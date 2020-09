Khởi động chiến dịch bóc gỡ mã độc quy mô lớn

Chiến dịch sẽ được chia làm 3 giai đoạn: Trước, trong và sau chiến dịch. Giai đoạn trước chiến dịch gồm việc thống nhất, chuẩn bị kỹ lưỡng cho các kế hoạch, sự kiện bao hàm. Hiện tại chiến dịch đã bắt đầu bước vào giai đoạn 2.

Giai đoạn trong chiến dịch kéo dài khoảng 1 tháng bao gồm các công đoạn: Đánh giá hoạt động 10 mạng botnet lớn cần ưu tiên xử lý; đánh giá ở mức ISP; xây dựng công cụ hỗ trợ; triển khai công cụ trên diện rộng. Người sử dụng sẽ được tải miễn phí các công cụ để kiểm tra và bóc gỡ mã độc ra khỏi máy tính của mình.

Sau chiến dịch, chúng tôi sẽ đánh giá kết quả và dự kiến thực hiện các chiến dịch tiếp theo.

Chiến dịch đã và đang triển khai từng bước, hi vọng sẽ mang lại kết quả khả quan. Việc đảm bảo an toàn, an ninh mạng cũng như làm sạch mã độc trên không gian mạng Việt Nam là một trong những điều kiện tối quan trọng để phục vụ quá trình chuyển đổi số, và mục tiêu phát triển kinh tế số mà Đảng, Nhà nước đã đề ra.

Bên cạnh đó chiến dịch còn góp phần nâng cao mức độ tin cậy của quốc gia trong hoạt động giao dịch điện tử, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước trong thời buổi chuyển đổi số và hội nhập.