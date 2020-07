Khẩn: 4 việc người đến Trung tâm tiệc cưới For You Palace cần làm ngay!

Đà Nẵng:

VietTimes – Ngay trong chiều nay (26/7), Bộ Y tế đã phát đi thông báo khẩn số 15 và đề nghị người đã đến Trung tâm tiệc cưới For You Palace trong khoảng thời gian từ 10h30 đến 12h30 ngày 18/7/2020 nhanh chóng liên hệ với cơ sở y tế gần nhất.

Trung tâm tiệc cưới For You Palace Đà Nẵng. Ảnh: Fp For You Palace.