cáp hải dương Thượng Hải (Shanghai Cable Offshore Engineering Co., Ltd.)

Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Thái Lợi Tín (Telixin Electronics Technology Co., Ltd.)

Công ty TNHH Thiết bị Phát thanh Thiên Tân (Tianjin Broadcasting Equipment Co., Ltd.)

Công ty TNHH Công nghệ điện tử Hàng không Thiên Tân 764 (Tianjin 764 Avionics Technology Co., Ltd.)

Công ty TNHH Công nghệ Điều hướng và Truyền thông Thiên Tân 764 (Tianjin 764 Communication and Navigation Technology Co., Ltd.)

Công ty TNHH Truyền thông Mailite Vũ Hán (Wuhan Mailite Communication Co., Ltd.).

Ngoài ra, tối 26/8 theo giờ Washington, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tuyên bố hạn chế thị thực đối với 12 công dân Trung Quốc do tham gia xây dựng các công trình đảo nhân tạo trên Biển Đông (chưa có thông tin cụ thể).