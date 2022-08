Hơn 15 triệu mũi tiêm vaccine COVID-19 sai thông tin, phải "làm sạch" dữ liệu

Bộ Y tế đã có văn bản đôn đốc thực hiện cập nhật, "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng COVID-19 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ sở tiêm chủng trực thuộc Bộ, ngành.

Tại văn bản do Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn ký ban hành, tính đến ngày 5/08/2022 cả nước đã tiêm được 247.339.252 mũi tiêm, tuy nhiên, trên hệ thống ghi nhận 233.747.367 mũi tiêm. Hiện còn khoảng 14 triệu mũi tiêm chưa được cập nhật lên hệ thống và 15.330.708 đối tượng có thông tin CCCD/CMND nhưng sai thông tin (họ tên, ngày sinh, thông tin khác...) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Dẫn chứng thực tiễn của Bộ Y tế về tình hình cập nhật thông tin tiêm chủng vaccine COVID-19 của các địa phương trong cả nước cho thấy TP.HCM đang đứng đầu cả nước về số mũi tiêm xác minh sai thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hiện còn trên hệ thống với 1.491.421 mũi tiêm; tiếp sau là Bình Dương với 1.088.801 mũi; Đồng Nai đứng thứ 3 với 808.389 mũi; An Giang thứ 4 với 728.762 mũi; Hà Nội ở vị trí thứ 5 với 709.128 mũi tiêm; Các tỉnh, thành còn lại dao động từ vài chục nghìn mũi cho đến dưới 500.000 mũi tiêm...

Do đó Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn quản lý; các cơ sở tiêm chủng trực thuộc Bộ Y tế và các cơ sở tiêm chủng trực thuộc Y tế Bộ, Ngành khẩn trương cập nhật dữ liệu các mũi tiêm đã thực hiện lên hệ thống.

Hộ chiếu vaccine COVID-19 hiện được nhiều nước áp dụng thử nghiệm (Ảnh: Nikkei)

Đối với các mũi tiêm mới yêu cầu 100% các cơ sở tiêm chủng cập nhập dữ liệu đầy đủ, chính xác, hoàn thành ngay trong ngày. Đồng thời thực hiện nghiêm túc hướng dẫn Quy trình "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng COVID-19 tại Công văn số 2662/BYT-CNTT ngày 04/05/2022 và ký xác nhận "Hộ chiếu vaccine" theo hướng dẫn tại công văn số 1908/BYT-CNTT ngày 15/04/2022.

Bộ Y tế cũng lưu ý trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Y tế (Cục Công nghệ thông tin) để được giải quyết kịp thời.

Theo Cục Công nghệ thông tin, sau gần 4 tháng triển khai ký xác nhận hộ chiếu vaccine, đến nay cả nước mới có khoảng 42 triệu người có hộ chiếu vaccine. Theo đánh giá tiến độ cấp hộ chiếu vaccine khá chậm, không như kỳ vọng ban đầu.

Về nguyên nhân, các chuyên gia cho rằng do thông tin của người dân khai báo khi đi tiêm trước đây không chính xác, đặc biệt là trong các khoảng thời gian đỉnh điểm, dịch bùng phát tại nhiều tỉnh thành trên cả nước dẫn tới việc khi kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đối sánh thông tin thực hiện quy trình cấp hộ chiếu vaccine sẽ không thực hiện được do sai thông tin. Nhân viên y tế phải phối hợp với tổ công tác đề án 06 và công an địa phương thực hiện xác minh lại rất khó khăn.