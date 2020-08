Kaspersky: Người dưới 40 tuổi lo lắng về khả năng bảo mật của các ứng dụng hẹn hò

Báo cáo mới nhất của Kaspersky - Kết nối hơn bao giờ hết: Làm thế nào để xây dựng vùng an toàn kỹ thuật số (Digital Comfort Zones) tiết lộ cách chúng ta thay đổi thói quen để thật sự an toàn khi trực tuyến.

Theo kết quả khảo sát, 36% cho rằng họ vẫn nên tăng cường bảo mật kỹ thuật số cho bản thân nhưng đó không phải là ưu tiên hàng đầu.

Trạng thái "bình thường mới" thúc đẩy hoạt động trực tuyến, biến ngôi nhà giờ đây trở thành "trung tâm công nghệ" của thế hệ Millennials. So với đầu năm, họ dành hơn 1,8 giờ để online mỗi ngày, đưa tổng thời gian trực tuyến trung bình mỗi ngày lên 7,1 giờ.

49% người được hỏi cho biết việc dành nhiều thời gian trên mạng khiến họ nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của bảo mật kỹ thuật số. Millennials đang dành phần lớn thời gian trên mạng xã hội, trong đó 61% nói rằng sự phát triển của hẹn hò trực tuyến khiến họ lo ngại về an ninh kỹ thuật số.

Để giải quyết vấn đề này, 52% cho biết họ chỉ sử dụng những ứng dụng đáng tin cậy từ cửa hàng chính thức như Apple Store và Google Play; 49% thường xuyên sử dụng phần mềm diệt virus trên thiết bị. Tuy nhiên, 13% thừa nhận đã từng sử dụng Wi-Fi của hàng xóm mà chưa được sự cho phép.

Andrew Winton, Phó Chủ tịch mảng Tiếp thị tại Kaspersky, cho biết: "Không ngạc nhiên khi Millennials - thế hệ sẽ định hình cách xã hội sử dụng công nghệ trong nhiều năm tới - đang chú trọng hơn vào bảo mật mạng, đặc biệt là khi ranh giới giữa công việc và gia đình ngày càng phai mờ. Bảo vệ bản thân khỏi các mối đe dọa an ninh mạng có thể rất đơn giản và điều này giúp chúng tôi tìm ra cách để tối ưu hóa sự an toàn trong vùng an toàn kỹ thuật số của mọi người"

TS. Berta Aznar Martínez - nhà tâm lý học thuộc Đại học Ramon Llull, Barcelona - cho biết: "Millennials được xem là thế hệ kỹ thuật số. Điều này có thể dẫn đến những thách thức đòi hỏi thế hệ này phải tìm ra vùng an toàn kỹ thuật số của riêng họ. Thực tế là việc sống thử có thể khiến họ cảm thấy không an toàn khi trực tuyến, đặc biệt là ở giai đoạn đầu".

"Ngoài ra, xu hướng làm việc tại nhà thậm chí có thể khiến cảm giác này nặng nề hơn. Trong trường hợp này, điều quan trọng là cần nói chuyện và trao đổi cởi mở với nửa còn lại về những lo lắng này" - TS. Berta Aznar chia sẻ thêm.