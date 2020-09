Mổ xẻ nguyên nhân “bom tấn” Mulan phát hành trực tuyến thất bại thảm hại

Có thể nói ngay rằng không thể đổ cho nguyên nhân là việc phát triển phim điện ảnh trên nền tảng số Disney Plus đã dẫn đến thất bại thảm hại của Mulan (Hoa Mộc Lan) phiên bản điện ảnh do người đóng – siêu phẩm không thành công của “thần tiên tỷ tỷ”, Tiểu Long Nữ Lưu Diệc Phi.



Năm 2020, sự hoành hành dữ dội của đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều ngành công nghiệp chao đảo, trong đó, ảnh hưởng nặng nề là điện ảnh - nguyên một năm không có doanh thu, ngập tràn khó khăn, thất bát. Khi các rạp chiếu không thể hoạt động, tất nhiên các nhà phát hành buộc phải chuyển sang kinh doanh online trên các hệ thống xem phim trực tuyến như Netflix, Amazon, Disney Plus…

Nhưng giữa lúc tiền nong cạn kiệt vì dịch bệnh như hiện tại, thì mức giá khá đắt đỏ mà các khán giả yêu điện ảnh phải bỏ ra để được xem Mulan trực tuyến trở thành rào cản lớn khiến bộ phim này khó lòng nhanh chóng “phủ sóng” toàn cầu như các “bom tấn” trước kia.

Tạo hình của Lưu Diệc Phi trong phim Mulan (Ảnh: Disney) Đàn chị Củng Lợi khẳng định đẳng cấp với vai phù thủy phong độ ổn định trong phim Mulan (Ảnh: Disney) Khán giả "soi" ra hình ảnh diễn viên đóng thế quá lộ liễu của Mulan trong một phân cảnh đánh nhau

Video ngắn trích đoạn vai diễn Mộc Lan của Lưu Diệc Phi trong "bom tấn" Mulan

Những khán giả trước đây đã đăng ký Disney Plus sẽ “mở khóa” được phim với mức giá khá đắt đỏ 29,99 USD (tương đương với khoảng 660.000 đồng). Còn trong thực tế thì khán giả muốn xem Mulan phải trả 36,99 USD (tương đương khoảng 800.000 đồng) bao gồm cả phí đăng ký để trở thành thành viên của Disney Plus, vượt xa hàng chục lần so với mức giá thông thường của các “bom tấn” chiếu rạp chỉ khoảng từ 50.000 đồng đến 80.000 đồng/vé.

Cho dù dàn “sao” đình đám gồm toàn những cái tên hút khách như Củng Lợi, Lưu Diệc Phi, Châu Tử Đan, Lý Liên Kiệt nhưng cũng không chuyển đổi được hành vi của người dùng từ nút “quan tâm” sang nhấn nút “mua vé” xem online bộ phim “bom tấn” trị giá 200 triệu USD của nữ đạo diễn Niki Caro.

Điều quan trọng hơn cả giá vé xem online đắt đỏ chính là bởi vai diễn Mộc Lan của “thần tiên tỷ tỷ” – Tiểu Long Nữ Lưu Diệc Phi, người gần đây đã gây thất vọng bởi đánh mất nhan sắc trong trẻo không tì vết ngày nào, “tuột dốc” với hình ảnh tăng cân, lão hóa, một thời gian dài thiếu vai diễn ấn tượng. Trong sự trở lại lần này, đáng tiếc là Mulan của Disney trở thành “chiếc áo quá khổ” cho người đẹp Hoa ngữ. Vai diễn Mộc Lan bị đánh giá là phong độ thiếu ổn định, Lưu Diệc Phi không có khí chất bẩm sinh để vào vai người hùng.

Giới phê bình cho rằng kịch bản của Mulan quá lỏng lẻo, nhiều sơ hở, hình ảnh triều đình Trung Quốc thiếu chặt chẽ. Một chi tiết khá “khó coi” nữa là nhân vật Mộc Lan do Lưu Diệc Phi thủ vai sở hữu “chi” (một dạng năng lượng cơ thể) khiến cho hành trình nhập ngũ của người phụ nữ rất đặc biệt trong xã hội Trung Hoa cổ xưa bỗng trở nên thiếu kịch tính, không còn sức hút. Khán giả đã biết cô là một “siêu anh hùng” kiểu Mỹ từ đầu, chỉ chờ cơ hội phô diễn năng lực.

Thế nhưng, khó tin là Disney cẩu thả đến mức khán giả “soi” ra cả hình ảnh diễn viên đóng thế cho “siêu anh hùng” sở hữu “siêu năng lực” Lưu Diệc Phi trong những phân cảnh đánh đấm. Còn nữ chính thì giữ ánh mắt vô hồn “siêu đơ” suốt những cảnh quay này.

Sự thất vọng về vai chính Mộc Lan của “thần tiên tỷ tỷ” – Tiểu Long Nữ Lưu Diệc Phi đã kéo theo thất bại nặng nề, khiến khán giả trực tuyến quay lưng với Mulan.