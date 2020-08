Huawei khó ngồi lâu trên 'đầu' Samsung

Quý II năm nay, lần đầu tiên Huawei qua mặt Samsung về lượng smartphone bán ra trên toàn cầu. Thành tựu này có được một phần vì Trung Quốc là một trong các quốc gia đầu tiên mở cửa nền kinh tế sau thời gian phong tỏa vì Covid-19. Samsung, vị vua bị truất ngôi, gặp khó khăn tại nhiều thị trường giữa lúc dịch bệnh hoành hành.

Dù vậy, Huawei cũng không khác so với Samsung là bao. Khác chăng, công ty Trung Quốc chứng kiến hoạt động kinh doanh sụt giảm là vì áp lực từ lệnh cấm của Mỹ. Thiếu tăng trưởng tại thị trường nước ngoài, không rõ ngôi vương của Huawei có thể giữ được lâu.

Theo Nikkei, ngay tại quê nhà, Huawei cũng phải dùng tới nhiều chiêu trò để tăng thị phần. Chẳng hạn, một cửa hàng Huawei ở Quảng Châu sẵn sàng cho khách hàng đổi bất kỳ điện thoại của hãng nào lấy smartphone Huawei mới. Dữ liệu được chuyển chỉ trong 1 tới 3 tiếng đồng hồ. Đại diện cửa hàng cho biết số này chiếm khoảng một nửa khách hàng của họ.

Huawei cũng đánh bại đối thủ khi ra mắt hàng loạt điện thoại 5G đủ mọi tầm giá. Công ty hướng đến những người muốn mua điện thoại giá hời. Cửa hàng ở Quảng Châu vừa tung ra chiến dịch khuyến mại, tặng máy lọc nước miễn phí và đồ gia dụng khác trị giá hàng trăm USD cho người mua mẫu máy cao cấp.

Do người Trung Quốc vẫn chi tiêu dè dặt do tác động của Covid-19, những sáng kiến kể trên giúp Huawei duy trì lượng smartphone bán ra. Theo hãng nghiên cứu Canalys, trong quý II, Huawei chiếm 72% thị phần di động Trung Quốc, tăng 8% so với một năm trước. Nhờ vậy, Huawei giành được 20% thị phần smartphone toàn cầu trong cùng kỳ, tăng 2,3%, theo IDC.

Tại một triển lãm năm 2019, Richard Yu – người phụ trách bộ phận khách hàng cá nhân của Huawei – tự tin công ty cuối cùng cũng sẽ vượt Samsung về thị phần. Song, dữ liệu cho thấy Huawei đi trước chủ yếu vì Samsung đã giảm tốc.

Lượng smartphone bán ra của Samsung từ tháng 3 tới tháng 6 giảm 29%, còn Huawei giảm 5%. Tuy nhiên, theo Canalys, doanh số bên ngoài Trung Quốc của Huawei giảm tới 27%, là quý giảm thứ 5 liên tiếp. Nó có thể là lý do vì sao tin tức Huawei vượt Samsung không gây ấn tượng ngay cả với nội bộ công ty. Một nhân viên Huawei tại Thâm Quyến chia sẻ với Nikkei rằng việc này không có ảnh hưởng gì đến kinh doanh của hãng.

Từ tháng 5/2019, Mỹ tiến hành các biện pháp trừng phạt nhằm vào Huawei, hạn chế linh kiện mà công ty được mua từ nhà cung ứng. Do không thể cài ứng dụng Google lên điện thoại, Huawei cũng mất đi sức hấp dẫn với khách hàng ngoại quốc. Bên cạnh đó, vào tháng 5 năm nay, Mỹ cũng về cơ bản cấm các nhà sản xuất bán dẫn bán chip cho Huawei. Giới phân tích nhận định Huawei sẽ bắt đầu cảm nhận được tác động của lệnh cấm mới nhất từ mùa xuân năm sau. Thị phần lớn tại Trung Quốc đồng nghĩa Huawei phải phụ thuộc lớn vào đây để củng cố vị trí dẫn đầu.

Theo ICTNews