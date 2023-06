VietTimes – Trong kỷ nguyên số, mọi doanh nghiệp đều kinh doanh dữ liệu số và tận dụng dữ liệu để đón đầu xu hướng và vượt lên một cách hợp pháp, ông Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin nói.

Tại Hội thảo và Triển lãm quốc tế về An toàn không gian mạng (Vietnam Security Summit 2023) do Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức mới đây, lãnh đạo Cục An toàn thông tin khẳng định, dữ liệu số chính là tài nguyên số quốc gia, là nguyên liệu đầu vào của nền kinh tế số, trong kỷ nguyên số. Với lượng dữ liệu số dự kiến được tạo ra trong năm 2023 lên đến 120 Zettabyte, gấp 60 lần so với năm 2010. Đây được cho là "mỏ vàng" cho các quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp khai thác, tận dụng để đón đầu xu hướng vượt lên một các hợp pháp.

Dữ liệu trên các nền tảng số sinh ra ngày càng nhiều, nên việc bảo vệ an toàn dữ liệu, an toàn thông tin cá nhân cần được đặt lên hàng đầu và đây cũng chính là bảo vệ nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp, lãnh đạo Cục An toàn thông tin nói.

Ông Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin.

Theo báo cáo tổng kết của Bộ TT&TT trong năm 2022, doanh thu chỉ riêng lĩnh vực an toàn thông tin mạng đạt hơn 4,8 ngàn tỉ đồng, tăng trưởng 26,15% so với năm 2021, nhưng con số thiệt hại ở cùng lĩnh vực lớn gấp 4,5 lần, khoảng 21,2 ngàn tỉ đồng; chi phí trung bình để khắc phục sự cố lộ lọt, rò rỉ dữ liệu hoặc dữ liệu bị đánh cắp lên đến 15,4 triệu USD/vụ... Việc này đã gây ra thiệt hại về dữ liệu, kinh tế, thương hiệu, gây gián đoạn về kinh doanh và tốn kém về thời gian xử lý sự cố.

Dữ liệu là nguồn tài nguyên quý giá tạo nên nền tảng để xây dựng Chính phủ điện tử. Chính vì vậy, nguồn dữ liệu này nếu sử dụng đúng mục đích sẽ mang lại giá trị rất lớn. Nếu khai thác, sử dụng trái phép vào mục đích xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội thì hậu quả vô cùng nặng nề, ông Khoa nêu quan điểm.

Xu hướng tấn công chuỗi cung ứng của doanh nghiệp

Thiếu tướng Nguyễn Văn Giang, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an chỉ ra vấn đề bức thiết hiện nay khi các tổ chức và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin nhưng chưa quan tâm nhiều đến bảo mật. Càng nhiều lỗ hổng trên các nền tảng phần cứng, dịch vụ lõi, hệ điều hành thì việc tấn công khai thác lỗ hổng bảo mật để chiếm quyền kiểm soát, đánh cắp dữ liệu từ các cơ quan, tổ chức lớn sẽ là hoạt động có tính nổi bật, đe dọa đến bất cứ một cơ quan, tổ chức nào.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Giang, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Theo đại diện Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, ngoài các phương thức phổ biến như sử dụng mã độc tống tiền ransomware, lợi dụng lỗ hổng của các nền tảng điện toán đám mây, hiện nay tội phạm mạng có xu hướng tấn công chuỗi cung ứng của doanh nghiệp.

Tình trạng trên xuất phát từ việc nhận thức của doanh nghiệp về an toàn dữ liệu còn hạn chế, dễ dàng cho phép các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng tiếp cận dữ liệu nhạy cảm của doanh nghiệp, gây rủi ro dữ liệu bị mất, đánh cắp và thiệt hại nặng về kinh tế.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, ông Li Hai, Giám đốc An ninh Bảo mật, Ban Quan hệ Chính phủ và Truyền thông của Huawei châu Á - Thái Bình Dương cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số, bên cạnh việc đẩy mạnh sự phát triển và ứng dụng các công nghệ viễn thông, giải pháp khoa học vào đa ngành, đa lĩnh vực, vấn đề bảo mật dữ liệu và an toàn thông tin cũng là một yếu tố then chốt để tạo nên một nền kinh tế số thịnh vượng.

"Đây không chỉ là vấn đề riêng của mỗi doanh nghiệp, mà còn là vấn đề chung của quốc gia", ông Li Hai khẳng định và đồng thời đưa ra khuyến nghị về các chính sách ICT đang được các Chính phủ triển khai. Ông đánh giá cao việc Chính phủ định hướng xây dựng các chiến lược dữ liệu và an ninh mạng quốc gia, quy định về lưu trữ dữ liệu, bảo vệ chủ quyền dữ liệu và không gian mạng quốc gia.

Theo đại diện Huawei, chính phủ đóng vai trò chủ chốt để đẩy nhanh quá trình đám mây hóa, chuyển đổi số các cơ quan bộ và các hoạt động kỹ thuật số, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi số nhanh hơn trong các ngành khác nhau.

Đưa ra ví dụ về thực tế đang diễn ra tại Nhật Bản, ông Li Hai cho biết, Nhật Bản đang áp dụng chính sách này nhằm hiện thực hóa Sáng kiến quốc gia Đô thị nông thôn kỹ thuật số đến 2030, nhằm chuyển đổi số song song giữa nông thôn và thành thị. Quốc gia này đặt mục tiêu hàng đầu là xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số trải dài đến mọi ngóc ngách đất nước trên 4 phương diện: cáp quang, cáp ngầm, trung tâm dữ liệu và 5G.