Lần đầu tiên đưa máy bay ném bom chiến lược H-6 tới Hoàng Sa, Trung Quốc có ý đồ gì?

Giới truyền thông Mỹ cho rằng, nếu điều này là sự thật, đây sẽ là một bước tiến lớn của việc Trung Quốc triển khai lực lượng trong khu vực, có thể dẫn đến căng thẳng thêm trong quan hệ giữa Trung Quốc với Mỹ và các nước phản đối khác. Hôm thứ Năm (13/8) PLA đã ra thông báo trong mấy ngày tới họ sẽ tiến hành các cuộc tập trận thực binh liên tục xung quanh Đài Loan, được hiểu là để đáp trả các hoạt động thường xuyên của Mỹ ở Biển Đông và chuyến thăm Đài Loan của Bộ trưởng Y tế Mỹ.

Theo trang tin Hồng Kông Đông Phương ngày 13/8, trang web quân sự The Drive của Mỹ hôm 12/8 trích dẫn tin của một trang web quân sự Trung Quốc đại lục có tên Chinese Military Aviation nói PLA trong tháng này đã điều một máy bay ném bom chiến lược H-6J đến đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam khoảng 350 km về phía nam. Một bức ảnh rò rỉ trên mạng Internet cùng ngày cho thấy một chiếc H-6J đang đậu trên căn cứ tiền đồn trên đảo Phú Lâm, với một số nhân viên đang kiểm tra thân máy bay, có một chiếc xe màu trắng đậu bên cạnh nó. Biển số chiếc xe và cảnh tượng xung quanh xác nhận địa điểm chính xác là đảo Phú Lâm, nhưng thời điểm chụp ảnh cụ thể ngày giờ nào thì chưa rõ.

Đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép (Ảnh: Đông Phương).

Hình ảnh về cú "chạm đất và rời đi" của máy bay ném bom H-6 tại Phú Lâm tháng 5/2018 (Ảnh: Đông Phương).

Lực lượng của Chiến khu Miền Đông PLA diễn tập bắn đạn thật trên biển gần Đài Loan (Ảnh mod.gov.cn),



Hiện tại vẫn chưa rõ liệu chỉ có một chiếc H-6J này bay đến đảo Phú Lâm hay còn có nhiều máy bay ném bom khác bay cùng. Bất kể như thế nào thì động thái này cũng là một bước đi lớn của Trung Quốc trong tình hình Biển Đông, có nghĩa là có thể có nhiều kế hoạch triển khai tương tự trở nên thường xuyên hơn trong tương lai.

H-6J là kiểu cải tiến mới nhất của dòng máy bay ném bom tầm xa H-6, nó cũng là phiên bản dùng cho hải quân của H-6K. Máy bay này có thể được tiếp nhiên liệu trên không và bán kính chiến đấu sau khi tiếp nhiên liệu có thể đạt hơn 4000 km. H-6J có thể mang theo tên lửa không đối hạm loại YJ-12 mới nhất và các loại tên lửa không đối hạm loại lớn và trung bình như YJ-83K, YJ-62 và YJ-63.

Bản tin của The Drive viết PLA đã đưa một máy bay H-6K đến đảo Phú Lâm vào tháng 5/2018, nhưng chỉ thực hiện cú "chạm và cất cánh" (touch and go) chứ không phải hạ cánh như bình thường nhằm cho thấy căn cứ này có khả năng tiếp nhận các loại máy bay trọng tải lớn. Nếu lần này H6-J thực sự hạ cánh xuống đảo Phú Lâm, thì dù đó là một hoạt động bất thường hay chỉ có một số lượng nhỏ máy bay, đây vẫn được coi là một phần quan trọng trong sách lược "chống xâm nhập" và "từ chối khu vực" của Trung Quốc ở Biển Đông, vốn được coi là nỗ lực nhằm làm suy yếu hơn nữa khả năng hành động di chuyển tự do trong khu vực của lực lượng quân sự nước ngoài.

