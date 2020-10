HSBC: Việt Nam sẽ tăng trưởng 8,1% năm 2021, nhanh nhất châu Á

Theo báo cáo mới nhất của HSBC, sau một năm khởi đầu khá khó khăn, kinh tế của các nước châu Á đã được hồi phục dần dần.

Ở Trung Quốc đại lục, nền kinh tế đã tăng trưởng trở lại trong những tháng gần đây, tuy nhiên khối doanh nghiệp tư nhân còn bị ảnh hưởng nặng và chưa thể hồi phục. Nhật Bản đã phải hứng chịu một "đòn kép" kinh tế trong năm nay. Đất nước này vốn đã quay cuồng với đợt tăng thuế trước đó nay lại còn bị đại dịch tấn công.

Hàn Quốc đã khéo léo xử lý vụ bùng phát dịch, nhưng sẽ không thoát khỏi tình trạng suy thoái cả năm. Ngược lại, Ấn Độ vẫn đang gặp phải những thách thức lớn khi phải vật lộn ứng phó với tình trạng lây nhiễm bệnh trên diện rộng và hứng chịu tình trạng suy thoái kinh tế nghiêm trọng.

Ở ASEAN, bức tranh vẫn còn khá phức tạp. Tăng trưởng của Indonesia dường như không bị ảnh hưởng nhiều như các nơi khác và mặc dù có những thách thức kéo dài, nền kinh tế có thể tăng trưởng hơn 5% trong năm tới.

Philippines bị ảnh hưởng nhiều hơn trong năm nay, ít nhất là về mặt kinh tế, nhưng tài chính của quốc gia này vẫn còn khá dư thừa để thúc đẩy sự phục hồi sau khi sự lây lan của dịch COVID-19 giảm bớt. Tương tự ở Thái Lan, kinh tế cũng sụt giảm sâu trong năm nay, một phần là do lượng khách du lịch – một yếu tố rất quan trọng đối với Thái Lan, đã ở yên tại nhà. Nền kinh tế này sẽ phụ thuộc vào năm tới liệu niềm khát khao du lịch có quay trở lại hay không.

Malaysia đã vượt qua giai đoạn bùng phát dịch bệnh từ ban đầu với kết quả ấn tượng, mặc dù điều này cũng để lại những dấu ấn tồi tệ cho tăng trưởng kinh tế trong năm nay. Động lực thúc đẩy từ xuất khẩu và nhu cầu nội địa phải đủ mạnh để đưa Malaysia đạt mức tăng trưởng khá trong năm 2021. Singapore cũng sẽ hồi phục trở lại, mặc dù quốc gia này khác với những nước khác khi họ phụ thuộc chính vào chu kỳ thương mại toàn cầu.

Và Việt Nam, vẫn đang lặng lẽ bền bỉ "đi nước kiệu" với tốc độ tăng trưởng dương hiếm hoi trong năm 2020. Dự kiến, Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng nhanh nhất khu vực vào năm 2021.

Dự báo tăng trưởng GDP của HSBC (% màu đỏ thể hiện trên mức đồng thuận consensus và màu xám thể hiện dưới mức consensus )

Mặc dù có nhiều thách thức đáng kể nhưng kinh tế Việt Nam vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 1,8% trong nửa đầu năm 2020. Kết quả này là nhờ vào những nỗ lực khống chế dịch bệnh một cách chủ động của Chính phủ để không cho số ca nhiễm bệnh tăng lên. Tuy nhiên khi Việt Nam được đặt mục tiêu phục hồi sớm so với những quốc gia khác thì đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần hai vào cuối tháng Bảy đã làm đình trệ quá trình này. Để ứng phó, Chính phủ đã nhanh chóng đặt ra một vài điểm phong tỏa tại một số địa phương và tái áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội. Đại diện cho tiêu dùng tư nhân, sự phục hồi hình chữ V của doanh số bán lẻ cũng là bị trì hoãn. Ngoài ra, du lịch trong nước bị gián đoạn, đè nặng lên sự phục hồi của các dịch vụ liên quan.

Điều đáng khích lệ là làn sóng COVID-19 lần hai đã được ngăn chặn thành công chỉ trong vòng một tháng, giúp Việt Nam trở lại lộ trình phục hồi nền kinh tế mặc dù có thể ở tốc độ chậm hơn so với dự đoán ban đầu. Các chỉ số di chuyển tần số cao hiện đang cho thấy hoạt động kinh tế đang phục hồi mạnh mẽ - lấy lại đà tăng thời kỳ trước dịch. Hơn nữa, tình hình các nước được cải thiện. Hoạt động xuất khẩu tăng hơn 7% trong tháng Bảy và Tám so với cùng kỳ năm ngoái nhờ vào kết quả tăng của những lô hàng máy tính, bù đắp cho sự giảm sút của các mặt hàng dệt may.

Hiện tại Khối Nghiên cứu Kinh tế của HSBC kỳ vọng tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt mức 2,6% vào năm 2020 (dự báo trước đây: 3%) đã tính đến tác động âm của làn sóng dịch COVID-19 lần hai. Tuy nhiên, Việt Nam là nền kinh tế ASEAN duy nhất mà chúng tôi tiếp tục dự báo có tăng trưởng khả quan trong năm nay. Đối với năm 2021, chúng tôi tin rằng Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ sự phục hồi do công nghệ dẫn đầu và dòng vốn FDI rất kiên định. Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2021 sẽ đạt mức 8,1% (dự báo trước đây: 8,5%).

Trong khi đó, dịch COVID-19 tiếp tục gây áp lực giảm phát lên nền kinh tế. Lạm phát toàn phần điều chỉnh nhẹ từ mức bình quân 4,2% trong nửa đầu năm 2020 xuống còn 3,2% trong tháng Tám - xuống dưới mức trần lạm phát 4% do Ngân hàng Nhà nước đề ra. Cân nhắc giá thực phẩm vẫn tăng, chúng tôi dự đoán lạm phát của năm 2020 sẽ ở mức trung bình 3,4% (dự báo trước đây: 3,3%) vào năm 2020. Do lạm phát đang giảm và chậm hơn dự kiến phục hồi, các chính sách hỗ trợ tiền tệ thêm nữa thật sự rất cần thiết.

Một vài dự báo chính:

Theo Nhịp sống kinh tế