Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy ở các ngân hàng hiện nay ra sao?

Lãi suất kỳ hạn dưới 6 tháng phổ biến ở mức 4%/năm



Theo kết quả khảo sát biểu lãi suất tiết kiệm tại quầy của một loạt các ngân hàng vào ngày 10/8 cho thấy, mặt bằng lãi suất tiền gửi dưới 6 tháng hiện đã thấp hơn 0,1 - 0,35 điểm phần trăm so với thời điểm đầu tháng 6, trong đó có 24/32 ngân hàng được khảo sát đang niêm yết lãi suất trong khoảng 3,7 - 4,0%/năm.



Một vài ngân hàng áp dụng mức lãi suất kịch trần 4,25%/năm bao gồm OceanBank, CBBank, DongA Bank và Saigonbank. Trong khi đó, MSB và Techcombank là hai ngân hàng niêm yết lãi suất thấp nhất, thấp hơn cả nhóm ngân hàng quốc doanh, với lần lượt chỉ 3,1%/năm và 3,15%/năm cho kỳ hạn 1 tháng với khách hàng thường. Tại VPBank, nếu gửi dưới 300 triệu đồng kỳ hạn 1-2 tháng, khách hàng sẽ chỉ được hưởng mức lãi suất 3,5%/năm.



Lãi suất kỳ hạn 6 tháng tiếp tục được điều chỉnh giảm



Nhìn chung, so với đầu tháng 7, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng hiện đã giảm khoảng 0,1 - 0,5 điểm phần trăm. Chẳng hạn, lãi suất tại HDBank giảm 0,1 điểm phần trăm, hiện niêm yết ở mức 6,2%/năm, tại SCB giảm 0,3 điểm phần trăm xuống còn 6,4%/năm, hay như tại VietBank và ABBank cũng đều được điều chỉnh giảm 0,5 điểm phần trăm, lần lượt giảm xuống còn 6,2% và 6,3%/năm, ...



Ở kỳ hạn 6 tháng, chỉ có 3 trong tổng số 32 ngân hàng được khảo sát niêm yết lãi suất trên 7%/năm. Cụ thể, SHB vẫn đứng đầu bảng xếp hạng khi chi trả lãi suất 7,8%/năm, nhưng chỉ áp dụng với các khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên, CBBank và NCB lần lượt xếp sau với lãi suất 7% và 7,05%/năm không bao gồm điều kiện về số tiền gửi tối thiểu.



Nhóm "4 ông lớn" vẫn tiếp tục niêm yết lãi suất "kém hấp dẫn" nhất, chỉ 4,4%/năm, giữ nguyên so với tháng trước.



Các ngân hàng còn lại áp dụng lãi suất trong khoảng từ 4,9 - 6,8%/năm, có thể kể đến như Techcombank (4,9 - 5,3%), Eximbank (5,6%), OCB (6%), ABBank và Nam A Bank (6,3%), DongA Bank (6,8%), …



Đối với kỳ hạn 7 - 9 tháng, lãi suất chủ yếu được giữ nguyên hoặc điều chỉnh tăng từ 0,1 - 0,5 điểm phần trăm so với kỳ hạn 6 tháng. Chẳng hạn, lãi suất kỳ hạn 7 - 9 tháng ở Sacombank là 5,95 - 6,1%/năm, tăng 0,25 - 0,4 điểm phần trăm; tại DongA Bank, lãi suất kỳ hạn 7 - 8 tháng là 7,1%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 7,2%/năm, tăng 0,3 - 0,5 điểm phần trăm;… Trong khi đó, một số ít ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất so với kỳ hạn 6 tháng. Cụ thể, tại Viet A Bank, lãi suất kỳ hạn 7 - 8 tháng là 6,2%/năm, giảm 0,3 điểm phần trăm; tại OceanBank, lãi suất kỳ hạn 7 - 9 tháng cũng được điều chỉnh giảm từ 0,4 - 0,5 điểm phần trăm so với kỳ hạn 6 tháng, còn 5,55 - 5,65%/năm.



Lãi suất các kỳ hạn dài có nơi dưới 5%/năm



Ở những kỳ hạn dài từ 12 tháng, lãi suất dao động trong khoảng từ 5 - 7,5%/năm. Thấp nhất trong danh sách với mức lãi suất dưới 6% phải kể đến là Techcombank (chỉ từ 5 - 5,4%) và ACB (5,7 - 6%) tùy số tiền gửi. 4 ngân hàng quốc doanh hiện cũng chi trả với lãi suất 6%/năm.



Có 13 nhà băng giữ lãi suất từ 7% trở lên ở kỳ hạn 12 tháng chẳng hạn SCB (7,5%), BAOVIET Bank (7,42%), DongA Bank (7,4%), NCB (7,3%) hay PVcomBank (7,29%). Thấp hơn một chút có Eximbank, Viet A Bank, OceanBank với lãi suất lần lượt là 7,2%, 7,1% và 7,05%



Với kỳ hạn 13 tháng, đa phần các ngân hàng đều niêm yết lãi suất "nhỉnh" hơn kỳ hạn 12 tháng để thu hút khách hàng. Đặc biệt, Eximbank tăng lãi suất đến 1,2 điểm phần trăm, lên 8,4%/năm cho khách hàng nào kéo dài kỳ hạn gửi thêm 1 tháng thay vì gửi kỳ 12 tháng. Ngoài ra, một số ngân hàng khác cũng áp dụng lãi suất kỳ 13 tháng cao vượt bậc nhưng đi kèm với quy định về số tiền gửi tối thiểu. Chẳng hạn, khi khách hàng gửi số tiền từ 500 tỷ đồng, SHB ưu đãi mức lãi suất 9,2%, Viet Capital Bank là 8,5%, ABBank là 8,3% hay Vietbank với 8%.



Trong khi đó, Techcombank tiếp tục giữ lãi suất "khiêm tốn" khi niêm yết lãi suất chỉ từ 4,8 - 5,3% cho các kỳ hạn dài từ 13 tháng trở lên.



Ít được khách hàng và ngân hàng chú trọng hơn nên các kỳ hạn dài từ 18 - 36 tháng có mức lãi suất chênh lệch không nhiều so với kỳ 12, 13 tháng thậm chí còn thấp hơn và nhìn chung không vượt quá 7,7%/năm (trừ Eximbank với 8,4% cho kỳ 24 tháng).



Gần đây, dịch bệnh xuất hiện trở lại có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng kinh doanh của hệ thống ngân hàng và theo đó cũng làm giảm nhu cầu vốn huy động. Chính vì thế, trong thời gian tới, biểu lãi suất của các nhà băng có thể sẽ có thêm những điều chỉnh mới.

Theo Nhịp sống kinh tế