Hình ảnh về cú "chạm đất và rời đi" của máy bay ném bom H-6 tại Phú Lâm tháng 5/2018 (Ảnh: Đông Phương).

Lực lượng của Chiến khu Miền Đông PLA diễn tập bắn đạn thật trên biển gần Đài Loan (Ảnh mod.gov.cn),



Đại tá Không quân Trương Xuân Huy, người phát ngôn của Chiến khu Miền Đông của PLA, hôm thứ Tư (12/8) cho biết, Chiến khu Miền Đông của PLA trong những ngày tới sẽ triển khai binh lực nhiều quân, binh chủng để tiến hành diễn tập liên tục ở eo biển Đài Loan và hai đầu phía bắc, phía nam hòn đảo; mục đích là nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến đa quân binh chủng. Ông nói rằng: “Cá biệt cường quốc (ám chỉ Mỹ) liên tục có động thái tiêu cực về các vấn đề liên quan đến Đài Loan, gửi những tín hiệu sai lệch nghiêm trọng tới thế lực đòi Đài Loan độc lập, đồng thời đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định ở khu vực eo biển Đài Loan. Lực lượng quân đội của Chiến khu Miền Đông tổ chức các hoạt động tuần tra và huấn luyện là cần thiết để ứng phó với tình hình an ninh eo biển Đài Loan hiện nay và nhu cầu duy trì chủ quyền”. Ông nhấn mạnh, “các lực lượng của Chiến khu sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để kiên quyết giáng trả mọi hành động khiêu khích nhằm tìm kiếm độc lập cho Đài Loan và chia cắt quốc gia”.

Theo trang tin Hoa ngữ Đa Chiều ngày 13/8, trước đó, Cơ quan An toàn Hàng hải tỉnh Chiết Giang đã đưa ra cảnh báo hàng hải cho biết quân đội Trung Quốc có kế hoạch diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển Hoàng Đại Dương thuộc khu vực biển gần đảo Châu Sơn từ ngày 11/8 đến ngày 13/8, cụ thể là từ 6h đến 12h mỗi ngày. Cuộc diễn tập bắn đạn thật này là một phần của cuộc diễn tập thực chiến của Chiến khu Miền Đông nói ở trên.

Lực lượng của Chiến khu Miền Đông PLA diễn tập bắn đạn thật trên biển gần Đài Loan (Ảnh mod.gov.cn),



Trước đó, vào ngày 9/8, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ Alex Azar đã dẫn đầu một phái đoàn tới Đài Loan, trở thành quan chức nội các Nhà Trắng đầu tiên tới thăm Đài Loan trong vòng 6 năm qua và ông cũng là quan chức cấp cao nhất trong nội các Nhà Trắng đến thăm Đài Loan kể từ năm 1979.

Về vấn đề này, Trung Quốc đại lục đã phản ứng quyết liệt. Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 5/8 đã tuyên bố: vấn đề Đài Loan là chuyện nội bộ của Trung Quốc và không thế lực bên ngoài nào được phép can thiệp. Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc Vụ viện Trung Quốc cũng cảnh báo: “Đảng Dân Tiến Đài Loan (DPP) sẵn sàng trở thành con tốt của nước ngoài, thông đồng với Mỹ để đạt được lợi ích chính trị, là hành động rất nguy hiểm và không thể đạt được”.

Trên thực tế, ngay cả khi không có quan chức cấp cao nào của Mỹ đến thăm Đài Loan, quân đội Trung Quốc cũng bị coi là đang tích cực chuẩn bị cho cuộc đấu tranh quân sự chống lại Đài Loan. Hải quân Trung Quốc đã liên tục đóng nhiều tàu đổ bộ Type 071 và ít nhất 3 tàu xung kích đổ bộ Type 075; ngoài ra còn tích cực luyện tập các hoạt động tác chiến đổ bộ đảo.