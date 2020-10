Hệ sinh thái One Mount Group: OneID, One Distribution, 1MG Housing và...

Ra đời cách nay hơn 1 năm (ngày 19/9/2019), CTCP One Mount Group được thị trường đồn đoán như là "hòn núi cao" được hình thành bởi sự chụm lại của các "cây tỷ phú Việt", mà nổi bật hơn cả là Vingroup và Techcombank.

Những lời đồn lại được củng cố thêm chút ít xúc tác khi tháng 11/2019, em trai tỷ phú Hồ Hùng Anh (Chủ tịch Techcombank) - là ông Hồ Anh Ngọc (SN: 1982) - thay thế cho nữ tướng Vingroup Nguyễn Mai Hoa, trên cương vị Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của One Mount Group.

Mới được thành lập chưa lâu nên dữ liệu tài chính của One Mount Group chưa có nhiều đột phá. Theo tìm hiểu của VietTimes, trong năm 2019 (sau 3 tháng hoạt động), "hòn núi cao của 3 cây tỷ phú Việt" chưa phát sinh doanh thu. Sau khi trừ đi chi phí hoạt động và các chi phí khác, công ty báo lỗ sau thuế hơn 24 tỷ đồng.

Kết niên 2019, tổng tài sản của One Mount Group đạt 3.182 tỷ đồng, được kiến tạo chủ yếu bởi vốn chủ sở hữu - ở mức 3.022 tỷ đồng. Nguồn lực vẫn tiếp tục được các ông chủ đổ thêm vào pháp nhân này. Bởi, cập nhật đến ngày 26/6/2020, One Mount Group có vốn điều lệ 4.047 tỷ đồng, tăng 1.000 tỷ đồng so với vốn điều lệ ban đầu.

VinShop và OneID

Theo một tài liệu mà Vingroup công bố, One Mount Group được giao quản lý trực tiếp nhóm thương mại dịch vụ bao gồm trang thương mại điện tử Adayroi và “hệ sinh thái số” VinID.

Tuy nhiên, ngày 20/12/2019, Adayroi đã ngừng hoạt động và được sáp nhập vào VinID nhằm nâng cấp mảng thương mại điện tử thành mô hình “New Retails” – kết hợp giữa phương thức bán lẻ truyền thống và trực tuyến (O2O). Như vậy, One Mount Group sẽ chỉ còn quản lý VinID.

Theo tìm hiểu của VietTimes, VinID thuộc sở hữu của CTCP OneID (tên cũ là CTCP VinID). Công ty này được thành lập vào ngày 23/7/2018 với vốn điều lệ ban đầu đạt 3.000 tỷ đồng, trong đó Vingroup nắm giữ 80% vốn. Phần vốn còn lại được góp bởi 2 cổ đông là CTCP ViCare (nắm giữ 19% VĐL) và ông Nguyễn Minh Hồng (nắm giữ 1% VĐL). Cập nhật đến ngày 22/1/2020, OneID có vốn điều lệ 3.050 tỷ đồng.

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, OneID vẫn đang trong giai đoạn đầu tư và chấp nhận lỗ kế hoạch. Số lỗ đang được khống chế dần trong hành trình tìm điểm hòa vốn (Break-even point). Cụ thể, năm 2019, doanh thu thuần của OneID đạt 77,4 tỷ đồng, lỗ sau thuế ở mức 115 tỷ đồng; trong khi năm 2018 (sau hơn 5 tháng thành lập) lỗ sau thuế ở mức 127,93 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của OneID đạt 3.390 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần so với thời điểm đầu năm; vốn chủ sở hữu ở mức 2.754 tỷ đồng, tăng gấp 95 lần.

Hôm 5/10 vừa rồi, một thành viên khác của One Mount Group là CTCP One Distribution đã chính thức ra mắt ứng dụng VinShop – một sản phẩm công nghệ có vai trò kết nối cung ứng hàng hóa trực tiếp từ nhà sản xuất tới chủ cửa hàng tạp hóa (B2B).

One Distribution được thành lập vào ngày ngày 8/4/2020 với vốn điều lệ ban đầu là 600 tỷ đồng, trong đó One Mount Group nắm giữ 99,9% vốn. Phần vốn còn lại được chia đều cho 2 cổ đông cá nhân là bà Nguyễn Thị Dịu (0,05%) và ông Hồ Anh Ngọc (0,05%). Bà Dịu là một nhân sự cấp cao của Vingroup (P.TGĐ), còn ông Ngọc - như đã biết - là em trai Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh và là người giữ vai trò quan trọng trong một số công ty của gia đình, chẳng hạn như Masterise Group.



Bà Trương Quỳnh Phương - Giám đốc phát triển Kinh doanh One Mount Group chia sẻ, hiện VinShop đã có mặt tại hơn 20.000 cửa hàng tạp hóa chủ yếu ở Hà Nội và TP. HCM. Đặt mục tiêu đến năm 2022, số lượng đối tác gia nhập hệ thống dự kiến sẽ đạt 300.000 cửa hàng trên cả nước.

Trong tương lai gần, VinShop còn có kế hoạch hợp tác với ngân hàng Techcombank ra mắt các giải pháp tài chính như bán hàng trả chậm, cho vay ưu đãi để hỗ trợ các chủ cửa hàng tạp hóa kinh doanh thuận lợi hơn với nguồn vốn dồi dào.

Mặt khác, kết hợp với VinID sẵn có, hai ứng dụng này sẽ tạo ra mô hình B2B2C – từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp đến khách hàng. Hệ thống VinShop x VinID được kỳ vọng sẽ tạo ra cuộc cách mạng cho kênh bán lẻ truyền thống, vốn đang chiếm trên 80% thị phần toàn ngành, đồng thời giảm tới 10% giá bán hàng hóa đến tay người tiêu dùng.

Bước tiến mới cùng 1MG Housing

One Mount Group còn rót vốn thành lập một pháp nhân đăng ký ngành nghề kinh doanh chính trong lĩnh vực bất động sản, là CTCP 1MG Housing.

Theo tìm hiểu của VietTimes, 1MG Housing mới được thành lập vào ngày 11/5/2020, vốn điều lệ ban đầu đạt 33 tỷ đồng, trong đó One Mount Group góp đến 99,9% vốn. Phần vốn còn lại được chia đều cho 2 cổ đông cá nhân là bà Nguyễn Thị Dịu (0,05%) và ông Hồ Anh Ngọc (0,05%).

Với sự xuất hiện của 1MG Housing, không loại trừ khả năng trong tương lai One Mount Group cũng sẽ tham gia vào thị trường bất động sản – một “sân chơi” mà hầu hết các “ông lớn” đều hướng đến. Song chưa rõ 1MG Housing sẽ hướng đến phân khúc nào và lựa chọn cách đi nào, bởi các ông chủ đằng sau One Mount Group vốn đều đã có những đế chế địa ốc lừng lẫy./.