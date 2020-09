Mua hàng online dịp 9/9, nhiều người nhận hộp chứa sỏi đá

Chị T. Trúc ngụ Thường Tín, Hà Nội có đặt mua đơn hàng sơn móng tay trên sàn thương mại điện tử Shopee. Đến ngày 12/9, chị Trúc nhận được hàng. Tuy vậy, khi kiểm tra, bên trong chỉ có một hòn đá nhỏ.

Không riêng chị Trúc, nhiều người dùng khác cũng phản ánh lên mạng xã hội việc mua các đơn hàng khuyến mãi 1.000 đồng như ốp lưng điện thoại... chỉ nhận về những viên đá.

Đã xử lý các trường hợp lừa đảo



Đại diện Shopee cho biết sàn thương mại này đã kiểm tra và khóa tài khoản của nhà bán hàng có liên quan đến vụ việc.

Bên cạnh đó, Shopee khẳng định khi nhận được những đơn hàng tương tự, người mua có thể khiếu nại theo quy trình của công ty và được giải quyết nhanh chóng.

Mua ốp lưng điện thoại nhưng chỉ nhận được một viên đá. Khách hàng để lại đánh giá 1 sao kèm hình ảnh hàng hóa nhận được.

"Qua xác minh, người mua trong các trường hợp trên đã nhận hàng nhưng không thực hiện khiếu nại người bán. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn liên lạc với các người mua này để thực hiện thủ tục hoàn tiền theo chính sách của Sàn Giao Dịch TMĐT Shopee", đại diện Shopee chia sẻ hướng giải quyết.

Một số trường hợp khác, gian hàng chủ động liên hệ người mua để hoàn, tặng tiền nhằm đền bù và xin được đánh giá 5 sao.

"Tôi đặt dây thun buộc tóc nhưng khi mở ra lại là viên kẹo. Tôi đã liên hệ chủ shop. Họ lấy lý do là hết hàng nên đã hoàn tiền cho tôi. Bên cạnh đó, họ yêu cầu tôi đánh giá 5 sao cho họ. Tôi thấy lý do thông cảm được và chuyện của mình cũng được giải quyết nên đồng ý", khách hàng Lương Hoàng, ngụ Gò Vấp, TP.HCM cho biết.

Giao sỏi đá là chiêu trò để thăng hạng trên sàn



Theo một số chủ shop có tham gia chương trình sale 9/9, giao đá cuội là cách để một số shop tăng thứ hạng trên các sàn thương mại điện tử.

"Đơn hàng 1.000 đồng là chương trình của các sàn thương mại điện tử nhằm kích thích thói quen mua hàng của người dùng trong một thời điểm nhất định", Văn Khải, người có kinh nghiệm bán hàng trên nhiều sàn thương mại điện tử cho biết.

Theo ông Khải, chương trình sale 1.000 đồng được tạo ra nhằm tăng lượng truy cập cho gian hàng, xả bớt hàng tồn kho, tăng đánh giá cho shop và tăng số đơn được bán ra.

Khách hàng để lại đánh giá 1 sao kèm hình ảnh hàng hóa nhận được.

"Khi khách hàng mua một sản phẩm 1.000 đồng, nhiều khả năng họ sẽ mua thêm các sản phẩm khác, giúp tăng doanh số cho chủ shop. Đồng thời một số sản phẩm tồn kho có thể được thanh lý dễ dàng.

Bên cạnh đó, khi mua hàng, khách sẽ nhấn theo dõi, để lại đánh giá giúp tăng thứ hạng cho shop, tạo ưu thế trên sàn", ông Khải nhận định.

Đổi lại, doanh thu của shop chắc chắn sẽ giảm. "Tùy theo uy tín của shop mà sàn thương mại điện tử có chính sách trợ giá riêng. Tuy vậy, hầu hết shop đều bán lỗ trong đợt sale 9/9", Hiệp Lê, người có gian hàng quần áo trên Shopee cho biết.

Theo ông Hiệp, chính áp lực không muốn bán lỗ nhưng vẫn muốn bán nhiều khiến một số shop giao hàng không đúng bản chất cho người mua.

"Các shop này sẽ cố gắng hoàn thành càng nhiều đơn hàng càng tốt. Nếu không có hàng đóng gói, họ sẽ bỏ đá, kẹo hoặc các thứ khác vào. Khi khách hàng nhận được và khiếu nại, họ sẵn sàng trả tiền lại hoặc bồi thường thêm và yêu cầu người mua đánh giá 5 sao", ông Hiệp cho biết.

Thay vì bán lỗ mỗi mặt hàng vài chục nghìn đồng, chủ shop vẫn có thể hoàn thành đơn hàng, yêu cầu đánh giá 5 sao với số tiền bồi thường ít hơn.

Tuy vậy, chiêu trò này nhận lại nhiều phản ứng tiêu cực từ người dùng. "Tôi bỏ tiền và thời gian để mua hàng chứ không phải để nhận đền bù. Vì vậy, tôi nhất quyết không đánh giá 5 sao", tài khoản Hùng Thuận chia sẻ.

Bên cạnh đó, các sàn thương mại điện tử cũng bắt đầu phát hiện và mạnh tay với chiêu trò kinh doanh này. "Người bán vi phạm tương tự sẽ bị chúng tôi khóa vĩnh viễn tài khoản theo chính sách của sàn".

"Shopee cũng có cơ chế hợp tác và cung cấp thông tin nhanh về nhà bán hàng vi phạm cho cơ quan công an quản lý chuyên ngành của Cục An ninh mạng cũng như công an địa phương ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh... để phối hợp xử lý kịp thời", đại diện Shopee cho biết.

