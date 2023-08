Ông Vũ Đình Độ - Chủ tịch HĐQT Tasco (Ảnh: Văn Lâm)

Sự kiện được tổ chức bởi Lynk & Co Automobile International Sales Co. Ltd (Lynk & Co) – thành viên của Geely Holding (Geely) và CTCP GreenLynk Automotives – thành viên của CTCP Tasco (Mã CK: HUT) chính thức đánh dấu sự gia nhập thị trường Việt Nam của thương hiệu ô tô Lynk & Co, mang đến cho người tiêu dùng thêm một sự lựa chọn chất lượng.

Vốn đã là đối tác kinh doanh của Geely từ trước đó, thông qua việc phân phối sản phẩm Volvo - top 3 thương hiệu xe sang được ưa chuống nhất tại Việt Nam suốt 5 năm qua, Chủ tịch Tasco Vũ Đình Độ đánh giá cao những thành tựu mà Geely cũng như Lynk & Co đạt được, ấn tượng với vai trò và vị thế của hãng xe Trung Quốc trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.

Kế thừa sự thành công của Volvo, ban lãnh đạo Tasco, Savico tin rằng Lynk & Co sẽ là dấu ấn tiếp theo của Geely tại Việt Nam.

"Lynk & Co là đẳng cấp của sự an toàn, khiêm tốn, tiện nghi và lịch lãm", Chủ tịch Tasco nhấn mạnh, đồng thời tuyên bố sẽ là khách hàng đầu tiên của Lynk & Co tại Việt Nam từ phân phối chính hãng, với lựa chọn mẫu Lynk & Co 09. "Nó rất phù hợp với địa hình và thời tiết tại Việt Nam" - vị doanh nhân sinh năm 1982 nói.

Đại diện Lynk & Co và GreenLynk Automotives ký kết hợp tác (Ảnh: Văn Lâm)

Kỳ vọng Lynk & Co sớm lựa chọn Việt Nam làm địa điểm chiến lược, xây dựng các nhà máy, cơ sở sản xuất, từ đó xuất khẩu các thương hiệu xe của Geely, Lynk & Co ra khu vực Đông Nam Á và các thị trường Việt Nam có hiệp định tự do thuế quan, Chủ tịch Vũ Đình Độ chia sẻ:

“50 năm trước ghi dấu ngành công nghiệp ô tô của Nhật Bản, 20 năm trước là sự trỗi dậy mạnh mẽ của Hàn Quốc. Chúng tôi tin rằng 20 năm tới, ngành công nghiệp ô tô sẽ ghi dấu vai trò quan trọng của Trung Quốc, mà trong đó Geely và Lynk & Co đóng một vị thế quan trọng”.

Ông Liu Xiangyang - Phó chủ tịch cấp cao Geely Auto kiêm Tổng giám đốc Lynk & Co (Ảnh: Văn Lâm)

“Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng của ngành công nghiệp ô tô. Sự hợp tác giữa Lynk & Co và GreenLynk Automotives là một bước tiến quan trọng trong việc mang đến trải nghiệm vượt trội và đột phá cho khách hàng Việt Nam.

Đây cũng là những cam kết lâu dài và bền vững của Lynk & Co trong định hướng phát triển tại thị trường Việt Nam thời gian tới”, Phó Chủ tịch cấp cao của Geely Auto kiêm Tổng giám đốc Lynk & Co Liu Xiangyang phát biểu.