Hollywood đã vô tình tạo ra đối thủ đáng gờm Netflix như thế nào ?

Năm 2007, khi Netflix bắt đầu streaming các chương trình truyền hình người dùng gần như không mảy may quan tâm đến nền tảng này. Tại thời điểm đó, nhắc đến việc xem video trên Youtube người dùng chỉ nghĩ đến nền tảng Youtube bởi tại đây họ có thể xem những video ngắn về những chủ đề mà mình quan tâm.



Sau 13 năm hoạt động, Netflix dần thể hiện cho mọi người thấy hướng đi của mình là rất đúng đắn. Giờ đây người người, nhà nhà đua nhau mua tài khoản Netflix để có thể xem những series phim đình đám cũng như những chương trình truyền hình hấp dẫn.



Nhận thấy sự thành công của Netflix, hàng loạt các công ty và tập đoàn giải trí truyền thông khác cũng đang trên con đường phát triển dịch vụ streaming của riêng mình. Tuy nhiên họ đang bị Netflix bỏ một quãng khá xa.



Những nền tảng streaming phim và chương trình truyền hình mọc lên như nấm trong khoảng thời gian gần đây (Ảnh: Facebook) Cướp biển Caribbean 3 là một trong những bộ phim đình đám mà Netflix có được bản quyền (Ảnh: VOX)

Nhiều người cho rằng vị thế của Netflix có được là nhờ những khoản tiền đầu tư rất lớn để sản xuất series phim truyền hình độc quyền. Tuy vậy, có một sự thật ít người biết đến đó là việc chính những gã khổng lồ giải trí tại Hollywood là người giúp đỡ Netflix có được thành công như hiện nay. Và giờ đây họ lại trở thành những đối thủ không đội trời chung với nhau.



Năm 2008, khi Netflix đang tìm cách để bổ sung thêm các tựa phim cũng như chương trình truyền hình của các hãng lớn như Sony và Disney vào danh sách streaming của mình thì Starz (một kênh truyền hình trả tiền cũng đang đi theo dịch vụ streaming nhưng không thành công) đã đồng ý bán lại bản quyền streaming cho Netflix.



Nhờ có hợp đồng này mà Netflix có bản quyền stream hàng loạt các tựa phim đình đám thời điểm đó như Spider-Man 3, Ratatouille, Cướp biển vùng Caribbean 3, No Country for Old men,...

Đây là một hợp đồng quá hời cho Netflix khi họ chỉ cần bỏ ra 30 triệu USD để có được bản quyền của 2.500 tựa phim và chương trình truyền hình nổi tiếng. So sánh với thời điểm năm 2012, để đạt được thỏa thuận độc quyền một số tựa phim lớn của Disney, Netflix sẽ phải trả số tiền lên đến hơn 300 triệu USD - một con số lớn hơn rất nhiều so với số tiền mà Netflix bỏ ra khoảng thời gian trước đó.



Chính nhờ hợp đồng với hãng Starz mà Netflix nắm trong tay các tựa phim và chương trình truyền hình đình đám của Disney và Sony với mức giá hời mà thậm chí họ còn chẳng phải trả phí cho 2 ông lớn kể trên. Có thể nói bản hợp đồng này chính là bước ngoặt lớn đầu tiên để Netflix có được thành công như hiện nay. Chỉ sau một đêm từ một hãng cho thuê băng đĩa, Netflix bỗng trở thành một ông trùm trong dịch vụ streaming thời điểm đó.



Bước ngoặt thứ hai đến không lâu sau khi Netflix gặt hái được những thành công bước đầu. Thời điểm đó các công ty truyền thông ra sức chào bán trực tiếp những sản phẩm độc quyền của mình cho Netflix, bởi họ cho rằng việc bán cho Netflix đem lại cho họ lợi nhuận. Những sản phẩm được chào bán là những series phim dài tập, những chương trình truyền hình vốn không được Hollywood đánh giá cao thời điểm đó.

Tuy nhiên, một lần nữa may mắn lại mỉm cười với Netflix, chính những series phim độc quyền này càng giúp cho Netflix khẳng định được vị thế độc tôn của mình trong lĩnh vực streaming. Và khi đã "đủ lông đủ cánh", Netflix đã quay lại cạnh tranh trực tiếp với những "người khổng lồ" của Hollywood bằng chính những thứ mà họ xem là đồ bỏ đi.



Và đến thời điểm hiện tại, từ một startup công nghệ bé nhỏ giờ đây Netflix đã trở thành một đối thủ đáng gờm đới với các hãng giải trí truyền thông lớn trên thế giới, khiến họ phải chạy theo Netflix về dịch vụ streaming.



Theo VOX