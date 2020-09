Khối tài sản 10.000 tỷ đồng của Vinametric - chủ Saigon Prince Hotel

Công ty TNHH Vinametric (Vinametric) – chủ sở hữu khách sạn Saigon Prince Hotel – vừa công bố thông tin về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2020. Theo đó, Vinametric báo lỗ 27 tỷ đồng nửa đầu năm nay, trong khi cùng kỳ năm ngoái báo lãi 26 tỷ đồng.



Đáng chú ý, báo cáo cũng cho thấy quy mô tổng tài sản của Vinametric tính tới ngày 30/6/2020 đã đạt mức 9.926,32 tỷ đồng, cao gấp 8 lần so với thời điểm cách đây 1 năm.

Trong khi đó, quy mô vốn chủ sở hữu của Vinametric chỉ tăng hơn gấp đôi, đạt mức 1.954 tỷ đồng. Doanh nghiệp có xu hướng sử dụng đòn bẩy tài chính cao.

Tính đến cuối Quý 2/2020, khối nợ của Vinametric đã lên tới 7.972,32 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là các khoản nợ trái phiếu với tổng giá trị ghi nhận lên tới 7.034,4 tỷ đồng.

Trước đó, chỉ trong vòng 3 tháng cuối năm 2019, thống kê của VietTimes cho thấy doanh nghiệp này đã phát hành tới 9.350 tỷ đồng trái phiếu. Do vậy, không loại trừ khả năng Vinametric đã mua lại một phần số trái phiếu này.

Thành lập từ năm 1992, Vinametric ban đầu do Dalton Investment Pte. Ltd sở hữu. Tuy nhiên, tới năm 2016, nhà đầu tư này đã nhượng lại cổ phần tại Vinametric cho Công ty TNHH Kinh doanh địa ốc New Life (New Life).

Vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Vinametric hiện do một nhân sự cấp cao của New Life là ông Nguyễn Tấn Đạt (SN 1982) nắm giữ.

New Life dù vẫn còn bí ẩn so với phần đông thị trường, song, trong 4 năm gần đây quy mô tổng tài sản của doanh nghiệp này liên tục tăng nhanh. Tới cuối năm ngoái, tổng tài sản của doanh nghiệp này lên tới 2.793,2 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2018.

Năm 2019, New Life bắt đầu phát sinh doanh thu với giá trị ghi nhận đạt 92,65 tỷ đồng nhưng doanh nghiệp này lại báo lỗ lên tới 88,57 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Nguyễn Tấn Đạt còn là người đại diện CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Việt Liên Á (Việt Liên Á). Doanh nghiệp này là chủ đầu tư dự án “Khu dân cư Việt Liên Á” tại Lô số 2, khu 9A-B, khu đô thị mới Nam thành phố thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Tính đến cuối năm 2019, Việt Liên Á có quy mô tổng tài sản đạt mức 1.200,3 tỷ đồng. Trong 4 năm gần nhất, Việt Liên Á không phát sinh doanh thu và lợi nhuận đáng kể./.