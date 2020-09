Giá vàng hôm nay 5/9: Đủng đỉnh

Giá vàng thế giới

Rạng sáng ngày 5/9 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay quanh ngưỡng 1.936 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12/2020 trên sàn Comex New York ở mức 1.941 USD/ounce.

Ttrên Kitco.com, tại thời điểm 6h30 ngày hôm nay (theo giờ Việt Nam) giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 1.934,8 USD/ounce, tăng 3,6 USD/ounce so với giá đóng cửa phiên giao dịch liền trước.

Diễn biến giá vàng thế giới tại sàn giao dịch Kitco.com (Nguồn Kitco)

Quy đổi theo tỷ giá USD, vàng thế giới hiện đang được giao dịch ở mức 54,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 2,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước (tính đến kết phiên giao dịch ngày 4/9).

Giá vàng thế giới đột ngột tăng vào phiên ngày 4/9 do lợi suất trái phiếu giảm, sự sụt giảm của chứng khoán và dữ liệu không như mong đợi của bảng lương phi nông nghiệp Mỹ, khiến thúc đẩy nhu cầu nơi trú ẩn an toàn cho dòng vốn – trong đó có vàng.

Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy biên chế phi nông nghiệp Mỹ đã tăng 1,371 triệu việc làm trong tháng 8. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 8,4% trong tháng 7.

Nhà giao dịch tại U.S. Global Investors, ông Michael Matousek nhận định, điều này không ảnh hưởng đến quan điểm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về việc bơm nhiều tiền hơn để kích thích nền kinh tế, giữ cho vàng được hỗ trợ về dài hạn.

So với thời điểm đầu năm, giá vàng đã tăng khoảng 27%, nhờ lãi suất gần bằng 0 trên toàn cầu và chính sách tiền tệ dễ dàng, đặc biệt là từ Fed, làm nhu cầu trú ẩn an toàn được thúc đẩy trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.

Việc giá vàng không vượt qua mức 2.000 USD/ounce và sự sụt giảm tiếp theo trong tuần qua đã gây ra sự “downtrend” đối với kim loại này. Từ nay đến cuối năm, vàng có thể dao động trong phạm vi từ 1.900 – 2.000 USD/ounce.

Mặt khác, những chính sách không rõ ràng và căng thẳng trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp diễn ra sẽ hạn chế sức hấp dẫn của đồng USD.

Giá vàng trong nước

Giá vàng trong nước ngày 5/9 đang được cập nhật…

Kết phiên giao dịch ngày 4/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 55,85 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 56,8 triệu đồng/lượng, giữ nguyên mức giá ở cả chiều mua và chiều bán so với giá mở cửa cùng ngày.

Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji (Doji) niêm yết giá vàng miếng kết phiên giao dịch ngày hôm qua tại thị trường Hà Nội mua vào ở mức 55,95 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 56,66 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 40.000 đồng/lượng ở chiều bán so với giá mở cửa buổi sáng.

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng đóng cửa ngày 4/9 tại thị trường Hà Nội ở mức 54,15 – 54,65 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 50.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán so với giá mở cửa trước đó.

Thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long được Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng đóng cửa ngày hôm qua ở mức 53,88 – 54,83 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 20.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 30.000 đồng/lượng ở chiều bán so với giá mở cửa cùng ngày./.