iPhone SE và Samsung Galaxy S10 Lite, smartphone nào đáng chọn trong tầm giá dưới 15 triệu đồng?

Nhắc đến 2 "ông lớn" iPhone và Samsung người dùng sẽ nghĩ ngay đến những mẫu flagship đình đám trên thị trường có thể kể đến như iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max hay Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Đây đều là những mẫu điện thoại tuyệt vời khi được tích hợp những công nghệ hiện đại nhất trên những mẫu smartphone, tuy nhiên mức giá của những chiếc điện thoại trên lại không "dễ chịu" chút nào.

Vậy với một mức giá phù hợp hơn, khoảng 15 triệu đồng, chúng ta sẽ có được những sản phẩm nào từ 2 ông lớn này? Với dòng sản phẩm cận cao cấp (dưới 15 triệu) hiện Apple đang bày bán sản phẩm iPhone SE 2020 còn Samsung đang có trong tay con bài mang tên Samsung Galaxy S10 Lite. Hai chiếc điện thoại này có gì đặc biệt và đâu là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn, hãy cùng tham khảo bài viết bên dưới để có thể đưa ra sự lựa chọn đúng đắn nhé.

1. iPhone SE 2020



Tổng quan

iPhone SE 2020 là chiếc điện thoại phân khúc "giá rẻ" của Apple. iPhone SE 2020 sử dụng màn hình IPS LCD 4.7 inch Retina. Máy sử dụng hệ điều hành iOS 13. Máy được trang bị camera sau có độ phân giải 12MP và camera trước 7MP. iPhone SE 2020 sử dụng chip Apple A13 Bionic 6 nhân mạnh mẽ đi cùng với RAM 3GB và bộ nhớ trong 128GB.



Điểm cộng



Theo đánh giá của chuyên trang công nghệ The Verge, iPhone SE 2020 sở hữu hiệu năng tuyệt vời nhờ chip A13 Bionic của Apple. Có thể nói trong cùng tầm giá dưới 15 triệu đồng thì iPhone SE 2020 không có đối thủ khi so sánh về mặt hiệu năng.



Máy vẫn được trang bị tính năng mở khóa bằng touch ID. Đây là một tính năng cũ nhưng vẫn rất tiện lợi bởi khi đeo khẩu trang chúng ta sẽ không thể mở khóa máy bằng khuôn mặt.

iPhone SE là dòng sản phẩm mà Apple hướng đến sự nhỏ gọn và iPhone SE 2020 cũng không phải là ngoại lệ. Máy được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng để người dùng thực hiện các thao tác bằng một tay. Máy có thể để vừa túi quần một cách dễ dàng. Đây là 1 điểm cộng đối với những khách hàng nam.



Theo The Verge, mặc dù chỉ có độ phân giải camera trước và sau lần lượt là 7MP và 12MP tuy nhiên hình ảnh thu lại rất tốt kể cả trong những trường hợp thiếu sáng.



Và tất nhiên rồi, giá rẻ chắc chắn là một điểm cộng nữa của chiếc máy này. Rẻ ở đây không phải là rẻ so với mặt bằng chung những chiếc điện thoại trên thị trường mà là rẻ hơn so với những chiếc iPhone khác. Cụ thể chiếc iPhone SE 2020 có giá chênh lệch 5 triệu đồng so với chiếc iPhone 11.



Điểm trừ



Theo Tech Radar, điểm trừ lớn nhất của chiếc máy này đến từ dung lượng pin thấp, chỉ 1.821mAh. Thời gian on screen ghi nhận rơi vào khoảng 4 tiếng rưỡi. Đối với những người thường sử dụng liên tục các tác vụ nặng thì sẽ phải sạc 2 lần trong 1 ngày.

IPhone SE 2020 cũng không được đi kèm cáp sạc nhanh, đây cũng là một điều dễ hiểu vì tính đến thời điểm hiện tại chỉ có chiếc iPhone 11 Pro Max là được Apple "ưu ái" cho đi kèm với cáp sạc nhanh.



The Tech Radar,một điểm trừ nữa của iPhone SE 2020 đó chính là việc máy không có chế độ chụp ảnh ban đêm, không có camera góc rộng và cũng không có ống kính tele. Đây là chi tiết mà hầu như các đối thủ cùng phân khúc trên thị trường đều có.



Kết luận



iPhone SE 2020 là một chiếc máy phù hợp cho những người ưu tiên sự nhỏ gọn, tiện lợi, những người chỉ sử dụng máy với mục đích thực hiện các tác vụ cơ bản hàng ngày.



3 Samsung Galaxy S10 Lite



Tổng quan

Samsung Galaxy S10 Lite sử dụng màn hình Super AMOLED 6.7 inch với độ phân giải Full HD+. Máy sử dụng hệ điều hành Android 10. S10 Lite được trang bị cụm 3 camera sau với độ phân giải lần lượt là 48MP, 12MP và 5MP. Camera trước của máy có độ phân giải 23MP. Máy được trang bị chip Snapdragon 855 8 nhân với RAM 8GB và bộ nhớ trong 128GB.



Điểm cộng



Đầu tiên phải nói đến thiết kế nam tính của Samsung Galaxy S10 Lite. Máy được thiết kết vuông vức không bo mềm mại như S10 và S20. Với thiết kế này Samsung Galaxy S10 Lite sẽ phù hợp hơn cho những bạn nam.

Theo GSMarena, Samsung Galaxy S10 Lite sử dịch chip Snapdragon 855, đây là con chip vô cùng mạnh mẽ. Trải nghiệm gaming trên dòng máy này là rất tuyệt vời, không xảy ra hiện tượng drop FPS khi chơi game.



Máy được trang bị pin dung lượng 4.500mAh, thời gian on screen lên đến 7 giờ đồng hồ. Samsung Galaxy S10 Lite đi kèm với bộ sạc nhanh 45W giúp rút ngắn thời gian sạc.

Theo GSMarena, cụm camera sau mang đến trải nghiệm chụp ảnh tuyệt vời, ảnh chụp có độ phân giải tốt cùng với dải nhạy sáng cao. Camera selfie có độ phân giải lên tới 32MP mang đến những bức sảnh selfie ấn tượng. Samsung Galaxy S10 Lite được trang bị công nghệ chống rung Super OIS Steady giúp cho máy có khả năng quay video mượt mà.



Điểm trừ

Điểm trừ đầu tiên phải kể đến đó chính là chất liệu mặt lưng của máy. Mặt lưng của Samsung Galaxy S10 Lite được làm bằng nhựa khiến cho máy rất dễ bám mồ hôi và dấu vân tay.



Điểm trừ thứ hai đến từ cách sắp xếp cụm camera phía sau của máy. Cách sắp xếp này khiến cho Samsung Galaxy S10 Lite trông kém "sang" đi rất nhiều



Máy không được trang bị công nghệ sạc không dây, máy cũng không có khả năng kháng nước và kháng bụi bẩn IP86.

Kết luận:

Samsung Galaxy S10 Lite sẽ nhỉnh hơn đôi chút so với chiếc iPhone SE 2020 về trải nghiệm giải trí bởi Galaxy S10 Lite sở hữu màn hình lớn hơn

